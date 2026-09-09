Soud odmítl stížnost muže, který se podílel na přípravách únosu miliardářePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Soud odmítl stížnost muže, který se podílel na přípravách únosu miliardáře
Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další tři vyřazené sanitky záchranné služby. Při pravidelné obměně...
Liberecký Slovan otevřel debatu o stadionu U Nisy. Ten je ve špatném stavu a hrozí, že se tu nebudou moci...
Jizerské hory přivítají v sobotu 12. září Mezinárodní závody horských služeb, kde si své síly a dovednosti...
V libereckém Slovanu měli poslední přestupový den hodně napilno. Oficiálně byl představen ofenzivní hráč...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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