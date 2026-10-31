Proč je růžová barvou naděje. Příběh stužky, která spojila miliony žen — a neměla by skončit u hezkého symbolu

Růžová sobota není oslava nemoci. Je to připomínka, že pozornost má pokračovat
Říjen je Breast Cancer Awareness Month a 31. říjen je jeho poslední den. Světová zdravotnická organizace letos staví kampaň na jednoduché výzvě: proměnit povědomí v akci. V Česku se každý rok diagnostikuje přibližně osm tisíc nových případů karcinomu prsu a kolem 1700 žen na něj zemře; jde o průměrná data z let 2020 až 2024 zveřejněná českým screeningovým programem. Růžová tedy není dekorace na jeden měsíc.
Jak se ze stužky stal globální symbol
Breast Cancer Awareness Month začal v USA v roce 1985 jako týdenní osvětová kampaň. Růžová stužka se přidala o několik let později: v roce 1992 ji SELF magazine ve spolupráci s Evelyn Lauder z Estée Lauder začal ve velkém distribuovat v souvislosti s osvětou o rakovině prsu. Symbol byl jednoduchý, snadno rozpoznatelný a během let se rozšířil napříč zeměmi, značkami i zdravotnickými kampaněmi.
Proč právě růžová působí jako naděje
Růžová sama o sobě není biologicky zakódovaný symbol naděje. Výzkum barevných asociací ale ukazuje, že je často spojována s pozitivními emocemi. K tomu se přidala dlouhá kulturní práce kampaní kolem rakoviny prsu: solidarita, péče, podpora a viditelnost. Po třiceti letech tedy růžovou stužku nečteme jako náhodnou barvu. Čteme příběh, který se na ni postupně nabalil.
A právě tady začíná problém růžového marketingu
Breastcancer.org připomíná, že část pacientek i veřejnosti má k Breast Cancer Awareness Month ambivalentní vztah. Růžové produkty a kampaně mohou přinášet pozornost a peníze, ale pokud symbol převáží nad konkrétní pomocí, výzkumem, screeningem a dostupností léčby, zůstane z vážného tématu jen estetika. Růžová má smysl tehdy, když vede dál.
Co můžeš skutečně udělat v Česku
Český screeningový program hradí ženám od 45 let screeningovou mamografii jednou za dva roky ve screeningovém centru. U žen se zvýšeným rizikem může být režim individuální a častější. Pokud žena zaznamená novou změnu prsu – například hmatný útvar, změnu bradavky, krvavou sekreci, změnu kůže nebo jiný nový příznak – nemá čekat na další pravidelný screening, ale řešit jej diagnosticky.
Ultrazvuk není automatická náhrada mamografie
Český program výslovně upozorňuje, že preventivní ultrazvuk bez mamografie není od 45 let hrazenou náhradou screeningové mamografie; u ultrazvuku nebylo prokázáno snížení úmrtnosti na rakovinu prsu stejným způsobem jako u mamografického screeningu. Zobrazovací metoda se samozřejmě může podle věku, charakteru prsní žlázy a konkrétní situace doplňovat nebo měnit podle doporučení odborníka.
Rakovina prsu není jen „ženská nemoc“
Světová zdravotnická organizace odhaduje, že přibližně 0,5 až 1 procento karcinomů prsu vzniká u mužů. Je to malé číslo v porovnání se ženami, ale dost velké na to, aby symbol růžové stužky nebyl interpretovaný jako něco, co se mužů vůbec netýká.
Nejhezčí věc, kterou může růžová na konci října udělat
Připomenout ti konkrétní krok. Zkontrolovat, kdy jsi byla naposledy na preventivním vyšetření. Objednat se, pokud na něj máš nárok a termín utekl. Neignorovat novou změnu prsu. Zeptat se mámy nebo kamarádky, jestli své vyšetření neodkládá. A pak klidně růžovou stužku zase odlož. Symbol splnil svou práci ve chvíli, kdy se něco skutečného stalo.
Upozornění: Článek má informační charakter a nenahrazuje individuální doporučení lékaře. Pokud zjistíš novou nebo neobvyklou změnu prsu, nečekej na příští pravidelný screening a obrať se na svého lékaře nebo mamografické pracoviště.
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Zdroje: WHO – Breast Cancer Awareness Month 2026 [1], WHO – Breast cancer fact sheet [2], Program screeningu karcinomu prsu v České republice – mamo.cz [3], mamo.cz – Screeningový proces [4], Breastcancer.org – Breast Cancer Awareness Month 2026 [5].