Víkendový horoskop na 31. října a 1. listopadu: Rakům přijde omluva, Střelci podlehnou pokušení

Poslední říjnová sobota a první listopadová neděle zamíchají vztahy i plány. Některá znamení čeká sladké usmíření, jiná zjistí, komu už další šanci dávat nechtějí. Beran (21. 3. – 20. 4.)
Někdo se vám pokusí mluvit do rozhodnutí, které považujete za uzavřené. Vaše první reakce bude rázná, jenže během soboty vám dojde, že jedna z jeho připomínek přece jen dává smysl. Přiznat to nemusí znamenat prohru.
V milostném životě vás čeká ale příjemnější překvapení. Člověk, u kterého jste si nebyli jistí zájmem, se konečně projeví srozumitelně. Zadaní Berani mohou objevit partnerovu stránku, kterou v každodenním shonu přehlížejí. Neděle přeje společnému zážitku, u kterého se trochu zapotíte a hodně nasmějete. Soutěživost si však nechte na hřiště. Býk (21. 4. – 21. 5.)
Dostanete chuť udělat doma změnu.
Přesunout nábytek, zbavit se věcí, které už nepoužíváte, nebo konečně vybalit něco, co měsíce čeká v krabici. Začnete nenápadně, ale brzy do svého nadšení zapojíte i ostatní. Počítejte s tím, že ne každý bude ochotný věnovat sobotu vašemu projektu. Ve vztazích se vyplatí ocenit pomoc dřív, než začnete upozorňovat na nedostatky. V neděli vás potěší zpráva z rodiny, která dá důvod k malé oslavě. Nezadaní by neměli přehlédnout pozornost člověka, kterého dosud brali jako samozřejmou součást svého okolí. Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Váš víkend začne drobným zmatkem. Někdo si splete čas, zapomene na domluvu nebo dorazí s člověkem, s nímž jste nepočítali. Přesto se z nepovedeného začátku může vyklubat výborný den.
Právě neplánovaná společnost vám přinese zajímavé téma i důvod změnit na něco názor. V lásce si dejte pozor na žertování, které druhý člověk nemusí pochopit. Pokud se ho dotknete, spraví to obyčejná omluva lépe než dlouhé vysvětlování, jak jste to mysleli. Nedělní odpoledne věnujte něčemu rozečtenému nebo rozkoukanému. Tentokrát budete chtít znát konec. Rak (22. 6. – 22. 7.)
Člověk, jehož chování vás v poslední době mrzelo, se pokusí napravit dojem. Omluva možná nebude tak obratná, jak jste si představovali, ale poznáte, že ho celá věc skutečně trápí. Nemusíte hned zapomenout na všechno, co se stalo. Pro začátek stačí dát rozhovoru šanci.
Sobotní večer vám přinese úlevu a s ní i chuť udělat něco hezkého pro sebe. Neděli si zpříjemněte oblíbeným jídlem nebo malým výletem. V rodině se objeví plán na další týdny, který vás nadchne. Tentokrát si svou radost nenechte pokazit tím, že začnete předem řešit každou možnou komplikaci. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Dozvíte se o akci, na kterou byste rádi vyrazili, jenže vaši obvyklí společníci nebudou mít čas. Zkuste oslovit někoho jiného, případně vyrazte sami.
Snadno navážete rozhovor a můžete poznat člověka, se kterým vás spojí nečekaně podobný vkus. Doma mezitím vyjde najevo drobná nespokojenost, která se vás může dotknout. Místo obhajoby zkuste chvíli poslouchat. Dost možná uslyšíte i přání, které dokážete jednoduše splnit. Neděle vám přinese zaslouženou pochvalu. Užijte si ji a nesnižujte vlastní zásluhy jen proto, abyste působili skromně. Panna (23. 8. – 22. 9.)
Víkend vám ukáže, že i dobře míněná pomoc může přijít nevhod. Někdo blízký bude chtít vyřešit svou záležitost po svém, přestože vy už dávno vidíte snadnější cestu. Nechte ho to zkusit.
Ušetřenou energii využijte na vlastní plány, zejména na něco, s čím jste dosud čekali na lepší příležitost. V sobotu se vám bude dařit při činnostech, které vyžadují trpělivost a šikovné ruce. Neděle přinese příjemné sblížení. Rozhovor, který začne úplně obyčejně, se může stočit k přání, o němž jste dosud nikomu neřekli. Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Pozornost vám zamotá hlavu, zvlášť pokud přijde od někoho, kdo si dosud držel odstup. Než začnete přemýšlet, co všechno by z toho mohlo být, dopřejte si čas člověka lépe poznat. Sobotní nálada bude přát okouzlení, ale také trochu přikrášleným představám.
Zadaným Vahám prospěje návrat k něčemu, co je s partnerem bavilo na začátku vztahu. Vytáhněte starou deskovou hru, pusťte si oblíbenou desku nebo navštivte známé místo. V neděli se ozve kamarád s prosbou. Pomozte podle svých možností, nemusíte kvůli tomu rušit všechno, na co jste se těšili. Štír (24. 10. – 22. 11.)
Podaří se vám uzavřít záležitost, která se nepříjemně táhla. Může jít o vrácenou věc, splněný slib nebo konečnou domluvu s někým, s kým bylo dosud těžké pořízení. Pocit úlevy vám zlepší náladu natolik, že dostanete chuť slavit.
Sobotní večer si proto nechte pro lidi, v jejichž společnosti vám je dobře. V partnerském vztahu může vzniknout spor o společné plány. Vaše představa bude lákavá, ale druhá strana k ní má výhradu, kterou stojí za to vyslechnout. V neděli najdete řešení, s nímž budete spokojení oba. Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Lákavá nabídka přijde přesně ve chvíli, kdy budete mít chuť dopřát si něco navíc. Může jít o víkendový pobyt, dražší zážitek nebo nákup, který byste jindy dlouho zvažovali. Než řeknete ano, zjistěte si podrobnosti. Nadšení vám jinak snadno zakryje drobnost, která by vám později vadila.
V lásce budete odvážnější než obvykle. Nezadaní mohou udělat první krok a dočkat se milé reakce. Zadaným prospěje, když svůj protějšek někam pozvou a také všechno zařídí. Neděle přinese veselou rodinnou příhodu, kterou si budete ještě dlouho připomínat. Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Někdo vás překvapí tím, jak dobře vás zná. Drobný dárek, připravený program nebo správně položená otázka vám připomenou, že si okolí všímá i toho, o čem příliš nemluvíte.
Nesnažte se hned vymýšlet, jak pozornost oplatíte. Pro tentokrát ji prostě přijměte. Sobota přeje setkání s člověkem, vedle kterého si můžete dovolit trochu povolit a zasmát se i sami sobě. V neděli se ozve touha něco se naučit. Ať už půjde o nový recept, tanec nebo cizí jazyk, první pokus vás bude bavit víc, než čekáte. Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Při setkání s přáteli padne poznámka, která vás přiměje přehodnotit starší rozhodnutí. To, co vám před několika měsíci připadalo nemožné, najednou dostane konkrétní obrysy. Nemusíte hned nic oznamovat, zatím si zjistěte, jaké máte možnosti. V soukromí budete mít chuť na větší otevřenost.
Pokud vám na někom záleží, dejte mu to najevo bez obvyklého vtipkování. Vaše upřímnost může odstartovat rozhovor, na který druhá strana dlouho čeká. Neděle bude patřit domácímu pohodlí a malé radosti, kterou si obvykle schováváte až za odměnu. Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Sobota vás zastihne v družnější náladě, než jste čekali. I návštěva, do které se vám původně příliš nechtělo, může skončit dlouhým povídáním a smíchem u dveří.
Někdo vám svěří novinku, která vás potěší, ale zatím si ji nechte pro sebe. V partnerském životě přijde vhod trocha hravosti. Nemusíte pokaždé čekat na zvláštní příležitost, abyste připravili hezký večer. Nezadané Ryby mohou zaujmout právě tím, že se přestanou tolik hlídat. V neděli vás čeká drobný objev při úklidu zásuvky nebo procházení starých věcí. Něco, co jste považovali za ztracené, vám znovu udělá radost.
Zdroj: redakce, astrology.com, horoscope.com