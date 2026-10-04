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Kradly kuchařky maso? Proč na talířích v socialistických jídelnách končilo jen 30 gramů

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Bílý porcelánový talíř s kopečky dušené rýže, plátkem masa a hustou hnědou omáčkou.

Bílý porcelánový talíř s kopečky dušené rýže, plátkem masa a hustou hnědou omáčkou.

Zdroj: Dezidor / Wikimedia / CC BY 3.0
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 04.10.2026 20:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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