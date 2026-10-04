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Izraelská střela ICE BREAKER se schová do pumovnice F-35. Cíl až 300 km daleko trefí i bez signálu GPS

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Izraelská firma Rafael postavila střelu na nejcennější cíle na souši i na moři. Odpálit ji jde z letadla, vrtulníku, lodi i ze země. Americká verze se bude jmenovat Bullseye a počítá se s ní i pro raketomety HIMARS.
Izraelská střela ICE BREAKER se schová do pumovnice F-35. Cíl až 300 km daleko trefí i bez signálu GPS

Izraelská střela ICE BREAKER se schová do pumovnice F-35. Cíl až 300 km daleko trefí i bez signálu GPS

Zdroj: Foto: BLMUtah - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 20:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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