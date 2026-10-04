Jablečný dort bez pečení, který zachrání přebytek ovoce ze zahrady

Jablka jsou v doma odjakživa, ale tento dort jim dává úplně novou podobu. Žádné pečení, žádná trouba: stačí jablka podusit, zalít vanilkovým pudinkem a proložit piškoty. Výsledek je svěží, voňavý a překvapivě sytý české kuchyni , který si poradí i s přebytkem jablek ze zahrady. Recept je tak dezert jednoduchý, že ho zvládnete i ve všední den odpoledne. Jablka: nejen do závinu
je Jablko slušným zdrojem vlákniny: jedno středně velké mívá přibližně 4 gramy, přičemž významnou část tvoří pektin. V kuchyni se chová trochu jako přirozené zahušťovadlo. Jakmile se potká s teplem a tekutinou, směs začne jemně houstnout. Podušená jablka tak získají konzistenci, která se s pudinkem dobře spojí. Není potřeba přidávat další škrob, ani vymýšlet složitější postup. želatinu Recept na nepečený jablečný dort
Ingredience pro přípravu Jablka – 1 kg Cukr krupicový – 8 lžic, případně upravte podle chuti Citronová šťáva – 2 lžičky Skořice mletá – 1 lžička, nebo víc, pokud ji máte rádi výraznější Vanilkový pudink v prášku – 2 balíčky Studená voda – 400 ml Piškoty – 1 balení, případně domácí piškotový plát Foto: Cooky.cz, Bez zbytečné práce, a přitom vypadá na úrovni: Jablečný dort, který nadchne každou návštěvu Postup přípravy rychlého jablečného dortu bez pečení
1. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na plátky nebo menší kousky.
2. Dejte je do hrnce, přidejte
citronovou šťávu a podlijte trochou vody. Stačí asi 100–150 ml, jen aby se jablka zpočátku nepřichytávala ke dnu.
3. Na středním plameni je duste přibližně
10 minut, dokud nezměknou. Občas promíchejte, hlavně ode dna.
4. Přisypte
cukr a skořici podle chuti, promíchejte a ještě chvíli nechte na mírném ohni, aby se chutě propojily.
5. V odměrce důkladně rozmíchejte
2 balíčky vanilkového pudinkového prášku ve 400 ml studené vody. Hrudky se v dortu neodpouštějí, takže tomu věnujte chvilku.
6. Pudinkovou směs vlijte přímo do hrnce k jablkům a za stálého míchání přiveďte k varu. Vařte 1-2 minuty, náplň začne rychle houstnout.
7. Dno formy nebo mísy vyložte vrstvou
piškotů. Můžete je nechat suché, případně je jen lehce namočit v ovocné šťávě.
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8. Na piškoty rozetřete polovinu jablečno-pudinkové směsi.
9. Přidejte druhou vrstvu piškotů a překryjte ji zbytkem jablečné náplně.
10. Povrch zarovnejte. Kdo chce, může navrch přidat pár tenkých plátků jablek nebo trochu skořice.
11. Formu zakryjte potravinovou fólií a dejte do lednice
alespoň na 3 hodiny. Přes noc je to ale lepší.
12. Před podáváním dort nakrájejte na porce. Když je dobře vychlazený, drží tvar bez větších problémů.
Foto: Cooky.cz, Bez zbytečné práce, a přitom vypadá na úrovni: Jablečný dort, který nadchne každou návštěvu Naše tipy: čím dort upravit a co se osvědčilo
Při zkoušení receptu jsme
místo balených piškotů použili i domácí piškotový plát a rozdíl byl znát hlavně při krájení. Dort působil pevněji, řez byl čistší a piškot si natáhl šťávu z jablek rovnoměrněji. Po noci v lednici směs ztuhla překvapivě dobře, skoro jako lehký cheesecake, i když tvaroh v ní není. Pro výraznější chuť můžete při dušení jablek přidat 3 hřebíčky. Před skládáním dortu nebo nejpozději před podáváním je vyndejte. Vodu na rozmíchání pudinku lze nahradit jablečným džusem. Dezert pak chutná ovocněji a sladkost působí přirozeněji. Druhý den bývá dort ještě lepší, protože vrstvy přes noc změknou a spojí se. Uchovávejte ho zakrytý v lednici.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline