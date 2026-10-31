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Konec StarDance? Producentka promluvila o budoucnosti, účast už řeší i na rok 2029

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Dennívýzva
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Zatímco diváci sledují boj o krále a královnu parketu, v zákulisí StarDance se plánuje na roky dopředu. Kreativní producentka Lucie Kapunová už jedná i o účasti v roce 2029, ačkoliv se stále častěji objevují zprávy, zda oblíbený pořad nakonec z televizních obrazovek nezmizí.
stardance

stardance

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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