Falešný Chrome si stáhlo 100 tisíc lidí přímo z Google Play. Google ho dokonce propagoval reklamou nad originálem

Začátkem října 2026 si uživatel Redditu všiml něčeho neobvyklého. Když v Google Play vyhledal Chrome, nad oficiálním prohlížečem od Google LLC se mu zobrazila placená reklama na aplikaci se stejným názvem, ikonou i popisem. Vydavatelem však nebyl Google, nýbrž účet s názvem Hizbartech. Nabídka falešného Chromu uváděla více než 100 000 stažení a na první pohled působila naprosto důvěryhodně. Jediným zřetelným rozdílem bylo jméno vývojáře. Google tak ve vlastním obchodě nejen umožnil zveřejnění kopie své vlajkové aplikace, ale prostřednictvím svého reklamního systému ji navíc aktivně propagoval nad originálem.
Jak se falešný Chrome dostal do obchodu
Falešný Chrome nebyl do obchodu nahrán jako úplně nová aplikace. Podle archivních záznamů na APKCombo existoval stejný technický balíček (
com.ballbounce.Hizbartech) už od 22. srpna 2026, kdy se aplikace jmenovala Ball Bounce a šlo o nenápadnou hru. Verze 2.1 z 30. září však přinesla zásadní změnu: aplikace dostala nový název „Google Chrome“, převzatou ikonu prohlížeče a zkopírovaný popis z oficiální nabídky. Její technické ID přitom zůstalo stejné.
Právě v tom spočívá jeden z klíčových aspektů celého případu. Změnit název a další údaje u již existující aplikace může být snazší než zveřejnit zcela novou. Aplikace už má historii a zaznamenané instalace. Právě údaj o počtu stažení je ale potřeba správně interpretovat. Nabídka uváděla více než 100 000 instalací, toto číslo však zahrnuje celou historii balíčku, tedy i období, kdy aplikace vystupovala jako hra Ball Bounce. Kolik lidí si ji nainstalovalo až poté, co se začala vydávat za Chrome, nelze z veřejných údajů spolehlivě určit. I kdyby šlo jen o zlomek uvedeného počtu, případ představuje vážný problém pro důvěryhodnost platformy.
Dvojí selhání: obchod i reklama
Google Play má jasná pravidla proti klamavé prezentaci a vydávání se za jiné aplikace. Aplikace podle nich nesmějí kopírovat název, ikonu ani popis jiného produktu ani se vydávat za aplikaci jiné značky. Problém tedy nespočíval v tom, že by Google žádná pravidla neměl, ale v tom, že se v tomto případě nepodařilo jejich dodržování včas zajistit.
Pak je tu ještě druhá rovina. Google provozuje nejen obchod s aplikacemi, ale také reklamní systém, který vývojářům umožňuje kupovat reklamy zaměřené na instalace aplikací. Ty uživatele přesměrují přímo na příslušnou nabídku v Google Play. Vývojář Hizbartech tuto možnost využil. Snímek obrazovky zveřejněný na Redditu zachycuje dvě téměř totožné karty s názvem „Google Chrome“ pod sebou. Nahoře je falešná aplikace označená jako sponzorovaný výsledek s tlačítkem Install, pod ní následuje skutečný Chrome od Google LLC.
Běžný uživatel, který rychle prochází výsledky vyhledávání, tak mohl rozdíl snadno přehlédnout. Prakticky jediným vodítkem bylo jméno vývojáře. A ruku na srdce, kdo z nás ho při každém stahování aplikace kontroluje?
Pro Google je tento případ reputačně nepříjemný hned ze dvou důvodů. Selhala kontrola obsahu obchodu a současně i kontrola reklamního umístění. Dvě vrstvy, které mají uživatelům pomáhat rozpoznat důvěryhodné aplikace, v tomto případě selhaly zároveň.
Co aplikace ve skutečnosti dělala
Kdo si falešný Chrome nainstaloval, skutečný webový prohlížeč nedostal. Uživatel Redditu popsal, že se po spuštění zobrazil výběr avatara a následně podivné chatovací rozhraní s obecnými odpověďmi. S běžným prohlížečem to nemělo nic společného.
Veřejná forenzní analýza souboru APK zatím není k dispozici, takže nelze spolehlivě potvrdit, zda aplikace kradla data nebo obsahovala malware. Jisté však je, že neposkytovala funkce, které slibovala její nabídka v Google Play.
Falešný Chrome byl z Google Play odstraněn 14. října 2026, přibližně dva týdny po přejmenování. Server Android Authority uvedl, že požádal Google o vyjádření. Podrobné vysvětlení, jak aplikace prošla kontrolou a jak získala placené reklamní umístění, však Google veřejně neposkytl.
Hizbartech navíc podle všeho nezkoušel štěstí pouze s Chromem. Archivní záznamy na AppBrain evidují u stejného vývojáře také odstraněné nabídky aplikací napodobujících Facebook a Discord. U falešného Facebooku bylo zaznamenáno více než 50 tisíc instalací. Nešlo tedy zřejmě o ojedinělý incident, ale o opakující se vzorec.
Jak se chránit a co zkontrolovat
Pokud jste si v posledních týdnech instalovali Chrome do telefonu s Androidem, ověřte si, zda máte skutečnou aplikaci. Otevřete Google Play, přejděte do správy aplikací a zkontrolujte údaje o nainstalovaném Chromu. Oficiální prohlížeč vydává Google LLC a jeho technické ID je
com.android.chrome. Pokud narazíte na jiného vydavatele nebo na ID
com.ballbounce.Hizbartech, jde o důvod k obavám.
Pokud falešnou aplikaci v telefonu najdete:
- Okamžitě ji odinstalujte.
- Spusťte ruční kontrolu pomocí Google Play Protect.
- Zkontrolujte oprávnění udělená podezřelým aplikacím.
- Pokud jste do aplikace zadávali přihlašovací údaje, změňte si hesla z jiného, důvěryhodného zařízení.
Google Play Protect může škodlivou aplikaci dodatečně zablokovat nebo nabídnout její odinstalaci. V podobném případě je však bezpečnější jednat hned a nespoléhat pouze na automatickou ochranu.
Proč je to problém i pro debatu o bezpečnosti Androidu
Google dlouhodobě argumentuje tím, že stahování aplikací z oficiálního obchodu je bezpečnější než jejich instalace z neznámých zdrojů. Od září 2026 navíc zavádí přísnější ověřování vývojářů, zpočátku v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku.
Případ falešného Chromu však tento argument oslabuje. Nešlo o instalační soubor stažený z pochybného webu, ale o aplikaci zveřejněnou přímo v Google Play a propagovanou prostřednictvím Google Ads. Ve výsledcích vyhledávání se navíc zobrazovala nad oficiální aplikací od samotného Googlu.
Pro srovnání lze uvést Apple, který ve svých pravidlech výslovně zakazuje kopírování jiných aplikací a takové jednání uvádí jako důvod k zamítnutí aplikace. To samozřejmě neznamená, že je App Store dokonale zabezpečený. Ukazuje to však, že pravidla proti napodobování existují i u konkurence a že jejich důsledné vymáhání je zásadní. Případ falešného Chromu odhalil slabinu v tom, jak Google vlastní pravidla prosazuje.
Falešný Chrome od Hizbartechu už v obchodě není. Otázkou však zůstává, jak mohl přibližně dva týdny zůstat dostupný a zároveň se zobrazovat jako placený výsledek nad originálem. Google na ni zatím veřejně neposkytl podrobné vysvětlení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský