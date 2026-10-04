Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hamilton: Nebýt špatné volby pneumatik, mohl jsem vyhrát

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lewis Hamilton má za sebou opravdu záživné odpoledne. Byl jednou z obětí blamáže v zahřívacím kole, následně jeho tým zvolil špatné pneumatiky na startu, propadl se do hloubi pole, poté se po oschnutí tratě postupně dostával zpět na body, a nakonec s pomocí safety caru získal pódium. Sám si myslí, že nebýt problémů na startu, mohl vyzvat Maxe Verstappena v boji o vítězství.
Lewis Hamilton při Velké ceně Bahrajnu na malajském Sepangu

Lewis Hamilton při Velké ceně Bahrajnu na malajském Sepangu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 20:39

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Hadjar nebyl spokojený s koncem závodu: Bylo to jako špatný vtip
Hadjar nebyl spokojený s koncem závodu: Bylo to jako špatný vtip
Pokud odstoupíme čtyřikrát, čekám čtyři červené vlajky
Pokud odstoupíme čtyřikrát, čekám čtyři červené vlajky

Fernando Alonso krátce po podpisu nové smlouvy potvrdil, že si ji zasloužil. Ve Velké ceně Bahrajnu získal...

Norris po zpackaném startu v Sepangu: Oscar se rozhodl lépe
Norris po zpackaném startu v Sepangu: Oscar se rozhodl lépe

Velká cena Bahrajnu na okruhu v Sepangu přinesla po průtrži mračen nevídaný chaos. McLaren a Ferrari...

Když dokáže zareagovat Red Bull, proč váháme my? ptá se Leclerc
Když dokáže zareagovat Red Bull, proč váháme my? ptá se Leclerc

Ferrari má za sebou velmi komplikovanou Velkou cenu, ze které může po slušné minimalizaci škod odjíždět...

V Malajsii se zopakovala historie: Russell už jen těžko hledal slova
V Malajsii se zopakovala historie: Russell už jen těžko hledal slova

Situace v šampionátu je pro George Russella po Velké ceně Bahrajnu ještě komplikovanější. Po bolestivém...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.