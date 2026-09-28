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Obyčejný jablečný koláč, který připomene, proč některé jednoduché recepty nikdy nezestárnou

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Jablečný koláč je přesně ten typ moučníku, který se doma ztratí rychleji, než stihne pořádně vychladnout. Tenhle je poctivý, plechový a bez zbytečných kudrlinek: křehké těsto, kilo strouhaných jablek a jeden chytrý tah s pudinkem, který podrží šťávu tam, kde má být.
Fotografie k jablečnému koláči

Fotografie k jablečnému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Obyčejný? Právě v tom je jeho trik: Jablečný koláč s poctivou chutí, co nestárne
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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