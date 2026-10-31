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Vědci našli kakao v nádobách starých 5 300 let. Historie čokolády tak začíná jinde, než se věřilo

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Kakao si dnes spojujeme hlavně s čokoládou a kulturami Střední Ameriky. Jeho nejstarší doložené využití však archeologové objevili mnohem jižněji. V keramických nádobách ze starověkého sídliště v Ekvádoru našli chemické i genetické stopy kakaovníku. Nález posunul naši představu o tom, kde začal jeden z nejvýznamnějších příběhů historie potravin.
Vědci našli kakao v nádobách starých 5 300 let. Historie čokolády tak začíná jinde, než se věřilo

Vědci našli kakao v nádobách starých 5 300 let. Historie čokolády tak začíná jinde, než se věřilo

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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