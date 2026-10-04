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Lotus pohár není jen internetový trend: Je to rychlý, nepečený a krémový poklad

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Lotus dezert je přesně ten typ sladkého, který člověk udělá narychlo večer a ráno je rád, že na něj v lednici nezapomněl někdo jiný. Dole křupnou sušenky, nahoře je jemný krém se šlehačkou, tvarohem a trochou skořicové nálady. Bez trouby, bez složitostí a bez zbytečného divadla.
Fotografie k lotus dezertu

Fotografie k lotus dezertu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Lotus dezert není jen módní vlna z internetu: Nepečený hit do skleničky, který zvládnete bez trouby
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 16:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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