Falešná pokuta za rychlost chce, abyste odpověděli jedničkou. Muž z Frýdecko-Místecka přišel o víc než 230 tisíc

Martinovi přišla zpráva na iPhone v obyčejný všední den. Stálo v ní, že jel rychleji, než smí, a uváděla výši pokuty i hrozbu vymáhání. Odkaz na zaplacení se neotevřel, a tak text rovnou nabídl řešení: odpovědět „1“ a zprávu otevřít znovu. Martin chvíli přemýšlel, jestli opravdu někde nejel rychle, a nakonec odpověděl. Odkaz se otevřel na stránce, která vypadala jako policejní systém. Martin do ní vyplnil číslo karty a platbu potvrdil.
Jedna odpověď stačí, aby iPhone pustil zablokovaný odkaz
Apple u zpráv od neznámých odesílatelů otevírání odkazů blokuje. Jakmile na takovou zprávu odpovíte, může telefon odesílatele brát jako známého a odkaz zpřístupní. Ochrana, která měla podvodu zabránit, se tak stala jeho součástí, protože podvodníci v textu rovnou radí, jak ji obejít.
K technickému triku přidávají autoritu a spěch. SMS se tváří jako zpráva od Policie ČR a navazující web napodobuje státní portál, někdy i s falešným bodovým kontem řidiče nebo přihlášením přes Identitu občana. Krátká lhůta s výhrůžkou vymáhání tlačí k rozhodnutí dřív, než si člověk stihne věc ověřit.
Obvyklá poučka o podezřelých odkazech na tuhle zprávu nestačí. Nemá překlepy, nic neprodává, neslibuje výhru a mluví jazykem úřadu. K úspěchu jí stačí, že si řidič připustí, že mohl v obci jet rychleji než padesát. Na Frýdecko-Místecku policie zdokumentovala případ muže, který po podobné SMS o přestupku přišel o víc než 230 tisíc korun.
Tři cesty, kterými k vám přestupek opravdu dorazí
Policie ČR výslovně uvádí, že nikdy neposílá SMS s výzvou k úhradě pokuty ani s odkazem na platbu. Dopravní přestupek se v Česku řeší na místě s policistou, předvoláním přes datovou schránku nebo doporučenou poštou, případně oznámením správnímu orgánu. Odkaz v textové zprávě nefiguruje v žádné z těchto cest. Kdo tenhle jediný fakt zná, nemusí zkoumat odesílatele, doménu ani hlavičku zprávy a SMS může rovnou smazat. Je to spolehlivější obrana než hledání chyb, které tahle kampaň nedělá.
K vymáhání pokut nepoužívá policie ani e-mail. Oficiální elektronická komunikace Policie ČR chodí typicky z adres v doméně @policie.gov.cz. Některé specializované útvary, třeba Národní centrum proti organizovanému zločinu, používají i doménu @pcr.cz. Podvodníci ovšem umějí e-mailové adresy napodobit, takže ani státně vypadající odesílatel neznamená, že je bezpečné kliknout na platební odkaz.
Škody 3,73 miliardy za jediný rok a stroj na desetitisíce SMS
Policie ČR eviduje za rok 2024 celkem 18 495 podvodů v kyberprostoru se škodou 3,73 miliardy korun. V průměru tak jeden případ přišel poškozeného zhruba na dvě stě tisíc korun. Krajská ředitelství zároveň hlásí výrazný nárůst podvodných SMS i podvodných telefonátů.
Operátoři podle monitorovací zprávy ČTÚ díky dobrovolným opatřením blokují jednotky milionů podvodných SMS měsíčně. Od 1. července 2025 smějí podle novely zákona operátoři a banky sdílet provozní data, aby mohli podezřelou komunikaci identifikovat. Část zpráv přesto k lidem dorazí a Martinovi stačila jedna.
Pachatele se dopadnout daří. Moravskoslezští policisté objasnili sérii phishingových útoků s více než 140 poškozenými a škodou přes dva miliony korun. Jihomoravská policie v únoru 2026 popsala dvojici cizinců, kteří pomocí zařízení s větším počtem SIM karet rozesílali desetitisíce SMS. Zdokumentovala nejméně 24 případů se škodou přes 1,5 milionu korun na úsporách, k nimž se přidaly další škody na úvěrech.
Zadali jste číslo karty? Pět kroků, které musíte stihnout hned
Rozhoduje rychlost, takže nejdřív volejte bance a nechte kartu trvale zablokovat. Komerční banka výslovně uvádí, že po nahlášení a trvalé blokaci nese odpovědnost za všechny následné neautorizované transakce banka. Pokud jste na podvodné stránce vyplnili i přihlašovací údaje, zkontrolujte internetové bankovnictví a změňte hesla.
Potom si uložte důkazy: snímky obrazovky se SMS, s podvodným webem i s výpisem transakcí. S nimi podejte trestní oznámení, a to na kterémkoli oddělení policie, písemně, elektronicky s podpisem nebo datovou schránkou. V naléhavých případech volejte 158. Nakonec podvodnou zprávu zdarma přepošlete na číslo 7726, podle kterého operátoři blokují podobné kampaně.
Kdo podobnou SMS dostane a nic nevyplnil, nemá klikat ani odpovídat. Stačí zprávu přeposlat na 7726 a smazat.