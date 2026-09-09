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Horští záchranáři Evropy změří síly v Jizerkách. Poprvé mají program i pro veřejnost

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Jizerské hory přivítají v sobotu 12. září Mezinárodní závody horských služeb, kde si své síly a dovednosti v náročném terénu poměří více než padesát hlídek z celé Evropy. Evropští záchranáři v rámci závodů ve dvoučlenných hlídkách absolvují 20 kilometrů v horském terénu, lanovou techniku i simulované zdravotnické zásahy. Lidé mohou některé napínavé technické disciplíny sledovat přímo v terénu na Frýdlantském cimbuří a Ořešníku, nebo navštívit novinkový doprovodný program pro rodiny na náměstí v Hejnicích s ukázkou techniky, záchranářského vrtulníku a večerním koncertem.
Horští záchranáři Evropy změří síly v Jizerkách. Poprvé mají program i pro veřejnost

Horští záchranáři Evropy změří síly v Jizerkách. Poprvé mají program i pro veřejnost

Zdroj: Horská služba ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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