Obyčejný jablečný koláč, který připomene, proč některé jednoduché recepty nikdy nezestárnou

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Obyčejný jablečný koláč, který připomene, proč některé jednoduché recepty nikdy nezestárnouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jablečný koláč je přesně ten typ moučníku, který se doma ztratí rychleji, než stihne pořádně vychladnout. Tenhle je poctivý, plechový a bez zbytečných kudrlinek: křehké těsto, kilo strouhaných jablek a jeden chytrý tah s pudinkem, který podrží šťávu tam, kde má být.
Fotografie k jablečnému koláči
Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Obyčejný? Právě v tom je jeho trik: Jablečný koláč s poctivou chutí, co nestárne
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- Obrázkový kvíz na téma jedlé houby, které Češi nechávají v lese: Mezi 10 fotkami se skrývá řada delikates
- Rohlíky po domácku, které voní už při pečení a nejlépe chutnají ještě teplé
- Domácí zavařená rajčata, která zachovají přirozenou chuť bez složitého dochucování
- Domácí tlačenka z vepřového kolena: Krabice od mléka nahradí formu a výsledek drží krásně pohromadě
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