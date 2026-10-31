Město otců je plné různých světů. Hlavní hrdina se v české novince ale trochu ztrácí

Film Zdeňka Tyce jsme viděli naposledy před 13 lety. Od té doby zhruba deset let připravoval nový počin, jenž se dostává do kin tento týden. Snímek Město otců je psychologickým dramatem, v němž Zdeněk Tyc ukazuje, že jej stále nepřešla chuť formálně experimentovat.
Na první pohled Město otců nijak nevyčnívá z běžné typologie českého psychologického filmu – zabývá se hledáním odpovědnosti, identity a existenciálními otázkami, které sice nejsou položeny explicitně, ale vyrůstají ze struktury vyprávění. Hlavní hrdina není postavou, která by nahlas pojmenovávala své obavy a psychologická pozorování, forma filmu to zvládá dělat za něj. Hledání sebe sama je zde zastoupeno hledáním pravého biologického otce.
To započne, když si třicetiletý svářeč Richard (Tomáš Vravník) uvědomí, jak málo toho má se svým stejnojmenným otcem (Vladimír Javorský) společného. Richard starší, jenž s ním sdílí panelákový byt, je milý, obětavý, chápající, jemný intelektuál se zálibou v kinematografii Ingmara Bergmana, zatímco Richard mladší je uzavřený muž holdující metalové hudbě, akčním osmdesátkovým peckám a vyhýbající se odpovědnosti. Tím posledním trpí hlavně jeho současná přítelkyně (Pavlína Štorková). Šokující zjištění je pro Richarda záminkou, jak najít nejen vlastní kořeny, ale také odpovědi na otázky ohledně sebe sama. Začíná podivná odysea napříč Ostravou.
S Richardem se divák podívá do celkem čtyř různých prostředí, která mají osobitou atmosféru i formu. Publikum se každou chvíli ocitne v trochu jiném světě s trochu jinými zákonitostmi a v každém z nich poznává nějaký svůj osobní rys, nedostatek nebo něco, co mu chybí. To samo o sobě mu ale odpověď nedává. Tvůrci si nicméně skutečně stylisticky vyhráli s prostředím a atmosférou, každé prostředí přitom odráží své vlastní figury.
První akt filmu se odehrává v Richardově světě manuální práce, panelákového bytu, lásky k třicet let starým akčním peckám a hororům i určité strnulosti, která patří k jeho zásadním vadám. Šedivé tónování, záběry na ohrané VHSky a opakující se cykly a variace určitých momentů působí jako z devadesátých let, a kdyby Richard občas nepoužil notebook, bylo by snadné uvěřit, že sledujeme film z této doby. Je to prostředí, které Richarda vystihuje. Při hledání otce se postupně podíváme do obyčejné rodiny, v níž se objevují stíny stesku po dost odlišném mládí, mikrosvěta tvůrců amatérských hororů i do odpudivých nonstopů, kde dostanete ránu do nosu stejně snadno jako točenou desítku.
Natáčení zombie hororu je šílená komedie, během níž začne krev téct po kameře samotné, návštěva jiné rodiny je melancholické rodinné drama a kapitola v nonstopu je skoro psychologický thriller plný okolní tmy přerušované ostrým světlem a nepříjemným zvukem. Každé prostředí zároveň ukazuje vztah svých postav k systému. První kandidát (Igor Chmela) na otce se do něho zařadil a dodnes sní o starých časech. Přesto má milující rodinu a funkční život. Druhý možný otec (Jan Vondráček) se věnuje své vášni a vypadá, že je šťastný. Třetí podezřelý (Attila Mokos) je nepříjemný asociál. Každá návštěva nabízí možnost, jak se zařadit nebo nezařadit. Zároveň každá návštěva zvýrazňuje některý Richardův osobnostní rys a nutí ho klást otázku o vlastním původu a vlastních chybách, i když je odpověď už dávno jasná.
Město otců ale spoléhá hlavně na proměnlivý styl a méně na vyprávění skrze postavy. Návštěva jednotlivých prostředí sice snímek ozvláštňuje a drží diváka v pozoru tím, že si nedovolí být monotónní, zároveň ale přesouvá těžiště zájmu z hlavního hrdiny na jednotlivá prostředí a vedlejší figury. Tím pádem je sice film o Richardovi, diváka ale Richard přestane zajímat. Vyprávění se tím poté trošku rozpadne, protože bez hrdiny, jehož vývoj není v centru, zůstane čtveřice stylově odlišných kapitol bez vlastní návaznosti. U Richarda se totiž nedočkáme postupného vývoje, ten uvidíme až poté, co dostane odpovědi na všechny otázky.
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