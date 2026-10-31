Zaprášená zavařovačka ze sklepa může stát statisíce. Cenu určuje chemické složení skloviny a typ uzávěru, který zanikl před sto lety

Dne 5. prosince 2007 skončila v americké aukční síni North American Glass dražba, kterou by běžný hospodář nechápavě sledoval. Šlo o jedinou zavařovačku o objemu necelého litru, se železnou svěrkou a drátem. Kladívko se zastavilo na 23 500 dolarech. Podle kurzu ČNB z 26. října 2026, kdy dolar stál 21,782 Kč, to odpovídá zhruba 512 tisícům korun. Kupec nedostal starou nádobu na okurky. Získal kus, ve kterém se sešla mimořádná barva skloviny, vzácný patentní systém, kompletní uzávěr a téměř netknuté hrdlo. Právě tahle čtveřice znaků dělí bezcenné sklo od sběratelského pokladu. A vyplatí se ji znát dřív, než podzimní úklid sklepa skončí u kontejneru na sklo.
Půl milionu za litrovou sklenici: proč sběratelé chtěli právě Van Vliet
Popis v aukčním archivu North American Glass / Hoosier Jar zní jako charakteristika drahokamu. Sklenice Van Vliet Improved má extrémně vzácný, možná jedinečný žlutozelený odstín. Uvnitř skla se vznášejí drobné bublinky a víří jemné jantarové proudy. Dno nese osm reliéfních písmen VAN VLIET, která tvoří jakési nožičky, a číslo formy 13. Dochovala se původní železná svěrka i originální drát. Poškození? Jediný drobný odštěpek na broušeném okraji, jinak žádné skvrny ani praskliny.
Každý z těch detailů přidává na ceně. Bubliny a víření prozrazují ranou, převážně ruční výrobu a dávají exempláři neopakovatelnou tvář. Kompletní mechanismus je rarita sama o sobě, protože kovové díly se ztrácely, rezavěly a vyhazovaly mnohem dřív než sklo. Čitelné reliéfy umožňují přesné určení. A téměř bezvadný stav znamená, že sběratel nemusí nic omlouvat.
Podle nás statisíce zaplacené za Van Vliet vypovídají spíš o souběhu okolností než o hodnotě zavařovaček obecně. Jde o vzácnost, barvu, patent, úplnost i zachovalost najednou. Stačí, aby jedna z těch složek chyběla, a částka se smrskne o řád.
Srovnání to dokládá. Běžná americká sklenice typu Mason v obvyklém akvamarínovém nebo „Ball blue“ odstínu se podle tržního přehledu AtticWorth pro rok 2026 prodává nejčastěji za 220 až 540 korun, střední hodnota se drží kolem 330 korun.
Barva skloviny jako cenovka: železo, mangan a vzácné odstíny
Proč zrovna žlutozelená? Odpověď se skrývá v chemii. Obyčejné sodnovápenaté sklo vzniká z oxidu křemičitého, sody nebo potaše a vápna. Výsledný tón však určují nečistoty a přísady. Železo v písku dává typický akvamarínový či nazelenalý nádech, který byl u užitkového potravinářského skla všudypřítomný. Mangan přidávali skláři jako odbarvovač. Selen a arsen vytvářejí slámové až jantarové tóny, patrné hlavně v silnějších partiích.
Webová databáze historického skla Bottleinfo připomíná, že kobaltová či safírová modř se u potravinářských nádob objevovala jen výjimečně. Tržní přehledy pro sklenice Mason shodně řadí mezi cenově zajímavé odstíny sytou modř, jantar, citronovou žluť a olivovou zeleň. Žlutozelený Van Vliet tak spadá přesně do kategorie, po které sběratelé pasou.
Doma se dá barva orientačně posoudit pohledem bokem skrz dno nebo masivní hrdlo, kde se odstín projeví nejvýrazněji. Lehký levandulový nádech může ukazovat na mangan a dlouhé vystavení slunci, slámový tón na selen, akvamarínový na železo. Jednu past je dobré znát: manganové sklo se působením UV záření barví do ametystova a na trhu se objevují i uměle ozářené kusy. Samotná fialová barva proto o hodnotě nerozhoduje.
Drát, svěrka a gumový kroužek: uzávěry, které zmizely ze sklepů
John L. Mason si 30. listopadu 1858 nechal patentovat závit na vnější straně hrdla, oddělený od ramene nádoby. Šroubovací kovové víčko pak ovládlo americké kuchyně na celé generace. Vedle něj však vznikala řada konkurenčních řešení a mnohá z nich zanikla. Mezi ně patří i Van Vlietův systém, kde víčko přitlačovala železná svěrka s drátem obepínajícím nádobu. Mechanika byla složitá, díly se snadno ztrácely, a proto se s kompletně vybavenými kusy setkáme jen sporadicky.
Evropa šla jinou cestou. Rudolf Rempel si patentoval samočinné uzavírání a odvzdušnění sterilizačních sklenic s gumovým kroužkem a firma J. Weck u. Co. vznikla podle vlastní firemní historie v roce 1900. Ustálila se sestava sklo, gumové těsnění, víčko a kovová spona či pružné pero. Národní zemědělské muzeum popisuje, že se takové sklenice otevíraly prostým vytažením kroužku, čímž povolil podtlak.
Logika ceny platí na obou stranách oceánu. Sklenice s dochovaným víčkem, gumou, drátem nebo perem vypráví úplný příběh, kdežto samotná nádoba jen jeho polovinu. Sběratel za úplnost ochotně připlatí.
REFORM, REX, WECK: české patentní zavařovačky, které stojí za druhý pohled
Domácí sklepy skrývají vlastní historickou vrstvu a publikace Národního zemědělského muzea ji mapuje překvapivě podrobně. Ještě před první světovou válkou se v českých zemích objevily systémy REFORM, ULTREFORM a WECK.
- REFORM: systém Bareš-Till z Jevíčka, vyráběný patrně ve sklárnách S. Reich & Co. v Úsobrně nebo Kyjově; víčka nesla stejné reliéfní nápisy jako sklenice, dno obvykle udávalo objem.
- ULTREFORM: produkt firmy C. Stölzleho synové.
- REX: zhruba od roku 1928 z oldřichovských skláren, později od firmy O. Löwy ve Mstišově.
- WECK: mezi válkami se pro český trh vyráběl i ve Mstišově, pražské zastoupení sídlilo Na Příkopě.
- INWALD, HERMETIC, OLCO, VICTORIA: další patentní značky, které se na tuzemském trhu prosadily.
Ceny se tu pohybují v jiném pásmu než za oceánem, přesto stojí za pozornost. Server Svět potravin s odkazem na analýzu webu Poznat svět uvádí u prvorepublikových sklenic s plastickými nápisy regionálních konzerváren či zaniklých hutí 300 až 1 500 korun za kus. Nejcennější bývají exempláře, které spojují neobvyklý odstín, vzácnou značku a úplné příslušenství.
Než sklenici vyhodíte: dno, šev, hrdlo a opatrné mytí
Kontrola zabere pár minut. Začněte dnem a hledejte reliéfní značky: VAN VLIET, Mason’s Patent, WECK, REFORM, ULTREFORM, REX, HERMETIC, INWALD, OLCO či VICTORIA. Samotné číslo často označuje jen formu nebo objem, ve spojení se značkou však pomáhá při identifikaci.
Pak přejeďte prstem po svislém švu z formy. Podle průvodce Society for Historical Archaeology platí, že pokud šev vede až na samý vrchol hrdla a doplňuje ho vodorovný šev pod hrdlem, jde obvykle o strojovou výrobu, u širokohrdlých sklenic zpravidla po roce 1900. Mizí-li šev pod horním okrajem, máte nejspíš v ruce foukané sklo, často starší než rok 1915. Šikmé světlo z lampy detaily zvýrazní.
Patentní datum na skle neprozradí stáří konkrétního kusu. Výrobci ho razili ještě dlouho po vypršení ochrany jako označení osvědčeného systému. Dataci je třeba opřít o tvar hrdla, šev, dno, výrobce, barvu a uzávěr dohromady.
Nakonec hrdlo. Výrobní vady jako bubliny potvrzují pravost, kdežto oděrky z používání snižují hodnotu. U běžných kusů srazí cenu i malý viditelný odštěpek, u výjimečné rarity kupci tolerují drobné stabilní oštípnutí, jak ukázal právě Van Vliet.
Při čištění se řiďte radami londýnského Victoria and Albert Museum:
- historické sklo nikdy nedávejte do myčky,
- myjte v plastové nádobě na měkké podložce, bez prstenů a s rukavicemi,
- používejte vlažnou vodu bez teplotních šoků a kapku jemného saponátu na litr,
- kovové části chraňte před zatékáním vody, jinak hrozí koroze,
- uzávěr před rozebráním vyfoťte a příslušenství skladujte pohromadě.
Pro ocenění doporučuje Corning Museum of Glass spolehlivého starožitníka nebo zaslání fotografií renomované aukční síni. Barevné patentní kusy patří do sběratelských skupin historického skla, americké rarity na specializované zahraniční aukce.
Pro úplnost dodáváme: statisícová cena je doložena u americké sklenice Van Vliet Improved z aukce v roce 2007 a částku 512 tisíc korun jsme získali přepočtem podle současného kurzu, nikoli z českého prodeje. Běžné tuzemské zavařovačky se na Bazoši nabízejí za 5 až 30 korun a na Aukru se dvě sklenice ze 40. až 50. let prodaly za 60 korun, prvorepublikové kusy s nápisy dosahují nanejvýš stovek korun až nižších tisíců. Chemické složení skloviny navíc doma spolehlivě určit nelze, barva slouží jen jako orientační vodítko.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková