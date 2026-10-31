CENTRUM o páté: Den duchů, boj o ústavní soud v Polsku a špehující špenát

Mexiko slaví mrtvé v květech a krajkách
Zatímco anglosaský Halloween láká na dýně a strašidelné masky, Mexiko prožívá Den mrtvých jako svátek plný barev, vzpomínek i humoru. Tradice, která začínala mimo jiné jako výsměch bohatým, dnes proměňuje hřbitovy v místa s květinami, hudbou, jídlem a obřady pro zesnulé. Smrt tu není tabu, ale součást rodinného vyprávění.
Polsko vře: Prezident podpořil soudce
Polsko zažívá ostrou krizi kolem ústavního soudu. Prezident Karol Nawrocki v sobotu vstoupil do budovy soudu, kde došlo ke slovním potyčkám, a kvůli sporu zrušil cestu do Senegalu. Část soudců mezitím oznámila pozastavení funkcí vedení soudu, zatímco před budovou se sešly stovky demonstrantů a politici si vzájemně vyčítají snahu o převzetí instituce.
Babiš: Kdo chce, ať za ČT a rozhlas platí
Premiér Andrej Babiš přišel s novým návrhem k televizním a rozhlasovým poplatkům: mají zůstat, ale dobrovolné. Ministerstvo financí podle něj připravuje model, ve kterém by provoz České televize a Českého rozhlasu nešel přímo ze státního rozpočtu, přičemž stát by garantoval určitou částku. Druhé čtení zákona ve Sněmovně má přijít v lednu a debata o nezávislosti veřejnoprávních médií zůstává vyostřená.
Norsko přineslo smutnou zprávu o českých rybářích
V norských vodách bylo nalezeno tělo jednoho ze čtyř Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě rybářské lodi. Příbuzní v Česku už byli vyrozuměni, přesto osud dalších dvou mužů zůstává nejasný. Pátrání, které záchranáři ukončili začátkem října, bylo podle norské policie mimořádně náročné.
Špenát, který umí zahlédnout výbušninu
Vědci z MIT před lety proměnili obyčejný špenát v neobvyklý chemický senzor. Do listů vložili uhlíkové nanotrubičky, které zareagovaly na stopy látek používaných v některých výbušninách, a infračervená kamera změnu zachytila. Rostlina sice neposílala e-mail sama, ale její kořeny posloužily jako přírodní síť pro odběr vzorků z půdy a vody.
Co o vás prozradí jedna webová stránka
Stačí otevřít jednu stránku a prohlížeč začne prozrazovat víc, než byste čekali. Článek upozorňuje na rozsah dat, která mohou být o návštěvníkovi viditelná, a na to, proč většina lidí při jejich ukázání šokuje. V době, kdy o soukromí rozhodují drobné technické detaily, stojí za to vědět, co přesně internet vidí.
Cibule proti rýmě? Lidová rada, která přetrvává
Podzimní rýma láká na domácí triky a jeden z nejznámějších se týká cibule. Recept předávaný po generacích může znít zvláštně, ale právě proto vyvolává otázku, kolik v něm je zvyku, víry a skutečného efektu. Článek se dívá na trik, který v domácnostech stále najde své obhájce.
Myši se stěhují dovnitř. Pomůže zubní pasta?
Když venku ochladne, hledají myši cestu do tepla a lidé začínají shánět osvědčené způsoby, jak je odhánět. Mezi tipy, které kolují dál, patří i zubní pasta a prací prášek. Zda fungují, je otázka, ale jistě je, že podzim je obdobím, kdy se domácnosti připravují na nenáviděné spolubydlící s ocasem.
StarDance: Kdo se třese o své místo?
Soutěžní tanec zůstává napínavý i po dalším kole. Diskuse se rozjíždí kolem Matonohy, které fanoušci předpovídají vyřazení, zatímco Dýkovi začíná šlapat na paty nečekaná soupeřka. Baletní technika, charisma a publikum se tu znovu střetávají v boji o pokračování.
Dětská hvězda, která skončila na ulici
Yvetta Kornová jako dítě hrála v legendárních filmech, ale život jí nepřál a ocitla se na ulici. Dnes žije u Náchoda a s manželem si podle článku „vyká“ v novém životě daleko od filmových kulis. Její příběh připomíná, že sláva v dětství není zárukou klidného dospělého života.
Přežila únos díky kriminálkám z televize
Sedmnáctiletá Lisa McVey si při únosu sériovým vrahem v roce 1984 vzpomněla na detektivky a akční seriály. Sledovala směr jízdy, počítala schody, všímala si detailů v autě i bytě a nechala si pod páskou malou mezeru, skrze niž mohla pozorovat. Její přesná paměť pomohla policii dopadnout vraha a dívka se později stala policistkou.
Tenisová hvězda a řev, který zmrazil sport
Za jednou z tenisových legend stál nejen trénink, ale i bolestivý vztah s vlastním otcem. Její srdceryvný řev tehdy zmrazil svět sportu a odhalil, že za dokonalými výsledky se může skrývat týrání. Příběh připomíná, jak náročné je mluvit o násilí, když se odehrává v rodině a pod maskou ambicí.
Halloween, Den mrtvých i politické bouře mají společné jedno: všechno, co se tváří jako konec, může být zároveň vzpomínkou, varováním nebo novým začátkem. A někdy stačí malá mezera pod páskou, nenápadný list špenátu či květ na hrobě, aby se příběh otočil.