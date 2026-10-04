Zapomenutý tah, který zrychlí sekající telefon. Samsung ho umí udělat sám v noci, stačí jedno nastavení

Slib, že jeden úkon zrychlí telefon a prodlouží výdrž, platí jen s podmínkou. Kolik minut baterie restart přidá, neuvádí Samsung, Apple ani Google, protože výsledek záleží na tom, co se v telefonu zrovna děje. Visí-li na pozadí zacyklená aplikace, která si bere o 15 % baterie víc, restart ji zastaví a rozdíl je znát okamžitě. U tříletého telefonu, jehož baterie drží 78 % původní kapacity, nezmění skoro nic. Kdo slibuje konkrétní hodiny výdrže navíc, nemá je z čeho spočítat.
Když potíže po restartu zmizí, viníka hledejte mezi aplikacemi
Za týdny bez vypnutí se v telefonu nahromadí aplikace, které běží na pozadí, přestože je dávno nepoužíváte. Některé procesy se zacyklí a vytěžují procesor nebo spotřebovávají data, paměť se zaplňuje dočasnými soubory. Restart běžící procesy zastaví, uvolní operační paměť a systém se načte znovu v čistém stavu. Samsung ve své podpoře píše přímo, že restart zavře aplikace na pozadí a pročistí paměť.
Google restart používá jako diagnostický test. Pokud problém po restartu zmizí, způsobovala ho konkrétní aplikace a hardware je mimo podezření. Takový test nic nestojí a ušetří zbytečnou cestu do servisu.
Chemicky opotřebovanou baterii restart neomladí. Apple uvádí, že s věkem článku roste jeho vnitřní impedance a iOS pak může omezovat výkon, aby předešel nečekanému vypnutí. Tohle restart nevrátí, jenže když telefon najednou vydrží o hodiny méně a nic jste na něm neměnili, je to nejrychlejší způsob, jak vyloučit softwarovou příčinu.
Noční restart v Galaxy se spustí jen při splnění čtyř podmínek
Samsung jako jediný z trojice velkých výrobců otevřeně doporučuje pravidelný restart jako prevenci proti zpomalování a zamrzání. Telefony Galaxy navíc umí restartovat samy, zatímco majitel spí. Funkce se nachází v nastavení pod cestou Settings, Device care, Auto optimization a Auto restart. Vybrat lze restart podle potřeby, nebo si nastavit konkrétní dny a hodinu.
Telefon se restartuje jen tehdy, když má vypnutý displej, nikdo ho zrovna nepoužívá, baterie je nabitá nad 30 % a zámek SIM karty je vypnutý. Kdo má zámek SIM zapnutý, automatický restart se mu tedy nespustí. Pro majitele Galaxy je denní noční restart nejpohodlnější řešení, protože na něj nemusí myslet.
Apple a Google žádný pevný interval nestanovují a restart zmiňují jako první krok při sekání, padajících aplikacích nebo podezřelé spotřebě baterie. U iPhonu a Pixelu tak stačí restart při potížích, preventivně jednou týdně. Na iPhonu podržte boční tlačítko spolu s jedním z tlačítek hlasitosti, stáhněte jezdec, počkejte půl minuty a pak držte boční tlačítko, dokud se neobjeví logo Apple. Když telefon nereaguje vůbec, rychle stiskněte zvýšení hlasitosti, potom snížení hlasitosti a nakonec držte boční tlačítko až do zobrazení loga.
Apple varuje: zavírání aplikací přejetím baterii nešetří
Oblíbený zvyk, kdy uživatel aplikace jednu po druhé odsouvá nahoru z přehledu, podle Apple baterii nepomáhá. Naopak může spotřebu zvýšit, protože systém musí aplikaci při příštím otevření načíst celou znovu. Kdo to dělá několikrát denně, pracuje proti vlastní výdrži.
Restart nepomůže ani při plném úložišti. Google upozorňuje, že telefon s méně než 10 % volného místa může zpomalovat bez ohledu na to, jak často se restartuje. Dalším problémem je přehřívání, které zrychluje vybíjení a baterii dlouhodobě poškozuje.
Místo plošného zavírání aplikací se vyplatí otevřít v nastavení přehled baterie a zjistit, které aplikace spotřebují nejvíc energie. Ty problémové pak můžete omezit, nebo odinstalovat, a restart po takovém úklidu poslouží jako čistý start.
Proč na restartu nejvíc vydělají levnější telefony s Androidem
Android má v Česku téměř 69% podíl mezi mobilními operačními systémy a velká část těchto telefonů patří do střední a nižší třídy. Mají menší operační paměť a slabší čipset, takže efekt restartu je na nich viditelnější než na dražších modelech.
Samsung nabízí Device Care i návody k optimalizaci také u řady Galaxy A. Automatický noční restart je tak k dispozici i na levnějších modelech, nejen na vlajkových lodích.