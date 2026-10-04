Čínská CM-401 dokáže vážně poškodit i americkou letadlovou loď. Nese téměř dvakrát těžší hlavici než ukrajinský Neptun

Pokud by se Čína střetla s Amerikou a jejími spojenci, musely by čínské námořnictvo a pobřežní jednotky udržet nepřátelské lodě co nejdál od pevniny a od předsunutých základen na ostrovech. Peking si pro takový úkol připravil celou řadu protilodních zbraní a CM-401 mezi nimi patří k nejnebezpečnějším. Veřejnosti ji poprvé představila zbrojovka CASIC na Airshow China, kde ji 12. listopadu 2018 zachytil analytický server Janes.
Proč je označení hypersonická u CM-401 zavádějící
CM-401 je balistická raketa. Ukrajinský Neptun, se kterým se často srovnává, patří k řízeným střelám, a od toho se odvíjí většina rozdílů mezi oběma zbraněmi.
Podle serveru TWZ se raketa pohybuje rychlostí Mach 4 až 6. Občas se o ní píše jako o hypersonické zbrani, u balistické rakety je ale taková nálepka prázdná, protože rychlost nad Mach 5 má většina z nich. Z čínské rakety tedy toto označení nedělá nic výjimečného.
Skutečnou zvláštností je chování při sestupu. CM-401 během něj mění směr, takže obrana lodi ji hůř zaměřuje. Vysoká rychlost v závěrečné fázi letu navíc znamená, že zničit ji je velmi obtížné.
O 140 kilogramů těžší hlavice než u ukrajinského Neptunu
Web ArmyRecognition uvádí, že CM-401 nese bojovou hlavici o hmotnosti 290 kg. Neptun má hlavici jen 150kilogramovou, čínská raketa tak do cíle dopraví téměř dvojnásobek výbušniny. Neptun je navíc podzvukový, takže se k lodi blíží řádově pomaleji.
Dolet čínské rakety činí 300 km. U Neptunu se udává rozpětí od 200 km výš a horní hranice sahá na stejnou vzdálenost. V doletu má tedy CM-401 jasně navrch jen nad kratšími údaji o ukrajinské střele.
Lehčí hlavice přitom v praxi stačila. Dva zásahy Neptunem poslali ke dnu ruský křižník Moskva.
Na letadlovou loď nemusí stačit ani deset ruských Zirkonů
Ničivá je už samotná rychlost, kterou raketa dopadá na palubu. Pro menší plavidla může být jediný zásah fatální. Velkou americkou letadlovou loď by jedna CM-401 potopila jen stěží, vážně by ji však poškodila. Obří plavidla tohoto typu jsou tak odolná, že je nemusí potopit ani deset ruských hypersonických střel Zirkon.
Slabé místo celé koncepce je přesnost. Balistická raketa se na menší pohybující se cíl trefuje obtížně. Čína to podle všeho řeší aktivním radarovým naváděním, jak dobře to funguje, ale nikdo neví, protože CM-401 v boji ještě nikdy nebyla. Dokud nezasáhne skutečnou loď za skutečné bitvy, zůstává její přesnost proti manévrujícímu cíli otevřenou otázkou.
Odpalovat ji půjde ze souše, ze vzduchu a možná i z torpédoborce
Na výstavách se raketa obvykle ukazuje na nákladním vozidle, které může tvořit základ pobřežního obranného systému. Použít ji má jít i z letadel a v takovém případě se odhaduje delší dolet, přesné číslo ovšem nikdo nezveřejnil. Třetí možností jsou lodě. Spekuluje se o jejím umístění na velký čínský torpédoborec třídy Type 055.
Čína počítá i s vývozem. Pozemní verze se hodí pro země bez silného námořnictva, které potřebují odradit soupeře od přiblížení k pobřeží. Na veletrhu IndoDefence 2025 ji čínská strana nabízela právě zahraničním zákazníkům jako prostředek pobřežní obrany.