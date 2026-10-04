Nenápadný dezertový recept s velkým úspěchem: Mrkvová placka ukáže, že i zelenina může zmizet ze stolu první

Mrkev v dezertu? Mnoho lidí se u toho zastaví s pochybností, ale kdo jednou ochutná tuhle placku, pochopí, proč se pečení s mrkví stalo tak oblíbeným. Nastrouhána najemno se ztratí v těstě, přidá přirozenou sladkost a výsledek je překvapivě vláčný. Mrkev v pečení: Proč ji strouhat, a ne jen přidat
se často zmiňuje jako Mrkev bohatý zdroj beta-karotenu, látky, ze které si tělo vytváří vitamín A. Ten má souvislost s normálním viděním, fungováním imunitního systému i stavem pokožky. U tohoto receptu ale výživa není hlavní pointa. V kuchyni jde spíš o to, co mrkev udělá s těstem. Když ji nastrouháte opravdu najemno, pomůže udržet vláčnost a placka není suchá ani další den. Chuťově přitom nepřebije zbytek. V hotovém se víc ozve vanilka, citronová kůra a sladká poleva. moučníku
Vyplatí se udělat jednu maličkost, i když se zdá nepodstatná: nastrouhanou mrkev lehce vymačkat. Pokud v ní zůstane příliš vody, těsto se rozředí a pečení se může protáhnout. Stačí ji vzít do dlaně, případně zabalit do čisté utěrky, a krátce stisknout. Není to žádná práce navíc, spíš pár vteřin u mísy, ale na výsledku je to znát. Recept na jednoduchou mrkvovou placku
Těsto: Najemno nastrouhaná mrkev – 300 g Hrubá mouka – 200 g Polohrubá mouka – 100 g Vejce – 3 ks Moučkový cukr – 180 g Olej – půl hrnku (cca 100 ml) Prášek do pečiva – 1 sáček (10 g) Citronová kůra – z 1 citronu Vanilkový cukr – 1 sáček
Citronová poleva: Moučkový cukr – 300 g Citronová šťáva – z 1 citronu Vařící voda – 2 lžíce Máslo – 2 lžičky (rozpuštěné ve vařící vodě) Foto: Cooky.cz, Mrkvová placka, která zmizí ze stolu dřív, než vychladne: Děti ji snědí i bez přemlouvání Postup přípravy vláčné mrkvové placky
1. Troubu předehřejte na
170 °C. Pokud pečete na horkovzduch, bude stačit 160 °C. Plech vymažte a vysypte moukou, jednodušší varianta je pečicí papír.
2. Mrkev oloupejte a nastrouhejte najemno. Poté ji v ruce nebo přes čistou utěrku dobře vymačkejte, aby se do těsta nedostalo zbytečně moc vody.
3. Do větší mísy rozklepněte vejce, přisypte moučkový i vanilkový cukr a vyšlehejte do světlé pěny. Ručním mixérem počítejte přibližně se 3 minutami.
4. Přilijte olej, krátce zašlehejte nebo promíchejte a přidejte najemno nastrouhanou citronovou kůru.
5. Hrubou mouku, polohrubou mouku a prášek do pečiva promíchejte zvlášť. Směs prosejte do mísy k vejcím a vymíchejte hladké těsto.
6. Na závěr přidejte vymačkanou mrkev. Těsto má zůstat spíš hutnější, ale pořád by se mělo dát pohodlně rozetřít po plechu.
7. Těsto přesuňte na připravený plech a rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy, zhruba
1,5-2 cm vysoké.
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8. Plech dejte do předehřáté trouby a pečte
25-30 minut. Placka je hotová, když povrch lehce zezlátne a špejle zapíchnutá doprostřed vyjde čistá.
9. Upečený moučník nechte na plechu asi
10 minut vychladnout. Teprve potom ho přesuňte na mřížku, pokud ji používáte.
10. Mezitím připravte polevu. V každé lžíci vařící vody rozpusťte jednu lžičku másla. Přidejte moučkový cukr a citronovou šťávu, potom míchejte, dokud nevznikne hladká a lesklá poleva. Citronovou šťávu je lepší přilévat po částech, hustota se tak snáz uhlídá.
11. Polevu nalijte na ještě lehce vlažnou placku a rychle ji rozetřete po celé ploše. Nechte zatuhnout při pokojové teplotě a pak krájejte na čtverce nebo obdélníky.
Foto: Cooky.cz, Mrkvová placka, která zmizí ze stolu dřív, než vychladne: Děti ji snědí i bez přemlouvání Pár tipů, které se nám osvědčily
Tahle placka u nás vznikla poprvé trochu neplánovaně. V lednici zůstala mrkev, času moc nebylo a na složitější moučník nebyla nálada. Výsledek ale příjemně překvapil. Citronová poleva na povrchu udělá pěkný světlý lesk, těsto zůstává vláčné a pod poklicí nebo dobře zabalené vydrží i do třetího dne. Pokud ho někdo nesní dřív, což se u podobných řezů stává docela snadno.
Ještě několik drobností z pečení: Pro výraznější citronovou chuť můžete do těsta přidat i trochu citronové šťávy, přibližně jednu lžíci. Poleva začíná tuhnout poměrně rychle, proto ji roztírejte hned po rozmíchání. Když v misce zhoustne, obvykle pomůže kapka horké vody a krátké promíchání. Do těsta se hodí také špetka skořice, případně půl lžičky. Moučník pak získá teplejší, lehce podzimní tón. Pokud doma není hrubá mouka, dá se nahradit polohrubou. Placka bude jemnější, ale recept bude fungovat dál.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline