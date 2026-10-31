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Auta od Pixaru na VHS se prodala za 248 000 Kč. Byla jedním z posledních vydání na kazetě, a právě ukončení formátu zvyšuje cenu

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Zapečetěná VHS s pixarovskými Auty se podle sběratelského webu prodala na eBay za 248 000 Kč. Hodnotu jí dala klubová distribuce a bezvadný stav.
Auta od Pixaru na VHS se prodala za 248 000 Kč. Byla jedním z posledních vydání na kazetě, a právě ukončení formátu zvyšuje cenu

Auta od Pixaru na VHS se prodala za 248 000 Kč. Byla jedním z posledních vydání na kazetě, a právě ukončení formátu zvyšuje cenu

Zdroj: PxHere
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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