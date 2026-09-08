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Před pár dny tu šlo o život. Kamera na přejezdu odhalila dalšího hazardéra

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Dennívýzva
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Pouhých šest dní po srážce vlaku s osobním autem, při níž byly těžce zraněny dvě ženy, hazardoval další šofér se svým životem na stejném nechráněném železničním přejezdu v Jablonci nad Nisou. Kamery v Revoluční ulici zachytily dodávku projíždějící přímo na červenou.
Před pár dny tu šlo o život. Kamera na přejezdu odhalila dalšího hazardéra

Před pár dny tu šlo o život. Kamera na přejezdu odhalila dalšího hazardéra

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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