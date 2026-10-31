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Stačí jeden telefonát a přiložení karty k mobilu. Útočníci v Česku zneužívají NFC a vybírají peníze z bankomatů

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Bezpečnostní firma ESET v Česku a na Slovensku za první čtyři měsíce roku 2026 zaznamenala 15krát více detekcí malwaru NGate.
Žlutá platební karta

Žlutá platební karta

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 15:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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