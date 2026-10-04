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Nenápadný dezertový recept s velkým úspěchem: Mrkvová placka ukáže, že i zelenina může zmizet ze stolu první

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Mrkev v dezertu? Mnoho lidí se u toho zastaví s pochybností, ale kdo jednou ochutná tuhle placku, pochopí, proč se pečení s mrkví stalo tak oblíbeným. Nastrouhána najemno se ztratí v těstě, přidá přirozenou sladkost a výsledek je překvapivě vláčný.
Mrkvová placka

Mrkvová placka

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Mrkvová placka, která zmizí ze stolu dřív, než vychladne: Děti ji snědí i bez přemlouvání
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 22:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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