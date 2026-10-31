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Víkendový horoskop na 31. října a 1. listopadu: Rakům přijde omluva, Střelci podlehnou pokušení

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Poslední říjnová sobota a první listopadová neděle zamíchají vztahy i plány. Některá znamení čeká sladké usmíření, jiná zjistí, komu už další šanci dávat nechtějí.
podzim

podzim

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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