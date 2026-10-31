Konec StarDance? Producentka promluvila o budoucnosti, účast už řeší i na rok 2029

Zatímco diváci sledují boj o krále a královnu parketu, v zákulisí StarDance se plánuje na roky dopředu. Kreativní producentka Lucie Kapunová už jedná i o účasti v roce 2029, ačkoliv se stále častěji objevují zprávy, zda oblíbený pořad nakonec z televizních obrazovek nezmizí.
Deset známých osobností, deset profesionálních tanečníků a několik podzimních večerů. Na obrazovce má StarDance jasně daný začátek i konec. V zákulisí však přípravy jednotlivých ročníků plynule přecházejí jedna v druhou. A kdo by se obával, že oblíbené taneční soutěži dochází dech, toho slova kreativní producentky Lucie Kapunové nejspíš potěší. Při domlouvání budoucích účastníků už totiž přišel na řadu i rok 2029.
Rok 2029 je ve hře
Kapunová v jednom z
rozhovorů popsala, že se současně pracuje na několika dalších pokračováních. Vedle příprav aktuální řady se domlouvají osobnosti pro následující rok a chystá se také navazující turné na rok 2028. Producentka navíc zmínila jednání s manažerkou jedné z umělkyň o možné účasti v ročníku 2029.
Právě tak vzdálený termín může diváky překvapit. Do chvíle, než dotyčná osobnost poprvé obuje taneční boty, se totiž mohou na parketu vystřídat další desítky soutěžících.
Jméno umělkyně ale Kapunová neprozradila. Z jejího vyjádření také nevyplývá, že by už byla celá sestava pro rok 2029 hotová. O konkrétní účasti se zatím jedná a zdá se, že StarDance konec nehrozí. V posledním kole vypadla Hana Dvorská s tanečníkem Michalem Kurtišem (foto: Nextfoto / placená licence) Na některé hvězdy čekají pět let
Oslovování známých tváří podle producentky začíná minimálně rok až dva předem. U některých osobností se ale hledání vhodného termínu a vyjednávání protáhne až na pět let. Dostat vytoužené jméno na parket tak může vyžadovat pořádnou dávku trpělivosti. Podobně to podle ní bylo i s letošním favoritem
Vojtěchem Dykem (41), který neměl na tak velký projekt místo ve svém diáři několik let. Už totiž zřejmě dobře věděl, co čeho jde. Jeho žena Tatiana Dyková (48) účinkovala ve druhé řadě v roce 2007.
Nestačí zkrátka, aby známá osobnost měla chuť tančit. Musí pro soutěž najít i několik měsíců svého života.
Vojtěch Dyk s Catharinou Málek (foto: Nextfoto / placená licence) Finále skončí, přípravy začínají znovu
Ani poslední slavnostní večer neznamená pro tvůrce dlouhé prázdniny. Kapunová popsala, že v den podzimního finále sice na chvíli přijde úleva, už následující den se ale začíná pracovat na dalším ročníku.
Sestavit soutěžní desítku navíc neznamená pouze sehnat deset slavných lidí s volným podzimem. Tvůrci se snaží vybírat tak, aby si mezi účastníky našli své oblíbence diváci různých generací. Každá osobnost tak do výsledné sestavy přináší něco jiného a oslovuje jinou část publika.
Jednu zásadu však podle Kapunové produkce dodržuje. Nikoho do účasti nenutí. Tlak se totiž při přípravě pořadu může obrátit proti samotným tvůrcům. Nadšení soutěžících je pro dlouhé týdny náročné práce stejně podstatné jako místo v jejich diáři.
O případném konci StarDance tak její slova rozhodně nesvědčí. Zatímco diváci teprve poznávají současné soutěžící, některé budoucí taneční příběhy se už pomalu začínají rodit. A fanoušci taneční soutěže se mají jistě na co těšit.
Zdroj: redakce, Česká televize, podcast Dotančeno