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CENTRUM o páté: Den duchů, boj o ústavní soud v Polsku a špehující špenát

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Halloween dnes ovládne ulice, sociální sítě i televizní programy, ale za maskami se skrývá víc než jen sladkosti a strašidla. Mexiko si připomíná své mrtvé barevně a s úctou, Polsko bojuje o podobu svého ústavního soudu a v Česku se znovu rozhořela debata o tom, kdo a jak bude platit za veřejnoprávní média. Mezi tím se objeví i špenát jako detektiv, dívka, která přežila díky kriminálkám, a pár tipů, jak na podzim nepustit do bytu myši.
Mexický špenát

Mexický špenát

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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