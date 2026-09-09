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Stadion potřebuje velké investice. Rok čekáme na posudek, říká majitel Slovanu

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Liberecký Slovan otevřel debatu o stadionu U Nisy. Ten je ve špatném stavu a hrozí, že se tu nebudou moci hrát evropské poháry. To ukázala návštěva z UEFA před utkáním žen se Sarajevem. Slovan nyní investuje alespoň do nejakutnějších oprav, potřebuje ale dohodu s městem na tom, co bude dál.
Stadion potřebuje velké investice. Rok čekáme na posudek, říká majitel Slovanu

Stadion potřebuje velké investice. Rok čekáme na posudek, říká majitel Slovanu

Zdroj: Luboš Vrabec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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