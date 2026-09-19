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Linecký koláč s jablky, pudinkem a krásnou mřížkou je jemný, šťavnatý a křehký

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Linecký koláč s jablky znám hlavně v té klasické verzi s mřížkou nahoře, ale varianta s pudinkem má jednu fintu navíc. Pudink se neleje před pečením, nýbrž až na vlahý koláč, takže zůstane hezky jemný a nic se zbytečně netrhá.
Linecký koláč s jablky a pudinkem

Linecký koláč s jablky a pudinkem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když se linecké přestane tvářit jen jako cukroví: Linecký koláč s jablky a pudinkem spojuje křehké těsto, ovoce a krém
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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