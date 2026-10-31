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Zaprášená zavařovačka ze sklepa může stát statisíce. Cenu určuje chemické složení skloviny a typ uzávěru, který zanikl před sto lety

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Za žlutozelenou sklenici Van Vliet Improved zaplatil sběratel 23 500 dolarů, dnes přes půl milionu korun. Rozhodla barva, patent a uzávěr, jaký se dávno nevyrábí.
Zaprášená zavařovačka ze sklepa může stát statisíce. Cenu určuje chemické složení skloviny a typ uzávěru, který zanikl před sto lety

Zaprášená zavařovačka ze sklepa může stát statisíce. Cenu určuje chemické složení skloviny a typ uzávěru, který zanikl před sto lety

Zdroj: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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