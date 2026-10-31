Růžová není jen pro holky. Jak ji propašovat i do jeho bytu, aniž by začal hledat nový domov

Začni tím, že zapomeneš na pojem „ženská barva“
Interiéry roku 2026 se obecně vzdalují sterilnímu algoritmickému minimalismu. Vogue letos mezi silnými směry zmiňuje lived-in prostory, romantismus, vrstvení materiálů a osobnější kombinace místo dokonale sjednoceného katalogu. Růžová do toho zapadá výborně – pokud ji necháš fungovat jako barvu, ne jako téma místnosti.
1. Dusty rose + ořechové dřevo
Zaprášená růžová se šedým podtónem vedle tmavšího dřeva ztratí většinu své cukrovosti. Stačí jedno čalouněné křeslo, stínidlo lampy nebo velký obraz. Přidej krémový koberec, černý kov a pár knih a nikdo nebude řešit, pro koho je barva „určená“. Bude řešit, proč ten pokoj vypadá tak dobře.
2. Lososová + tmavě modrá
Tohle je kombinace pro lidi, kteří nechtějí opatrný interiér. Tmavá navy stěna, pohovka nebo závěsy unesou jeden větší lososový prvek – křeslo, polštář, keramiku nebo menší koberec. Oranžový podtón lososové dodá modré teplo a modrá na oplátku stáhne její sladkost.
3. Pudrová + koňaková kůže
Růžová stěna v opravdu špinavém, téměř béžovém odstínu může být překvapivě klidným pozadím pro koženou pohovku, dub a černé doplňky. Tohle je přesně kombinace, která dokáže růžovou dostat do společného bytu bez pocitu, že jeden z obyvatel přišel o hlasovací právo.
4. Růžový kámen místo růžového polštářku
Pokud ti textilie připadají příliš romantické, přenes růžovou do materiálu. Rosé mramor, terrazzo s růžovým kamenivem nebo keramika v tlumeném odstínu působí architektonicky. V koupelně, na odkládacím stolku nebo jako menší backsplash je růžová najednou materiál, ne genderové prohlášení.
5. Starorůžová + olivová
Obě barvy jsou ztlumené, takže spolu působí dospěle i ve větší ploše. Olivová pohovka a růžové závěsy, starorůžová stěna a zelené křeslo nebo jen keramika a textilie. Přidej přírodní dřevo a trochu mosazi a místnost bude barevná, ale ne hlasitá.
6. Fuchsiová jen jednou, ale pořádně
Výrazná růžová je nejhorší ve chvíli, kdy se ji snažíš „zjemnit“ deseti malými růžovými dekoracemi po pokoji. Jedno fuchsiové křeslo, obraz nebo lampa má mnohem větší efekt. Zbytek nech klidný: čokoládová, šedá, černá, tmavě modrá. Jeden silný objekt vypadá jako rozhodnutí. Sedm drobností jako nákup v tematickém oddělení.
7. Růžová koupelna bez retro cukrárny
Růžová dlažba nebo stěna může být fantastická, když vedle ní stojí chrom, tmavé dřevo, travertin nebo černý detail. Pokud nechceš rekonstrukci, stačí ručníky, sprchový závěs nebo velká grafika. Koupelna snese barvu překvapivě dobře právě proto, že je obvykle menší a vizuálně uzavřená.
Co bychom nedělaly
Růžová stěna + růžový koberec + růžový polštář + růžová váza + růžové svíčky + zlatý nápis na stěně je jeden z nejrychlejších způsobů, jak z barvy udělat koncept. Poudrée pravidlo pro růžový interiér je mnohem jednodušší: jeden odstín, jeden hlavní materiál, dvě barvy, které ho uzemní. A pak přestat dřív, než dostaneš chuť koupit růžovou rychlovarnou konvici.
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Zdroje: Vogue – The 12 Major Interior Design Trends Shaping Our Homes in 2026 [1], Vogue – The Biggest Color Trends in 2026 Interior Design [2].