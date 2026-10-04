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Německo vybírá bojový doprovod pro stíhačky. Nestačí, aby dron jen létal

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Airbus s Kratosem, Boeing s Rheinmetallem a Helsing nabízejí Německu tři cesty k bezpilotnímu bojovému doprovodu. Liší se původem letounu, dosavadními zkouškami i tím, co ještě musí vzniknout pro německé nasazení kolem roku 2029. Rozdíl mezi létajícím základem a hotovým bojovým systémem je přitom zásadní.
Bezpilotní letoun MQ-28 Ghost Bat vystavený venku na aerosalonu

Bezpilotní letoun MQ-28 Ghost Bat vystavený venku na aerosalonu

Zdroj: HoHo3143 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.10.2026 20:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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