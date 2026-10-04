Zapomeňte na Terminátora! Tato žena má bicepsy o devět centimetrů větší a muži jí padají k nohám

- Obvod jejího bicepsu dosahuje neuvěřitelných 64 centimetrů, čímž výrazně převyšuje míry slavných postav bodybuildingu.
- Celková hmotnost mohutné sportovkyně činí 158 kilogramů a plných sedmdesát procent tvoří čistá svalová hmota.
- Zvedání těžkých vah propadla během celosvětové pandemie, kdy musela opustit skupinové tréninky bojových sportů.
- Na sociálních sítích čelí drsné kritice, negativní komentáře ovšem suverénně odráží poukazem na svůj úspěch u mužů.
- Každodenní rutina zahrnuje extrémní výkony včetně dvvousetkilového tlaku na lavici nebo stovek zahřívacích sklapovaček.
Zrození nezdolné obryně z pandemického ticha
Původně trávila nizozemská sportovkyně Jackie Koorn dlouhé hodiny pilováním kopů a úderů v ringu. Globální uzávěra ovšem obrátila její svět naruby a nasměrovala ji k litinovým kotoučům. Z křehčí bojovnice vážící sedmdesát kilogramů se systematickou dřinou vyklubala kolosální postava.
Aktuálně ručička váhy ukazuje těžko uvěřitelných 158 kilogramů. Sedmdesát procent tohoto gigantického objemu představuje ryzí svalovina. Extrémní tělesná proměna pochopitelně vyvolala rozruch napříč celou fitness komunitou a nenechala chladnou ani naši redakci.
Padající čelisti i překonané milníky zlaté éry
Při pohledu na proporce této internetové senzace leckoho napadne, zda neúřadovala pokročilá retuš. Skutečnost ovšem dalece předčí ty nejdivočejší fantazie. Rakouský rodák Arnold Schwarzenegger se na absolutním vrcholu pyšnil pažemi o obvodu pětapadesáti až šestapadesáti centimetrů. Současná vládkyně těžkých vah si na vrub připsala cifru nepoměrně drtivější.
„Obvod mých svalů na rukou ukazuje čtyřiašedesát centimetrů, čímž bezpečně překonávám i samotného Arnolda,“pronesla sebevědomě pro populární youtubový kanál Truly, aniž by na sobě dala znát sebemenší záchvěv pochybností.
Brutální rutina na hranici lidských možností
Udržet takovou masu vyžaduje tréninkový režim, při němž by běžný smrtelník zkolaboval už během úvodní rozcvičky. Fyzická příprava populární She-Hulk připomíná dril elitních silových trojbojařů. Do svého pravidelného dvouhodinového zvedání oceli zařazuje skutečně nevídané kousky.
- Stovka precizních kliků slouží pouze pro prvotní zahřátí ztuhlého těla.
- Pevný střed těla buduje pomocí dvou set padesáti hlubokých sklapovaček.
- Na lavici stabilně vytlačí rovných dvě stě kilogramů.
- Mrtvý tah s hodnotou převyšující čtyři sta kilogramů budí absolutní respekt u všech přihlížejících.
Nápadníci a nevybíravé útoky v kyberprostoru
Každé vybočení z davu s sebou logicky přináší vlnu virtuální zášti. Zatímco jedna skupina uživatelů pěje chválu, komentářové sekce na jejím instagramovém profilu občas přetékají toxickými výlevy. Anonymní pisálci neváhají sáhnout k těm nejpřízemnějším urážkám a vyčítají obří ženě nadměrnou tloušťku. Samotná cvičitelka si z podobných výpadů nedělá těžkou hlavu a kritiky stírá s ledovým klidem.
„Lidé na moji placenou platformu pro dospělé evidentně chodí z úplně jiného důvodu. Kdyby je mé obří svaly nezajímaly, tak tam přece nejdou. Zjevně na mně shledávají něco nesmírně přitažlivého a vzrušujícího,“ rýpla si vtipně do internetových trollů.
Zavedené představy o ženské jemnosti hází sebevědomá svalovkyně s úsměvem za hlavu. Místo toho nachází krásu v extrémní dominanci a tvrdé práci s kovy. Odmítá si vybírat mezi půvabem a silou, touží po obojím současně. „Zástupy chlapů mi pravidelně nabízejí sňatek, jelikož mou postavu považují za naprosto bezchybnou,“ podotkla suverénní vládkyně železa na adresu svých horlivých nápadníků.