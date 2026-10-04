Zen 6 Epyc Venice je již vyprodaný na rok 2027, AMD aktuálně prodává na rok 2028

AMD dosud dodávala Epyc Venice (Zen 6) v omezeném B2B/OEM režimu, ale nyní, ve čtvrtém kvartálu, dojde na velkoobjemové dodávky. Ovšem jen těm zákazníkům, kteří objednali včas. Podle leakera Jukan, který ověřoval situaci u několika přímých odběratelů AMD, už je rozprodáno i na rok 2027 a aktuální objednávky se již týkají dodávek roku 2028.
- AMD zveřejnila ceny a specifikace Zen 6 Epyc Venice: 8-256 jader, $700-$14 904
To v praxi znamená, že kdo bude chtít tyto procesory obratem koupit, bude mít příležitost pouze distributorů a dodavatelů, kteří své sklady včas zásobili.
Jukan dále uvádí, že se výroba nepotýká s žádnými vážnými problémy s výtěžností, jak měly tvrdit některé starší zprávy. Nelze však říct, že by takové zprávy proběhly mediálním prostorem, veřejně přístupnými analýzami nebo jinými hmatatelnými zdroji. Snad mohlo jít o důsledek skutečnosti, že AMD v srpnu oznámila navýšení objednávek serverových procesorů kvůli stále rychleji rostoucí poptávce. Nelze vyloučit, že potřebu vyšších výrobních objemů někdo dezinterpretoval jako kompenzaci nedostatečné výtěžnosti.
AMD Epyc Venice (Zen 6), 2× 4nm IOD + 8× 2nm CCD (CNBC)
Za pozornost stojí, že navzdory této extrémní poptávce cena top-modelu nestoupla. 192jádrový / 384vláknový 4nm Zen 5 Epyc 9965 vydala AMD v říjnu 2024 za $14 813, zatímco nový 256jádrový / 384vláknový 2nm Zen 6 Epyc 9996 AMD nyní vydává za $14 906, tedy za prakticky stejnou cenu (reálně nižší při zohlednění inflace). Navzdory zdražování surovin, dražšímu výrobnímu procesu, dražšímu pouzdření a bezkonkurenčnímu postavení na trhu vydává AMD potenciálně o 50 % rychlejší produkt (jádra, IPC, takty, bez zohlednění nových instrukčních sad) za stejnou cenu jako jeho předchůdce před dvěma lety.
Pokud AMD může prodávat procesor obsahující mimo jiné osm cca 165 mm² velkých (1320 mm²) 2nm plně funkčních čipletů za cenu, která se téměř neliší oproti 4nm předchůdci složeném z dvanácti cca 85mm² „malých“ (1020 mm²) 4nm čipletů, pak to svědčí naopak o velmi zajímavé výtěžnosti procesu.