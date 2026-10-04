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Jablečný dort bez pečení, který zachrání přebytek ovoce ze zahrady

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Jablka jsou v české kuchyni doma odjakživa, ale tento dort jim dává úplně novou podobu. Žádné pečení, žádná trouba: stačí jablka podusit, zalít vanilkovým pudinkem a proložit piškoty. Výsledek je svěží, voňavý a překvapivě sytý dezert, který si poradí i s přebytkem jablek ze zahrady. Recept je tak jednoduchý, že ho zvládnete i ve všední den odpoledne.
Nepečený jablečný dort

Nepečený jablečný dort

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Bez zbytečné práce, a přitom vypadá na úrovni: Jablečný dort, který nadchne každou návštěvu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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