Americká stíhačka na sovětské bombardéry, která se s nimi nikdy neutkala. F-16 ADF vznikla jen v 270 kusech

F-16 Fighting Falcon patří k nejrozšířenějším bojovým letounům světa. Vyrábět se začal ještě za studené války a výroba běží dodnes, takže letoun prošel řadou rozsáhlých modernizací a rozrostl se do mnoha variant. Několik z nich vzniklo pro jedinou konkrétní úlohu. Mezi ně patří F-16 ADF.
Proč Národní garda nechtěla obyčejnou F-16A
Psal se rok 1986. Americké letectvo i řada západních zemí tehdy létaly na F-16A Block 15, klasickém víceúčelovém bojovém letounu. Národní garda ale hledala stroj s užším zaměřením. Jeho hlavním úkolem mělo být zachytit sovětské bombardéry nebo řízené střely mířící na území Spojených států.
Podle serveru AirFighters zvolili Američané přímou cestu a stávající F-16A Block 15 upravili na novou variantu ADF. Každá ADF tedy začínala jako už vyrobená F-16A, která prošla přestavbou.
Jeden noční reflektor prozradí vzácnou verzi na první pohled
Wikipedie uvádí, že do roku 1989 takto vzniklo 270 letounů. ADF proto patří k relativně vzácným verzím F-16.
Přestavba se soustředila hlavně na elektroniku. Letouny dostaly modernizovanou avioniku, vylepšený radar a zařízení k rozlišení vlastních a nepřátelských letadel. Ke zmíněné výbavě patřil i noční reflektor, podle kterého se ADF dá od ostatních verzí F-16 rozeznat pouhým pohledem.
Jediná F-16, která uměla odpalovat rakety Sparrow
K zachytávání bombardérů potřeboval letoun hlavně schopnost zasáhnout cíl na velkou vzdálenost. Podle webu F-16.net proto ADF nesly střely AIM-7 Sparrow a AIM-120 AMRAAM. Obě jsou naváděné radarem a určené k zásahu cílů mimo přímou viditelnost. Jejich dosah se podle verze pohybuje v desítkách kilometrů i výš.
Raketu Sparrow přitom uměla použít jen ADF, žádná jiná F-16 tuhle schopnost neměla. Výzbroj tak přesně odpovídala zadání Národní gardy: zasáhnout bombardér nebo řízenou střelu dřív, než se dostanou blízko.
Od posledních přestaveb k nahrazování uběhlo pouhých pět let
V roce 1994 začaly ADF postupně ustupovat modernějším F-16C. Od dokončení přestaveb tak uplynulo jen pět let. Konec studené války navíc Spojeným státům vzal důvod udržovat tak silné letectvo určené k odrážení bombardérů a řízených střel. Úzká specializace se ADF vymstila, protože s hrozbou, kvůli které vznikla, zmizel i důvod držet ji ve službě. Se sovětským bombardérem se žádná ADF nikdy neutkala.
Část letounů skončila zakonzervovaná. Varianta měla pověst povedeného a schopného stroje, a tak o ni projevili zájem zahraniční zákazníci. Několik kusů si nakonec pořídila letectva Jordánska a Thajska, kolik jich odešlo do které země, ale podklady neuvádějí. Na videozáznamu z roku 2013 startuje v Čiang Mai šestice ADF thajského letectva.