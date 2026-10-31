Vědci našli kakao v nádobách starých 5 300 let. Historie čokolády tak začíná jinde, než se věřilo

Stopa v keramice, která přežila tisíciletí
V lokalitě Santa Ana-La Florida na území dnešního Ekvádoru žili před tisíciletími lidé kultury Mayo-Chinchipe. Zanechali po sobě mimo jiné keramické nádoby. Na první pohled se od mnoha jiných pravěkých nálezů nemusí výrazně lišit, ale jejich vnitřní povrchy dokázaly uchovat důležité chemické stopy.
Výzkumníci analyzovali mikroskopická škrobová zrna, pozůstatky teobrominu a fragmenty starověké DNA. Kombinace tří nezávislých důkazních cest posílila závěr, že místní obyvatelé používali kakao přibližně před 5 300 lety. Výsledky zveřejnil v roce 2018 časopis Nature Ecology & Evolution.
Proč vědci hledali právě v Amazonii
Kakaovník pravý je tropická rostlina, jejíž genetická rozmanitost je mimořádně vysoká v oblasti horní Amazonie. To už delší dobu naznačovalo, že počátky jeho domestikace mohly být spojeny s Jižní Amerikou. Archeologický výzkum ale potřeboval konkrétní doklady lidského používání, nikoliv jen dnešní rozšíření rostliny.
Nový nález proto není pouhou kuriozitou o sladkostech. Ukazuje, jak se lidé učili využívat místní plodiny a jak se rostliny postupně šířily mezi vzdálenými společnostmi. Kdy a jak přesně se kakao dostávalo do Mezoameriky, zůstává předmětem dalšího výzkumu.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Nepili horkou čokoládu jako my
Zbytky kakaa v nádobě nedokazují recept. Nevypovídají samy o sobě, zda lidé připravovali nápoj, jedli dužinu plodů nebo zpracovávali semena jiným způsobem. Je proto zavádějící představovat si, že dávní obyvatelé Ekvádoru pili stejný kakaový nápoj, jaký dnes připravujeme z prášku a mléka.
Později mělo kakao v některých středoamerických společnostech kulturní, rituální i ekonomický význam. Čokoláda v dnešní sladké podobě vznikala až dalšími historickými proměnami receptů, zpracování surovin a globálního obchodu.
Co umí molekuly vyprávět
Archeologie dnes stojí vedle lopatek a štětců také na chemických analýzách. Molekuly zachycené v porézní keramice mohou prozradit suroviny, které dávno zmizely. Každý důkaz je třeba posuzovat opatrně, protože nádoby mohly být používány opakovaně a látky se mohou v průběhu času měnit.
V případě ekvádorského kakaa do sebe však zapadly různé druhy nálezů. Právě to dodává závěrům sílu. Příběh čokolády se tak neodvíjí od jediné legendární civilizace, ale od dávného poznávání tropické krajiny, které začalo tisíce let před našimi čokoládovými tabulkami.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Nature Ecology & Evolution – The use and domestication of Theobroma cacao during the mid-Holocene in the upper Amazon [2], ai generated