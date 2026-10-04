Bundeswehr ověšuje Leopardy 2A7 sítěmi proti dronům. Vypadají křehce, na dron s hlavicí do 3 kg ale nejspíš stačí

Snímky zveřejnil facebookový kanál „Die Bundeswehr in Bayern“ a upozornil na ně český Armádní Zpravodaj. Na fotografiích je tank Leopard 2, podle všeho ve verzi A7. Spolu s verzí A7+ jde v současnosti o nejmodernější hlavní bitevní tank, který Německo má. Sebevražedné drony jsou dnes pro obrněnou techniku obrovské nebezpečí. Nejjednodušší obrana proti nim je konstrukce, která dron zastaví dřív, než doletí až k pancíři.
Proč Bundeswehr nečeká na drahou aktivní ochranu
Síť natažená kolem korby a věže je nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak obrněnce chránit. Systémy aktivní ochrany jsou drahé a technicky náročné. Západní armády s nimi sice počítají, ale až do budoucna. Bundeswehr tedy zjevně volí řešení, které se dá namontovat hned na vozidla, jež už má ve službě.
Testy se netýkají jen tanků. Stejnou ochranu má dostat i bojové vozidlo pěchoty Puma. Pro armádu, která potřebuje chránit techniku už teď a ne za několik let, je levná síť rozumný mezistupeň.
Co zmůže kilogramový dron proti chatrné síti
Německé sítě na fotografiích nepůsobí nijak bytelně. Armádní Zpravodaj to ale nepovažuje za vadu a opírá se o jednoduchý výpočet. Běžný dron typu DJI Mavic 3 váží zhruba 1 kg a létá rychlostí kolem 75 km/h. Když se k němu přidá hlavice o hmotnosti 2 až 3 kg, vznikne letoun, který má dohromady přibližně tři až čtyři kilogramy.
Tak lehký stroj dokáže zachytit i síť, která vypadá chabě. Výbuch ji nejspíš roztrhá, pancíř pod ní ale zůstane neproražený.
Úvaha má jednu slabinu: počítá jen s lehkým dronem civilního původu. Co se stane, když do sítě narazí těžší stroj s větší náloží, podklady neřeší. Bundeswehr zatím nezveřejnil ani výsledky zkoušek. Že síť tank ochrání, je proto zatím odhad založený na hmotnosti a rychlosti jednoho typu dronu.
I nový Leopard 2A8 bude mít místa, kam dron dosáhne
Leopard 2A7 nebude v Bundeswehru nejnovějším tankem napořád. Německá armáda chystá nákup verze 2A8, která má zesílený kanon a díky tomu může střílet modernější munici. Pancéřování je na některých místech silnější a vylepšená jsou i některé další systémy.
Ani nová verze přesto není odolná všude. Některá místa zůstávají zranitelná a právě ta by měla krýt nová síťová konstrukce. Tím se vysvětluje, proč se ochrana zkouší i na tancích, které jsou v německé armádě na špičce.
Puma veze až devět lidí a dron ji poškodí snáz než tank
Bojové vozidlo pěchoty Puma existuje v několika stupních ochrany a lze na něj připevnit přídavné pancéřové moduly. Ačkoli je hodnocené jako velmi odolné, útok dronu ho poškodí snáz než tank. Síť má proto u Pumy větší smysl než u Leopardu, protože pod ní je slabší pancíř.
Proražení pancíře by bylo fatální pro samotné vozidlo i pro lidi uvnitř. Puma jich veze až devět: tříčlennou osádku a šest výsadkářů.