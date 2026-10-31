Warhorse Studios zveřejnilo nové informace o kyberútoku. Potvrzuje problémy s interními systémy

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České herní studio Warhorse Studios zveřejnilo další vyjádření ke kybernetickému útoku, o kterém poprvé informovalo 27. října 2026. Vývojáři série Kingdom Come: Deliverance nyní upřesnili, že neoprávněný přístup do firemních systémů ovlivnil dostupnost některých interních systémů a služeb. Vyšetřování nadále pokračuje a studio slibuje, že osoby přímo zasažené incidentem bude individuálně informovat.
V novém příspěvku na oficiálním facebookovém profilu Warhorse Studios vývojáři oslovili hráče a fanoušky. Potvrdili, že jejich dosavadní šetření prokázalo neoprávněný přístup do systémů společnosti. Zároveň uvedli, že incident ovlivnil přístup k části interní infrastruktury.
Jde o důležité upřesnění dosavadních informací. Již první oznámení potvrzovalo narušení firemních systémů a přístup k interním datům, nyní však studio výslovně upozorňuje také na provozní následky útoku. Zda byly některé služby zcela nedostupné, případně jak dlouho problémy trvaly, zatím neoznámilo.
Vyšetřování pokračuje. Rozsah úniku dat není znám
Warhorse Studios spolupracuje s odborníky na kybernetickou bezpečnost a příslušnými úřady. Vývojáři ve svém nejnovějším prohlášení zdůrazňují, že vyšetřování ještě neskončilo a další informace budou zveřejňovat postupně.
Důležitá je především zmínka o lidech, kterých se útok přímo dotkl. Studio uvedlo, že je bude individuálně kontaktovat. Neupřesnilo však, zda jde o zaměstnance, obchodní partnery, hráče nebo jiné osoby. Z tohoto sdělení proto nelze vyvozovat, že již došlo k potvrzenému úniku osobních údajů konkrétní skupiny uživatelů.
Samotný neoprávněný přístup k interním datům totiž automaticky neznamená, že útočníci informace také stáhli nebo zveřejnili. Zatím není známo, jakým způsobem se do systémů dostali, kdo za útokem stojí ani zda útočníci požadovali výkupné.
Původní incident označil výkonný ředitel Warhorse Studios Martin Frývaldský za závažný. Už 27. října potvrdil, že prioritou je zabezpečení firemní infrastruktury, zjištění skutečného rozsahu útoku a ochrana zaměstnanců, partnerů i hráčské komunity. CzechCrunch+1
Co to znamená pro Kingdom Come a jeho hráče?
Pro fanoušky českého studia je podstatné především to, zda útok zasáhl vývoj připravovaných her nebo bezpečnost hráčských účtů. Ani na jednu z těchto otázek však zatím neexistuje potvrzená odpověď.
Warhorse Studios stojí za úspěšnými hrami Kingdom Come: Deliverance a Kingdom Come: Deliverance II. Vedle dalšího dobrodružství ze série Kingdom Come připravuje také hru zasazenou do světa Pána prstenů. Případné narušení vývojové infrastruktury by proto mohlo být pro studio nepříjemnou komplikací. Žádný odklad připravovaných projektů však v souvislosti s útokem oznámen nebyl. CzechCrunch
Stejně tak není důvod automaticky předpokládat, že byly napadeny účty hráčů na Steamu nebo jiných herních platformách. Warhorse nic takového nepotvrdilo. Hráči by nicméně měli být obezřetní vůči nevyžádaným zprávám, které by se mohly za oficiální bezpečnostní oznámení pouze vydávat. Odkazy na údajně uniklé soubory nebo speciální opravy mohou být zneužity k šíření škodlivého softwaru.
Z aktuálního vyjádření vyplývá, že vyšetřování pokračuje a Warhorse stále zjišťuje úplné následky incidentu. Studio současně poděkovalo hráčům a fanouškům za podporu. Pokud se podaří identifikovat osoby přímo zasažené útokem, mají být podle zveřejněného příslibu informovány individuálně.
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