Tajemství křehkých rakviček se šlehačkou ze staré cukrárny: Vyzkoušejte náš osvědčený recept

Vzpomínáte na rakvičky z vitrín starých cukráren? Tenhle dezert má v sobě přesně tu známou cukrárenskou nostalgii, ale doma kvůli němu není potřeba vykoupit půl obchodu ani strávit odpoledne složitým zdobením. U receptu se mi opakovaně osvědčilo hlavně opravdu dobře vyšlehat vejce, nechat korpusy pomalu dosušit a navrch dát poctivou . Pak jsou rakvičky lehké, křehké a po vyklopení se hned nesesypou. domácí šlehačku
Jen se u nich
nevyplácí spěchat hned na začátku a troubu pouštět moc zostra. Nejlepší výsledek mi vychází tehdy, když si dám práci se šleháním vajec s cukrem. Tady se rozhoduje. Směs zesvětlá, nabude a po usušení z ní vznikne ta typická dutá skořápka, která při kousnutí pěkně křupne.
Můj tip z praxe: Formičky mažu tukem jen zlehka. Žádné vrstvy másla v rozích. A po dopečení nechávám rakvičky ještě chvíli být. Když se na ně jde hned a moc tvrdě, praskají. U tohohle moučníku se trocha klidu vážně vyplatí. Rakvičky jsou stará cukrářská klasika
Rakvičky se šlehačkou patří k dezertům, které si hodně lidí spojí s cukrárnou, kavárnou nebo nedělní návštěvou u babičky. V české kuchyni mají místo už dlouho a jejich základ je vlastně úplně prostý:
vejce, cukr a trpělivost. Možná i proto dnes působí trochu starosvětsky. Jenže zrovna jim to sedí. Nejsou přeplácané, nepotřebují tři druhy krému ani dlouhý nákupní seznam. Recept na domácí a křehké rakvičky se šlehačkou
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení a sušení: 45 až 60 minut Počet porcí: zhruba 12 až 16 rakviček Celkový čas: asi 1 hodina a 20 minut Ingredience pro přípravu 4 ks vejce 180 g moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 lžička citronové šťávy 1 špetka soli 250 ml smetany ke šlehání 1 lžíce moučkového cukru do šlehačky trocha másla na vymazání formiček Postup přípravy retro rakviček se šlehačkou
1. Nejprve si připravte
formičky na rakvičky a troubu nastavte na 100 °C. Formičky vymažte máslem, ale opravdu jen slabě. Stačí tenká vrstva, aby šly hotové rakvičky později dobře vyklopit.
2.Do větší mísy dejte
celá vejce, moučkový cukr, vanilkový cukr, špetku soli a citronovou šťávu. Elektrickým šlehačem šlehejte aspoň 10 až 12 minut. Výsledkem má být světlá, hustší a nadýchaná pěna, ne jen směs, která se rychle spojila.
3. Vyšlehanou hmotou naplňte formičky. Jde to lžičkou, ale cukrářský sáček je pohodlnější a méně se u toho upatlá linka. Formičky neplňte až nahoru, ideální jsou asi
dvě třetiny, protože hmota při sušení ještě trochu vyběhne.
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4. Formičky narovnejte na plech a vložte do trouby. Rakvičky sušte při
100 °C zhruba 45 minut. Dvířka během té doby zbytečně neotevírejte, hmota by mohla klesnout.
5. Pak troubu vypněte, dvířka jen pootevřete a rakvičky v ní nechte ještě asi
10 minut dojít. Tenhle krok nepůsobí důležitě, ale je. Korpusy bývají pevnější a při vyklápění se tolik nelámou.
6.Formičky opatrně vyndejte a nechte je krátce zchladnout. Ještě vlažné rakvičky jemně vyklepněte. Když některá drží, pomůže lehké klepnutí o utěrku položenou na kuchyňské lince.
Foto: Cooky.cz, Rakvičky vyklepněte z formiček vlažné.
7. Do dobře vychlazené mísy nalijte
smetanu ke šlehání, přidejte moučkový cukr a vyšlehejte pevnou šlehačku. Jen ji nepřešlehejte, pak začne hrubnout a může se srážet.
8. Vychladlé rakvičky naplňte nebo ozdobte
šlehačkou. Nejčastěji beru sáček s řezanou špičkou, hotové rakvičky pak vypadají úhledněji. Je to drobnost, ale na talíři je znát.
9. Podávejte ideálně v den, kdy je naplníte. Samotné korpusy vydrží v suchu několik dní, jenže se šlehačkou jsou nejlepší čerstvé. U kávy nebo po nedělním obědě většinou stejně dlouho nezůstanou.
Foto: Cooky.cz, Korpusy naplňte ideálně v den podávání. Rady zkušené hospodyňky k rakvičkám se šlehačkou Pro jemnější chuť můžete do šlehačky přidat pár kapek vanilkového extraktu. Korpusy uchovávejte bez šlehačky, v dobře uzavřené dóze a na suchém místě, aby nenatáhly vlhkost. Pokud jsou rakvičky po upečení moc tmavé, trouba byla nejspíš nastavená příliš vysoko. U tohoto receptu je nižší teplota opravdu důležitá. Před podáváním je můžete lehce posypat moučkovým cukrem, hlavně když je chystáte na slavnostnější stůl.
Jestli má šlehačka vydržet na stole pevnější delší dobu, dejte před šleháním do lednice nejen smetanu, ale i mísu a metly. Obyčejná věc, jenže v teplé kuchyni dokáže zachránit výsledek.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková