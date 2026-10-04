Hamilton: Nebýt špatné volby pneumatik, mohl jsem vyhrát

„Výkon se mi nevrátil a musel jsem zastavit na trati a restartovat auto, pak jsme všichni skončili v boxové uličce. Naštěstí jsme dostali svoje pozice zpátky,“ konstatoval jednačtyřicetiletý Brit.
Pilot Ferrari se ale neradoval moc dlouho. Když totiž došlo konečně ke skutečnému startu závodu, tak společně se svým týmem zvolil nevhodnou sadu pneumatik do podmínek, které v ten moment panovaly, a znovu se propadl na konec pole.
„Tak dlouho jsme čekali a debatovali o tom, jaké pneumatiky bychom měli použít. Já řekl: ‚Podívejte, v kolech při nájezdu na rošt tam byl opravdu silný sprej.‘ Šel jsem do boxové uličky a podíval se na zem a byl jsem jako: ‚To je pořád mokré.‘ Tak jsem šel na boxovou zídku a říkám: ‚To je pořád mokré.‘ A oni na to: ‚Ano, ale to je kvůli tomu, že čekáme tak dlouho. Určitě to rychle oschne a možná už teď jsme v bodě zlomu mezi přechodnými a suchými pneumatikami.‘“
„Takže tak jako tak jsme se jako tým nakonec rozhodli nasadit měkké pneumatiky a když jsme byli na konci boxů a ti dva (Verstappen a Antonelli – pozn. red.) sundali své zahřívací dečky a byli na přechodných pneumatikách, věděl jsem, že máme problém,“ líčil sedminásobný šampion.
Přestože trať neosychala tak rychle, jak se očekávalo, Hamilton naléhal na svůj, aby ho do boxů znovu nepovolával.
„Jakmile mě všichni předjeli, tým po mně chtěl, abych zastavil, ale já věděl, že již takhle ztrácíme 26 sekund, takže jaký by byl rozdíl, kdybychom ztráceli minutu, čtyřicet vteřin nebo cokoliv jiného? Takže jsem řekl: ‚Počkejme, než trať uschne.‘ A jakmile se to stalo, byl to skvělý pocit, že jsem doháněl ostatní.“
Hamilton se začal postupně dotahovat a následný safety car způsobený Bottasem mu umožnil dostat se na dosah všem vozům a vrátil ho zpět do závodu.
Před koncem Velké ceny byl závod kvůli technickým problémům Alexe Albona znovu zneutralizován. Po dalším technickém výpadku George Russella a chybě Landa Norrise mu už na zisk pódia stačilo předjet pouze Isacka Hadjara, což se mu po restartu podařilo
„Auto bylo od té doby skvělé. Kluci odvedli skvělou práci při zastávkách v boxech a strategii. Vůbec jsem si nemyslel, že máme šanci dostat se zpátky na pódium. Jsem samozřejmě velmi vděčný, že se nám to povedlo,“ pokračoval nadšený pilot týmu z Maranella.
S týmem si však o startu na suchých pneumatikách hodlá otevřeně promluvit a zajistit, aby se to příště neopakovalo.
„Rozhodně jsou místa, která ještě musíme zlepšit, a my to víme a v žádném případě to nepopíráme. Takže si myslím, že si o tom konstruktivně popovídáme, dáme se zpátky dohromady a vezmeme si z tohoto víkendu pozitiva v podobě velmi rychlého vozu a příští týden se vrátíme to boje.“
„Dneska jsem si myslel, jak jsem již řekl, že byla šance zkusit bojovat s Maxem o vítězství, ale možná se nám to podaří příští víkend,“ zakončil namotivovaný Hamilton.