Zakysaná smetana zvládne mrazák, když ji nejdřív vyšleháte. Slané máslo v něm vydrží téměř rok, nesolené měsíc

Kelímek zakysané smetany, kterému prošlo datum minimální trvanlivosti, v lednici obvykle dlouho nevydrží. Nejlépe se mrazí domácí smetana s vyšší tučností, kterou dnes sežene málokdo. Kdo má smetanu z obchodu, musí ji na mrazák nejdřív připravit. Pak může po rozmražení chutnat jako čerstvá.
Dvě úpravy pomohou smetaně z obchodu přežít mráz bez úhony
Prvním krokem je smetanu krátce vyšlehat. Někteří odborníci to doporučují proto, že si smetana potom udrží strukturu i konzistenci a s rozmrazováním nebude mít potíže.
Druhá podmínka se týká samotného mražení. Smetanu je potřeba rozprostřít do co nejtenčí vrstvy, aby promrzla opravdu rychle. Jen tak si podle doporučení zachová všechny své vlastnosti.
Dvě věti ale v návodu chybí. Doporučení neuvádějí, jak dlouho takto připravená smetana v mrazáku vydrží, a neříkají ani, jak ji správně rozmrazit. U másla, mléka i vajec jsou přitom oba údaje k dispozici.
Jediný údaj na obalu másla určí, jak dlouho vydrží v mrazáku
Máslo se mrazí bez zvláštní přípravy. Zcela čerstvé nesolené máslo vydrží v mrazáku obvykle jen měsíc. Slané máslo za stejných podmínek vydrží téměř rok.
Pro zásobu na delší dobu je tedy jasnou volbou slané máslo. Nesolené má smysl mrazit jen tehdy, když ho spotřebujete do měsíce.
Rozmrazuje se při běžné pokojové teplotě. Mléko i vejce se rozmrazují v lednici.
Proč mléko nesmí do mrazáku v plné lahvi
Mléko se dá zmrazit v plastové nádobě s víčkem, nebo přímo v původní lahvi, pokud je plastová. Než nádobu zavřete do mrazáku, trochu mléka z ní odlijte, protože plná by mohla prasknout. Lahve navíc v mrazáku zaberou víc místa. Zmrazené mléko vydrží dva až tři měsíce, což je výrazně kratší doba než u slaného másla.
Rozmrazovat se má v lednici, protože vyšší teplota podporuje růst bakterií. Po rozmrazení se jednotlivé složky mléka od sebe oddělí. Vydělený tuk nutriční hodnotu nijak nezhoršuje, mnoho lidí ale takové mléko odradí vzhledem.
Silné protřepání nebo mixér mléko znovu sjednotí, původní vzhled ale nejspíš úplně nezíská. Pro mléko určené do kávy nebo do smoothie jsou proto praktičtější formičky na led, protože v nápoji na vzhledu nezáleží. Mražené kostky mléka se do obou nápojů dobře hodí.
Vajíčka do mrazáku patří bez skořápky a nejlépe rozdělená
Vejce se mrazí vyklepnutá, ideálně nalitá do formiček na led. Kdo už ví, k čemu je po rozmražení použije, může oddělit bílky od žloutků a zmrazit každou část ve zvláštní formičce. Někteří kuchaři považují tento postup dokonce za jediný správný. Konzistence samostatně mražených bílků a žloutků se totiž téměř nezmění.
Ze všech čtyř potravin vychází vejce nejlépe. Vydrží zhruba rok, tedy podobně dlouho jako slané máslo, a nevyžadují šlehání ani odlévání. Rozmrazují se vždy jen v lednici, což chrání před kontaminací i před ztrátou chuti a vůně.