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Tajemství křehkých rakviček se šlehačkou ze staré cukrárny: Vyzkoušejte náš osvědčený recept

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Když se u nás doma peče něco ke kávě pro návštěvu, rakvičky se šlehačkou mají pořád zvláštní kouzlo. Jsou to takové staré dobré časy na talířku, ale přitom nepotřebují hromadu surovin ani složité zdobení. V tomhle receptu sázím na poctivě vyšlehaná vejce, pomalé sušení a domácí šlehačku, díky kterým jsou rakvičky lehké, křehké a pěkně drží tvar.
Obrázek k receptu na Domácí rakvičky se šlehačkou: mají kouzlo starých cukráren

Obrázek k receptu na Domácí rakvičky se šlehačkou: mají kouzlo starých cukráren

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Domácí rakvičky se šlehačkou: mají kouzlo starých cukráren
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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