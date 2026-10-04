Vejce se dvěma žloutky věštilo svatbu, dvojčata i smrt. Co prozrazuje o slepici a dá se bez obav sníst?

Vejce se dvěma žloutky je poměrně vzácná anomálie, přesto ho najdete v balení z obchodu stejně jako v hnízdě vlastních slepic. Lidé je znají odnepaměti a řada kultur jim přisuzovala velký význam. Anglické video na YouTube, které ukazuje, jak takové vejce najít, uvádí v názvu šanci jedna ku tisíci. Číslo pochází z titulku videa, takže ho berte jako hrubý odhad.
Co si z rozklepnutého vejce vyčítaly dívky, vdané ženy i muži
Svobodná dívka, která takové vejce našla, mohla podle lidové víry počítat s brzkou svatbou, a to s člověkem, kterého miluje. Vdané ženě sliboval nález požehnání v podobě dvou porodů za sebou, pokaždé s dvojčaty. Druhý žloutek se tak v tradici promítl rovnou do počtu dětí, a hned dvakrát.
Muži z vejce četli dobrou práci v dohledné době, případně milovanou družku. Obecně mělo každému přinést štěstí a splnit to, po čem v životě opravdu touží.
Jinde se téhož nálezu báli. V některých kulturách předznamenával špatné počasí nebo úmrtí někoho v domě.
Chutná vejce se dvěma žloutky jinak než obyčejné?
Taková vejce byla přezkoumána a podle závěrů není důvod se jim vyhýbat. Pro lidi jsou nezávadná a bezpečná ke konzumaci. Chutnají stejně jako vejce s jedním žloutkem, v míchaných vejcích ani v těstě tedy žádné překvapení nečekejte.
Onemocnět z nich nehrozí, protože anomálii má na svědomí hormonální nerovnováha slepice.
Pro slepici samotnou vychází hodnocení méně jednoznačně. Nemocná není, úplně v pořádku však také ne.
Nejčastěji je snese mladá slepice nebo ta, které končí reprodukční cyklus
Zdravá slepice nikdy netvoří dva žloutky současně, a ve vejci proto najdete vždy jen jeden. Dva žloutky v jedné skořápce znamenají, že se v těle nosnice vytvořily najednou.
Nejčastěji se to stává mladým slepicím, kterým se hormony ještě neusadily. Druhou skupinou jsou slepice, jejichž reprodukční cyklus se chýlí ke konci. Jejich hormonální hladina se s nastávajícími změnami rozkolísá.
Krmivo s růstovými hormony může stát za anomálií, v EU je zakázané
Vedle věku hraje roli i to, čím chovatel slepice krmí. Pokud dostávají krmivo s růstovými hormony, mohou anomálie včetně dvou žloutků vznikat právě kvůli němu. Vejce se dvěma žloutky tak může naznačovat, že nosnice takové krmivo dostávaly.
U vajec z chovů v EU má tahle stopa malou váhu a jako hlavní vysvětlení zůstává věk slepice. Krmivo s růstovými hormony je v EU zakázané.