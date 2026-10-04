Izraelská střela ICE BREAKER se schová do pumovnice F-35. Cíl až 300 km daleko trefí i bez signálu GPS

Řízené střely vzduch-země a vzduch-loď vznikly proto, aby letoun mohl zaútočit z takové dálky, kam na něj nepřátelská protivzdušná obrana nedosáhne. ICE BREAKER měří zhruba čtyři metry a váží necelých 400 kilogramů, takže se vejde i na stroje, které pro střely nemají mnoho místa. V Izraeli ji může nést F-35I Adir, domácí úprava amerického letounu Lockheed Martin F-35 Lightning II, a k dispozici je i starším typům izraelského letectva.
Sedm střel pod F-15I, čtyři pod F-16I. F-35 ji ukryje uvnitř
Rafael střelu navrhl pro různé typy letadel a počítá i s vrtulníky. Proti cíli, jako je Írán, by ji Izrael mohl vyslat z bojového letounu McDonnell Douglas F-15I Ra'am, který jich unese sedm. General Dynamics F-16I Sufa jich pojme čtyři.
Unikátní je pumovnice F-35. Podle časopisu EdrMagazine se do ní ICE BREAKER vejde celý, takže letoun s nabitou zbraní dál zůstává obtížně zjistitelný a může ji odpálit bez varování. Pro zemi, která plánuje údery na vzdáleného a dobře chráněného protivníka, je tahle vlastnost cennější než vyšší počet kusů na jednom stroji.
Kolik střel se do pumovnice F-35 vejde, zdroje neuvádějí.
Jak střela najde cíl, když nepřítel ruší signál GPS
Navádění stojí na pokročilém elektrooptickém infračerveném vyhledávači. Ten umí porovnávat scénu pod sebou a automaticky rozpoznávat cíle, takže střela dokáže pracovat i v oblasti, kde je signál GPS rušený.
Výrobce ji popisuje jako zbraň na vysoce cenné pozemní i námořní cíle. Proti lodím má sloužit verze SEA BREAKER, o které píše český Armádní Zpravodaj.
Označit střelu za nerušitelnou je přesto přehnané. Doložená je odolnost vůči rušení GPS, ale o tom, jak by vyhledávač obstál proti jiným protiopatřením, podklady mlčí.
Hlavice velká jako menší puma zničí i odolný cíl
ICE BREAKER doletí až 300 kilometrů daleko a drží se nízko nad terénem. Spolu s neobvyklým tvarem trupu ji to dělá těžko zjistitelnou a ještě hůř sestřelitelnou. Trasu letu lze předem naprogramovat tak, aby obešla místa s nepřátelskou protivzdušnou obranou.
Hlavice váží 113 kilogramů, tedy víc než čtvrtinu hmotnosti celé střely, a odpovídá síle menší letecké pumy. Na cíle, které výrobce označuje za vysoce cenné, je to málo, a celý účinek proto závisí na přesnosti. Střela dopadne přesně tam, kam má, a díky tomu zničí i odolnější cíl.
Pohání ji proudový motor, jehož typ nikdo nezveřejnil. U rychlosti zdroje uvádějí jen to, že je vysoká podzvuková, přesné číslo chybí.
Z izraelské letecké zbraně se v USA stává Bullseye pro HIMARS
Střela nemusí startovat jen z letadel a vrtulníků. Odpálit ji lze také z plavidel a z pozemních platforem, což z ní dělá zbraň pro všechny druhy vojsk.
Podle Wikipedie se s Rafaelem dohodl americký koncern General Atomics, který má vyrábět americkou verzi pod názvem Bullseye. Ta má zvládnout start z lodního vertikálního odpalovacího systému Mk 41 a z raketometů M270 a M142 HIMARS.