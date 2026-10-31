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Město otců je plné různých světů. Hlavní hrdina se v české novince ale trochu ztrácí

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Film Zdeňka Tyce jsme viděli naposledy před 13 lety. Od té doby zhruba deset let připravoval nový počin, jenž se dostává do kin tento týden. Snímek Město otců je psychologickým dramatem, v němž Zdeněk Tyc ukazuje, že jej stále nepřešla chuť formálně experimentovat.
Město otců je plné různých světů. Hlavní hrdina se v české novince ale trochu ztrácí

Město otců je plné různých světů. Hlavní hrdina se v české novince ale trochu ztrácí

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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