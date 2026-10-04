Lotus pohár není jen internetový trend: Je to rychlý, nepečený a krémový poklad

je přesně ten typ sladké tečky, kterou člověk zvládne poskládat večer skoro mezi řečí. Ráno stačí otevřít lednici a doufat, že skleničky přes noc nikdo nenašel. Na dně zůstanou Lotus dezert , nahoře jemný krém ze šlehačky, sušenky zakysané smetany, tvarohu a skořice. Bez trouby, bez velkého nádobí a bez pocitu, že jste kvůli dezertu strávili půl dne v kuchyni.
Hned na začátku se vyplatí pohlídat jednu drobnost:
čokoládu nelijte horkou přímo do našlehaného krému. Umí se srazit docela rychle a ve skleničce pak vznikne hmota, která už se napravuje těžko. Nechte ji prostě chvíli stát, dokud nebude jen vlažná. Tahle verze má navíc jednu příjemnou výhodu, že v krému není pouze smetana, ale i trochu . tvarohu Recept na rychlý Lotus dezert do skleničky
Doba přípravy: 20 minut + chlazení alespoň 2 hodiny Co potřebujeme Sušenkový základ Světlý krém 2 kelímky zakysané smetany 200 ml smetany ke šlehání 1 sáček vanilkového cukru Čokoládová část 80 g hořké čokolády 70 % 3 lžíce tvarohu 1 sáček skořicového cukru Postup přípravy skleničkového dezertu z Lotus sušenek
1. Sušenky
Lotus nalámejte, případně je jen nahrubo podrťte, a nasypte na dno skleniček. Na jemný prášek je nedrťte, pár větších kousků v dezertu udělá lepší službu.
2.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte s vanilkovým cukrem do pevnější šlehačky. Pak do ní opatrně vmíchejte zakysanou smetanu. Spíš stěrkou a klidně pomaleji, není potřeba krém znovu prudce šlehat.
3.
Hořkou čokoládu rozpusťte v menším rendlíku nebo ve vodní lázni. Jestli jste si stranou nechali trochu z odměřené dávky, přidejte k ní malé množství smetany ke šlehání. Rozpuštěnou čokoládu nechte zchladnout, stačí na vlažnou teplotu.
4. Do čokolády nejprve vmíchejte trochu světlého krému. Až potom přidejte
tvaroh a skořicový cukr. Vznikne tmavší, hutnější vrstva, která se do skleniček nanáší docela dobře.
5. Na sušenkový základ dejte světlý krém, navrch přidejte čokoládovou část. Skleničky uložte do lednice minimálně na
2 hodiny. Studené chutnají líp a vrstvy se mezitím pěkně usadí. Foto: Cooky.cz, Lotus dezert není jen módní vlna z internetu: Nepečený hit do skleničky, který zvládnete bez trouby
TIP: Několik sušenek Lotus rozdrobte navrch až před podáváním. Zůstanou křupavé a dezert nebude působit rozměkle hned po prvním soustu. Jde to i trochu jinak
Pokud máte raději
méně sladké dezerty, uberte vanilkový cukr. Lotus sušenky jsou samy o sobě dost výrazné, karamelová chuť se v nich neztratí. Sáhnout můžete i po měkkém tvarohu z vaničky, jen počítejte s tím, že kostkový bývá pevnější a krém s ním obvykle lépe drží.
Do skleniček se dá přidat také tenká
vrstva banánu. Nutné to není, hodí se spíš ve chvíli, kdy doma leží dva měkčí kusy a nikdo se k nim nemá. S ovocem ale raději střídmě, jinak se chuť Lotus sušenek snadno ztratí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline