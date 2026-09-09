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Soud odmítl stížnost muže, který se podílel na přípravách únosu miliardáře

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Dennívýzva
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Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Zbyňka Rozsypala, jenž se podílel na přípravách neuskutečněného únosu českého miliardáře. Rozsypal si odpykává šestileté vězení. Soud stížnost označil za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení. Už dříve soudci odmítli stížnost hlavního aktéra, recidivisty Vlastimila Nekla, jenž si vyslechl trest 12 let.
Soud odmítl stížnost muže, který se podílel na přípravách únosu miliardáře

Soud odmítl stížnost muže, který se podílel na přípravách únosu miliardáře

Zdroj: Transparency International
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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