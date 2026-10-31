Auta od Pixaru na VHS se prodala za 248 000 Kč. Byla jedním z posledních vydání na kazetě, a právě ukončení formátu zvyšuje cenu

Psal se rok 2007. Regály amerických obchodních řetězců už ovládly lesklé disky DVD a videokazety mizely do sklepů a bazarů. Disney přesto vyrobil ještě jednu várku Aut na VHS, u pokladny si ji ovšem koupit nešlo. Kazetu dostávali výhradně členové zásilkového Disney Movie Clubu, kteří si ji objednali poštou. Právě tenhle opožděný a úzce vymezený náklad dnes dělá z kazety s animovaným příběhem Bleska McQueena jeden z nejžádanějších kousků celé disneyovské videotéky. Podle webu Antiques Know How, který odkazuje na aukci na eBay, za zapečetěný exemplář s vysokým hodnocením stavu kdosi zaplatil 248 000 Kč. Ještě zajímavější je, že ani tato suma netvoří horní strop.
Auta na VHS: poslední disneyovský výstřel do odcházejícího formátu
Rodinné kazety z devadesátých let vznikaly v milionových sériích. Lví král, Aladin nebo Kráska a zvíře stály v každé půjčovně, ležely pod vánočními stromky a dodnes se válejí v krabicích na půdách. Auta patří do zcela odlišné kategorie.
Aukční dům Heritage Auctions popisuje tuto kazetu jako poslední velké studiové vydání na VHS ve Spojených státech. Do běžné distribuce nikdy nezamířila. Sběratelská autorita CGC ve svém přehledu nejdražších videokazet doplňuje, že členové klubu si ji museli objednávat poštou a náklad zůstal velmi skromný. V praxi to znamená, že kopií v oběhu je zlomek toho, na co byli sběratelé u Disneyho zvyklí.
K tomu přistupuje další faktor. V roce 2007 už si videorekordér kupoval málokdo, takže i ti, kdo kazetu získali, ji často odložili jako kuriozitu, nebo ji naopak rozbalili, přehráli a opotřebovali. Neporušených kusů s původní fólií tak přežilo ještě méně.
Od 72 tisíc po třetinu milionu: co prozrazují doložené prodeje
Částka 248 000 Kč působí na první pohled jako internetová legenda. Pevnější data ale ukazují, že se pohybuje v reálném cenovém pásmu, a dokonce ani ne na jeho vrcholu.
- eBay, 11. srpna 2023: podle CGC se jiná kopie Aut prodala za přibližně 337 000 Kč.
- Heritage Auctions, 25. srpna 2023: zapečetěný kus se známkou CGC 9,2 za obal a A+ za fólii vydražili zhruba za 72 000 Kč.
- Sběratelský web Antiques Know How: exemplář s hodnocením VGA 85+ Gold za 248 000 Kč.
Rozptyl je obrovský, přesto dává smysl. Aukce prestižního domu s pevným datem a podrobným popisem nabízí nejspolehlivější kontrolní bod. Prodeje na eBay zase ukazují, kam až může dojít souboj dvou zapálených zájemců. Jakmile o kazetu stojí dva sběratelé, kteří ji potřebují do kompletní sbírky, cena se umí vyšplhat do výšin, které by žádný odhadce nepředpověděl.
V disneyovském žebříčku vycházejí Auta mimořádně dobře. Antiques Know How je řadí nad Petra Pana zhruba za 186 000 Kč i nad Pinocchia přibližně za 172 000 Kč. Vyšší sumy dosáhla jen Kráska a zvíře z edice Black Diamond s rekordními zhruba 782 000 Kč. Rozdíl mezi oběma tituly podle nás vystihuje dvě různé tržní logiky. Kráska těží z ikonického postavení klasiky a z pověsti, která se kolem edice Black Diamond na internetu vytvořila. Auta stojí na skutečné, doložitelné vzácnosti pozdního vydání.
V širším kontextu se ani tyto částky nevymykají. CGC eviduje Hvězdné války za zhruba 2,36 milionu korun, Návrat do budoucnosti přibližně za 1,55 milionu nebo Rošťáky kolem jednoho milionu korun.
Zapečetěná fólie a známka VGA 85+ Gold: kde vzniká cena
Samotný film na hodnotu kazety vliv téměř nemá. Auta si dnes kdokoli pustí ze streamovací služby nebo z DVD za pár korun. Sběratel platí za artefakt s ověřeným původem, který se náhodou točí kolem animované závodní kariéry.
Rozhodující je trojice faktorů. První tvoří neporušená tovární fólie, nejlépe s vodoznakem Buena Vista Home Video, jaký uvádí i popis kusu z Heritage. Druhým je profesionální hodnocení. Známka VGA 85+ odpovídá na sjednocené škále Video Game Authority stupni 9,4, tedy horním příčkám stavu. Třetím faktorem je přesná identifikace edice, včetně ochranného přebalu, který k tomuto vydání patří.
Rozdíl mezi rozbalenou a zapečetěnou kazetou bývá dramatický. Server Inside the Magic odhaduje otevřené kopie Aut na 10 000 až 31 000 Kč, zatímco zapečetěné na 41 000 až 104 000 Kč a více. Profesionálně ohodnocené kusy pak míří ještě výš. Certifikát totiž kupci dává jistotu, že draží originál, a pouzdro chrání obal před dalším poškozením.
Disneyovské kazety v Česku: bazarová realita za pár desetikorun
Kdo teď běží do sklepa pro starou krabici s kazetami, měl by zpomalit. Průvodce WDW Magazine uvádí, že většina otevřených disneyovských VHS má hodnotu přibližně 20 až 200 Kč a běžné zapečetěné kusy zhruba 100 až 620 Kč. Pověstné logo Black Diamond hodnotu samo nezaručuje, protože mnoho titulů s ním vyšlo v obřích nákladech.
Tuzemský trh se drží ještě níž. V kategorii animovaných videokazet na Aukru se Alenka v říši divů nabízela za 50 Kč, Petr Pan za 80 Kč a Příšerky s.r.o. za 39 Kč. Kráska a zvíře skončila v jedné aukci na 100 Kč. Nabídky typu 999 Kč za „raritu“ se objevují také, jenže bez jediného příhozu.
Oficiální české vydání Aut na VHS jsme nedohledali. Tuzemské obchody vedou film na DVD a z pixarovské produkce se na bazarech objevuje třeba Hledá se Nemo za 49 Kč. Pokud tedy někdo v Česku Auta na kazetě vlastní, s velkou pravděpodobností jde o import.
Majitel potenciálně cenného kusu by měl ověřit katalogové číslo, rok vydání, značení kolekce, region a stav fólie a porovnávat jen skutečně uzavřené prodeje téže verze. Plesnivou kazetu do videorekordéru rozhodně nevkládejte, protože může kontaminovat přístroj i další pásky. Na profesionální hodnocení se v Česku žádná srovnatelná firma nespecializuje, a tak cesta vede do zahraničí ke službě CGC Home Video. Ta posuzuje VHS, Betamax i DVD a hodnocené kusy zapouzdří. U běžných otevřených kousků se ale poplatky a poštovné vyšplhají výš než cena samotné kazety.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková