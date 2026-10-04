Za bliknutí na protijedoucí auto hrozí pokuta až 1 500 korun. Důvody k výstraze jsou v zákoně jen dva

Probliknutí dálkovými světly patří k nejčastějším gestům mezi řidiči, zákon o silničním provozu pro něj však vymezuje velmi úzké mantinely. Světelné výstražné znamení smí řidič použít pouze k odvrácení hrozícího nebezpečí nebo při předjíždění. Pouštění auta z vedlejší silnice i varování před policejní hlídkou je z pohledu zákona přestupkem, který může přinést pokutu a při nehodě i plnou právní odpovědnost.
Na českých silnicích funguje světelná komunikace desítky let jako nepsaný jazyk solidarity. Krátké probliknutí protijedoucího vozu obvykle znamená varování před policejním radarem za zatáčkou, v městské koloně jím zase řidič dává najevo, že pouští auto z vedlejší ulice nebo umožňuje bezpečné odbočení vlevo. Ačkoliv jde o zažité zvyklosti každodenní praxe, pravidla silničního provozu žádný takový folklór neznají. Zákon přesně definuje, kdy je světelné znamení legální a za jakých okolností se naopak mění v nedovolené jednání, které může ostatní ohrozit nebezpečným oslněním.
Světelné výstražné znamení podle zákona: Kdy je bliknutí legální
Základní pravidla pro používání světelných signálů stanovuje
§ 31 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Podle tohoto ustanovení smí řidič dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel výhradně ve dvou konkrétních situacích: K odvrácení hrozícího nebezpečí: Typicky jde o okamžiky, kdy se na vozovce nachází nečekaná překážka, padlý strom, lesní zvěř pohybující se u krajnice, neosvětlený chodec v tmavém oblečení nebo čerstvá dopravní nehoda. V takovém případě je probliknutí dálkovými světly zcela legální formou varování protijedoucích či vpředu jedoucích řidičů. K upozornění řidiče předjížděného vozidla: Řidič smí světelným znamením upozornit šoféra před sebou, že zahajuje předjížděcí manévr. Zatímco zvukové výstražné znamení (klakson) smí řidič k tomuto účelu použít pouze mimo obec, světelné znamení je dovoleno dávat i v obci.
Zákon zároveň stanoví přísné omezující podmínky: jakékoliv výstražné znamení se smí užívat jen po dobu nezbytně nutnou. Do kategorie odvrácení nebezpečí policie v praxi řadí také krátké probliknutí řidiče, který v noci zapomněl rozsvítit světla, jede pouze na denní svícení, nebo naopak protijedoucí šoféry neúmyslně oslňuje trvale zapnutými dálkovými světly.
Pouštění auta z vedlejší silnice: Proč zdvořilé bliknutí vytváří past na křižovatce
K nejrozšířenějším zvykům patří probliknutí dálkovými světly jako signál „pouštím tě, můžeš jet“. Řidič jedoucí po hlavní komunikaci zpomalí, blikne a umožní vozu z vedlejší silnice vjet do proudu aut nebo odbočit vlevo přes jeho jízdní pruh. Ačkoliv je tento projev ohleduplnosti vnímán pozitivně, z právního i bezpečnostního hlediska skrývá zásadní úskalí.
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Prvním problémem je, že zákon o silničním provozu takový význam světelného znamení nezná. Nejde o odvrácení nebezpečí ani o předjíždění, tudíž jde formálně o neoprávněné užití výstražného znamení. Mnohem nebezpečnější je však právní dopad při případné kolizi. V českém právním řádu neexistuje žádný signál, kterým by se řidič mohl platně „vzdát přednosti“ a přenést odpovědnost na jiného účastníka provozu.
Představte si modelovou situaci na víceproudé komunikaci ve městě: řidič v levém pruhu zastaví v koloně, blikne na auto vyjíždějící z vedlejší ulice a kyne mu, ať jede. Řidič z vedlejší silnice se spolehne na světelný signál a vjedete do křižovatky. V souběžném pravém pruhu však přijíždí jiné vozidlo, jehož řidič o žádné dohodě neví, a dojde k těžkému bočnímu nárazu.
Podle ustálené judikatury českých soudů i stanovisek dopravní policie nese plnou vinu za nehodu řidič přijíždějící z vedlejší komunikace, protože porušil základní povinnost dát přednost v jízdě. Argument, že „na mě protijedoucí řidič blikal a pouštěl mě“, před policií ani soudem neobstojí. Spoléhat na cizí světelné signály je v provozu obrovské riziko. Pokud chcete někoho pustit, stačí plynule zpomalit a vytvořit dostatečnou mezeru, aniž byste použili dálková světla. A pokud někdo pouští vás, musíte se sami bezpečně přesvědčit, že je volný i každý další jízdní pruh.
Varování před policejní hlídkou: Mýtus o neškodné solidaritě a sankce až 1 500 korun
Druhým typickým nešvarem je varování protijedoucích šoférů před policejní hlídkou provádějící měření rychlosti. Mezi českými motoristy stále panuje pocit, že jde o projev stavovské sounáležitosti a nevinné upozornění na „nebezpečí pokuty“.
Policejní kontrola ani měření rychlosti nepředstavují hrozící nebezpečí, varovné blikání na hlídku je proto podle zákona přestupkem.
Z pohledu zákona je však situace jednoznačná. Přítomnost policejní hlídky, ať už dohlíží na provoz, měří rychlost nebo provádí běžnou kontrolu, v žádném případě nepředstavuje hrozící nebezpečí ve smyslu § 31 zákona o silničním provozu. Použití dálkových světel k tomuto účelu je neoprávněným užitím výstražného znamení.
Za tento přestupek může policista podle aktuálního znění zákona po novelizaci bodového systému uložit na místě příkazem (dříve blokovou pokutou) sankci do výše 1 500 korun. Ve správním řízení se pokuta pohybuje v rozmezí od 2 000 do 5 000 korun. Bodový systém sice za samotné neoprávněné bliknutí body nestrhává, finanční postih je však zcela reálný.
Kromě finanční sankce má toto jednání i závažný bezpečnostní rozměr, který si většina blikajících řidičů neuvědomuje. Hlídka Policie ČR, která stojí u silnice, nemusí pouze kontrolovat dodržování maximální rychlosti. Může jít o pátrací akci po odcizeném vozidle, hledaném nebezpečném pachateli, pohřešovaném dítěti nebo řidiči pod vlivem těžkých drog, který před několika minutami ujel od nehody. Tím, že na hlídku s předstihem upozorníte, umožníte nebezpečnému člověku včas odbočit na polní cestu a vyhnout se zadržení. Stejně tak řidič pod vlivem alkoholu na okamžik zpomalí, hlídce unikne a za další zatáčkou může srazit chodce.
Srovnání situací v praxi: Kdy zákon blikání povoluje a jaká nesete rizika
Aby bylo zřejmé, jak se jednotlivé situace liší z hlediska zákona, bezpečnosti i možného postihu, shrnuje následující srovnávací tabulka nejčastější případy použití světelných znamení na silnici:
Důvod použití světel Zákonný status (§ 31 a § 32) Riziko pro bezpečnost provozu Hrozící sankce a právní odpovědnost Hrozící nebezpečí (překážka, zvěř, nehoda, chodec v neosvětleném úseku) Zákonné výstražné znamení Nízké při krátkém bliknutí; vysoké riziko oslnění při trvalém svícení Bez postihu (legální výkon povinnosti odvrátit nebezpečí) Upozornění předjížděného vozidla při zahájení manévru Zákonné výstražné znamení (i v obci) Minimální při dodržení odstupu a krátkém impulzu Bez postihu (výslovně povoleno zákonem) Upozornění protijedoucího na zhasnutá či dálková světla Tolerováno jako odvrácení nebezpečí Krátkodobé oslnění při nesprávném načasování Běžně bez postihu, je-li provedeno šetrně a krátce Pouštění vozidla z vedlejší silnice nebo při odbočování Neoprávněné užití výstražného znamení Vysoké riziko těžké nehody v souběžných či protisměrných pruzích Na místě pokuta do 1 500 Kč; při nehodě plná vina za nedání přednosti Varování protijedoucích před policejní hlídkou a radarem Neoprávněné užití výstražného znamení Zmaření pátrání, únik řidičů pod vlivem alkoholu, riziko oslnění Pokuta na místě do 1 500 Kč, ve správním řízení 2 000 až 5 000 Kč Vynucování uvolnění levého pruhu na dálnici (tzv. vyblikávání) Hrubé porušení pravidel, agresivní jízda Kritické riziko řetězové nehody a oslnění ve vysoké rychlosti Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti a nebezpečnou jízdu
Z přehledu jasně vyplývá, že oddělit legální bezpečnostní varování od nebezpečných zlozvyků je pro řidiče zásadní. Zatímco upozornění na spadlý strom může zachránit lidské životy, vyblikávání auta před vámi na dálnici nebo klamavé pouštění z vedlejší silnice vytváří přímé ohrožení.
Riziko oslnění a dálková světla: Kdy platí absolutní zákaz
Kromě účelu použití dálkových světel pamatuje zákon také na jejich fyzikální vlastnosti. Podle § 32 odst. 3 zákona o silničním provozu nesmí řidič užít dálková světla v těchto případech:
je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena (například pouličním osvětlením v obci i mimo ni), mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla nebo řidič vozidla jedoucího před ním, mohl-li by být oslněn jiný účastník provozu, strojvedoucí vlaku, řidič drážního vozidla nebo plavidla, při zastavení před železničním přejezdem (zde nesmí řidič použít ani potkávací světla, pokud by oslňovala protisměr).
Riziko oslnění není pouhou formalitou. Dálkové světlomety moderních automobilů, zejména s LED nebo laserovou technologií, disponují světelným tokem v řádu tisíců lumenů. Pokud takový paprsek zasáhne zrak nepřipraveného řidiče v naprosté tmě, dochází k okamžitému stažení zornic a dočasnému oslepnutí.
Lidskému zraku trvá podle lékařských poznatků přibližně dvě až čtyři sekundy, než se po prudkém oslnění adaptuje zpět na noční vidění. Při běžné mimoměstské rychlosti 90 km/h ujede automobil za tři sekundy 75 metrů. To znamená, že oslněný šofér se pohybuje pětasedmdesát metrů zcela naslepo. Pokud se v té chvíli u krajnice nachází chodec nebo cyklista, řidič nemá šanci zareagovat.
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Správný výhled a funkční optika jsou přitom základním předpokladem bezpečné jízdy v noci. Stejně jako je před podzimem a zimou nutné zkontrolovat stěrače a pročistit
zanesené odtokové kanálky pod čelním sklem auta, aby se na skle netvořil mastný film a nemlžilo se zevnitř, je nezbytné mít správně seřízenou geometrii světlometů. Špatně skloněné potkávací světlomety totiž oslňují protijedoucí řidiče nepřetržitě, aniž byste dálková světla vůbec zapnuli. Rozhodovací pravidlo pro řidiče: Jak reagovat na bliknutí a jak komunikovat bezpečně
Když na vás v provozu protijedoucí automobil krátce blikne dálkovými světly, není důvod k panice ani agresivní odplatě. Místo domněnky o radaru se vyplatí provést rychlou kontrolu v několika krocích:
Zkontrolujte vlastní světla: Pohledem na přístrojovou desku ověřte, zda vám skutečně svítí potkávací světla. Častou chybou bývá jízda na automatické denní svícení za šera, kdy auto vzadu vůbec nesvítí. Zkontrolujte také, zda jste sami nezapomněli vypnout dálková světla nebo zadní mlhovku. Zpomalte a zvyšte pozornost: Protijedoucí šofér vás velmi pravděpodobně varuje před reálným nebezpečím. Sundejte nohu z plynu, buďte připraveni brzdit a bedlivě sledujte svůj jízdní pruh i obě krajnice. Za horizontem může ležet sražená srna, stát porouchaný traktor nebo přecházet chodec. Plynulé zpomalení prospěje nejen bezpečnosti, ale zabrání i zbytečnému plýtvání palivem, jak jsme detailně rozebírali v návodu na to, jak správně měřit a porovnávat spotřebu auta při různých stylech jízdy. Zkontrolujte rychlost: Letmý pohled na tachometr neuškodí nikdy. Pokud jedete předpisově, nemusíte se obávat případné policejní kontroly ani nečekané překážky. Při pouštění jiného vozu z vedlejší silnice samotné bliknutí nezbavuje odbočujícího řidiče zákonné povinnosti dát přednost v jízdě.
Pokud naopak potřebujete před nebezpečím varovat vy ostatní, dbejte na to, aby šlo o jediný velmi krátký světelný impulz z dostatečné vzdálenosti. Jakmile se k protijedoucímu vozu přiblížíte, dálková světla již nerozsvěcujte, abyste šoféra neoslnili v kritickém okamžiku. Pro varování kolony jedoucí za vámi před náhlým brzděním slouží výhradně výstražné blikače (všechna čtyři směrová světla), nikoliv dálková světla.
Pravidla pro používání dálkových světel a výstražných znamení nejsou zbytečnou byrokracií. Byla vytvořena proto, aby světelný signál neztrácel svou váhu a nevytvářel v provozu nebezpečný zmatek. Pokud budeme dálková světla používat výhradně k odvrácení skutečných rizik a předjíždění, zůstane jejich varovný signál jasný, srozumitelný a bezpečný pro každého, kdo za volantem usedá do noční tmy.