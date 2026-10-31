Růžová fashion a beauty, která z tebe neudělá Pravou blondýnku

Rok 2026 opravdu růžové přeje
Vogue vytáhl růžovou mezi výraznými barvami pařížských kolekcí podzim/zima 2026: od baby pink a pudrové přes cerise až po hot pink. Who What Wear mluví přímo o „pink fever“. Důležité ale je, že se nevrací jeden konkrétní Barbie odstín. Růžová se objevuje na velmi čistých košilích, pleteninách, kabátech i večerních šatech a kombinuje se s mnohem tvrdšími prvky.
Look 1: růžová košile + pánské šedé kalhoty
Blush nebo světle růžová oversize košile, uhlové kalhoty s puky, černý tenký pásek a mokasíny. Rukávy trochu ohrnout, košili nechat částečně venku a přidat jednoduché zlaté náušnice. Výsledek je ženský, ale hlavní slovo má tailoring, ne cukrová vata.
Look 2: fuchsiový svetr + burgundy
Fuchsiová a vínová vedle sebe vypadají mnohem dražší než růžová s černou jako automatická bezpečná kombinace. Zkus volnější fuchsiový svetr, burgundy koženou midi sukni a tmavě hnědé kozačky. Kabelku klidně v čokoládové. Barvy jsou výrazné, ale všechny mají dost hloubky na podzim.
Look 3: dusty pink kabát + denim
Starorůžový nebo zaprášený růžový kabát, tmavé rovné džíny, šedý rolák a černé nebo vínové boty. Tohle je nejjednodušší způsob, jak mít velkou růžovou plochu a přitom nevypadat jako bonbon. Denim jí odebere formálnost, šedá sladkost.
Look 4: růžová sukně + kožená bunda
Měkká růžová midi sukně nebo saténová slip skirt a k ní černá nebo tmavě hnědá kožená bunda. Na nohy mokasíny, biker boots nebo nízké špičaté boty. Kontrast materiálů udělá víc než další doplněk.
Look 5: růžová jen na botách
Pokud tě růžové oblečení vůbec neláká, vezmi barevné baleríny, slingbacks nebo tenisky k jinak neutrálnímu outfitu. Šedý oblek s fuchsiovou botou je úplně jiná disciplína než růžové šaty a zároveň je to přesně ten typ barevného zásahu, který 2026 miluje.
Beauty 1: malinová rtěnka místo klasické červené
Malinový nebo berry odstín má sílu červené, ale působí méně očekávaně. Pokud je rtěnka výrazná, zbytek obličeje nech čistší: trochu tvářenky, řasenka, upravené obočí. Nemusíš k růžové na rtech automaticky přidávat růžové stíny.
Beauty 2: růžová tvářenka tam, kde skutečně vzniká červeň
Trend přesouvat blush vysoko ke spánkům může působit krásně, ale základní pravidlo je pořád stejné: barvu stavět postupně. Chladnější pink funguje jinak než meruňková a výsledný efekt záleží na podtónu pleti. Pokud má být růžová hlavní beauty moment, nepotřebuje vedle sebe další dva.
Beauty 3: nehty od milk pink po black cherry pink
Na krátkých nehtech je růžová fantastická právě svou šíří. Mléčně růžová působí čistě, dusty rose nenápadně, malinová energicky a magenta téměř jako šperk. Pokud už máš výraznou růžovou na oblečení, klidně nehty nech neutrální. Matching není povinnost.
A kdy se z toho stane Pravá blondýnka?
Teprve když chceš. Monochromatická růžová od hlavy k patě není chyba, jen velmi konkrétní estetika. Pokud se jí chceš vyhnout, růžovou vždycky spoj s něčím, co jí odporuje: pánský střih, drsná kůže, tmavý denim, technický materiál, masivní boty nebo hluboká podzimní barva. Růžová pak není charakterová vlastnost. Je prostě barva.
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Zdroje: Vogue – Key Takeaways From Paris Fashion Week Fall/Winter 2026 [1], Vogue – The Rise of Blush Pink: 2026's It Color Quietly Taking Over [2], Who What Wear – 17 Key Trends to Know for Autumn/Winter 2026 [3], Who What Wear – The Best Fall 2026 Trends, According to an Editor [4].