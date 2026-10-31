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Falešný Chrome si stáhlo 100 tisíc lidí přímo z Google Play. Google ho dokonce propagoval reklamou nad originálem

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Podvodná aplikace vydávající se za prohlížeč Chrome se dva týdny volně šířila v oficiálním obchodě Google Play, a Google ji ještě propagoval.
Google Chrome, telefon, uvítací stránka

Google Chrome, telefon, uvítací stránka

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:27

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