Jizerské hory přivítají v sobotu 12. září Mezinárodní závody horských služeb, kde si své síly a dovednosti v náročném terénu poměří více než padesát hlídek z celé Evropy. Evropští záchranáři v rámci závodů ve dvoučlenných hlídkách absolvují 20 kilometrů v horském terénu, lanovou techniku i simulované zdravotnické zásahy. Lidé mohou některé napínavé technické disciplíny sledovat přímo v terénu na Frýdlantském cimbuří a Ořešníku, nebo navštívit novinkový doprovodný program pro rodiny na náměstí v Hejnicích s ukázkou techniky, záchranářského vrtulníku a večerním koncertem.
Horští záchranáři Evropy změří síly v Jizerkách. Poprvé mají program i pro veřejnost
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