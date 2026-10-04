Sovětská Maljutka zaskočila v roce 1973 izraelské tankisty. Ručně řízená střela přitom trefila asi každý čtvrtý cíl

Řízené protitankové střely zůstávají i po nástupu dronů jednou z nejúčinnějších zbraní proti tankům. Jejich vývoj urychlila studená válka, protože stratégové obou bloků počítali s tím, že se v případném konfliktu střetnou obrněná vozidla ve velkém. Podle Armádního Zpravodaje v Sovětském svazu a u jeho spojenců v 70. letech převládala střela 9M14 Maljutka, kterou používal systém 9K11 Maljutka.
Proč izraelské divize u Suezu ztratily mnohem víc, než čekaly
V roce 1973 překročily egyptské útvary Suezský průplav a izraelské obrněné divize proti nim vyrazily. Velitelé očekávali stejně rychlé vítězství jako v předchozích izraelsko-arabských válkách. Ztráty však byly nečekaně vysoké a jedním z hlavních důvodů bylo masivní nasazení systému Maljutka. Proti západním tankům, které tehdy Izrael používal, se ukázal jako velmi účinný.
Wikipedie připisuje Maljutce zničení zhruba osmi set tanků a obrněných vozidel.
Jak se střela řídila po drátě a kolik zásahů z toho vyšlo
Sovětská armáda zavedla systém do výzbroje v roce 1963. Podle ArmyRecognition ho v pěchotní verzi přenášela tříčlenná obsluha. Montoval se ale i na různá vozidla, například na bojové vozidlo pěchoty BMP-1, a na vrtulníky.
U původní verze řídil operátor směr střely joystickem a povely k ní putovaly po drátě. Výsledek tedy závisel na zručnosti člověka a čísla tomu odpovídají. Ručně řízená střela zasáhla cíl s pravděpodobností jen asi 25 procent, tedy asi každý čtvrtý cíl. Úspěch u Suezu proto musel stát na počtu nasazených střel, což odpovídá tomu, že zdroje mluví o masivním nasazení. Pozdější model obsluhu odlehčil: operátor jen mířil na cíl a střelu k němu naváděl systém automaticky.
Původní hlavice prorazila 400 milimetrů. Na dnešní tanky je to málo
Střela nesla kumulativní hlavici, která existovala v několika typech s různou průrazností. Původní hlavice podle WeaponSystems prorazila pancíř o síle 400 milimetrů RHAe. Na tanky 60. a 70. let to stačilo, na dnešní moderní stroje už ne.
Pozdější modernizované střely podle Armádního Zpravodaje zvládnou až 800 milimetrů RHAe, a poradí si tak s mnoha současnými tanky. Kromě toho vznikly verze s tandemovou, explozivní a termobarickou hlavicí. Díky nim zůstává systém ve výzbroji dodnes, přestože je zastaralý.
Pod půl kilometru byla Maljutka proti tanku bezmocná
Minimální dostřel činil asi 500 metrů, takže cíl na kratší vzdálenost střela zničit nemohla. Týmy proto nosily také protitankový granátomet RPG-7 a krátké vzdálenosti pokrývaly jím.
Druhou slabinou byla nízká rychlost letu. Napadená posádka tak často stihla použít protiopatření, třeba zahalit tank do dýmu.