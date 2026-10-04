Muž si z dlouhé chvíle udělal těhotenský test a vyšel pozitivní. Diskutující na Redditu ho vyděsili tak, že běžel k lékaři

Původně to byla jen legrace z dlouhé chvíle. Muž si prostě zkusil udělat rychlý těhotenský test. Jenže jakmile se dozvěděl výsledek, smích ho rychle přešel.
K jeho obrovskému překvapení totiž měl být těhotný. O svou zkušenost se podělil s uživateli platformy Reddit. Nakonec se ukázalo, že jeho bizarní zábava byla zároveň jedno z nejlepších rozhodnutí, které v životě udělal. Test mu zřejmě zachránil život. Test ukázal, že je muž těhotný
O docela velký rozruch se na sociálních sítích postaral muž, jehož bývalá přítelkyně nechala v koupelně ležet těhotenský rychlotest. Napadlo ho, že si ho pro zábavu udělá.
Výsledkem byl ale pořádně šokovaný. Udělal si ho a nevěřícně zíral na dvě čárky, které signalizují, že by měl být těhotný. Na platformě Reddit se svěřil s podivnou zkušeností a nestačil se divit záplavě komentářů. Zdroj fotografie: Depositphotos
Diskutující byli jeho příspěvkem celkem znepokojení a muži radili, ať neotálí s návštěvou lékaře, protože může mít nádorové onemocnění.
„ napsal jeden z nich. Možná můžeš mít rakovinu varlat! Zajdi k onkologovi, řekni mu, že sis udělal těhotenský test a vyšel pozitivní,“ „Tohle není dobré. Rozhodně běž k lékaři. Těhotenské testy mohou detekovat nějaké hormonální změny a problémy,“ uvedl na síti Reddit další. Vyhledal lékaře a přišel o varle
Zaskočený muž podle serveru
ABCNews nakonec absolvoval lékařské vyšetření, které odhalilo, že má v pravém varleti malou bulku. Přestože byl diagnostikován včas, muselo mu být varle odstraněno. Těhotenské testy fungují na základě detekce hormonu lidského choriového gonadotropinu, který je v těle přítomen v době, kdy se již začala vyvíjet placenta. „U velkého množství případů rakoviny varlat se s produkcí tohoto hormonu setkáváme,“ cituje web onkologa Marka Pomerantze z Cancer Institute v Bostonu. Zdroj fotografie: Freepik
Navzdory tomu, že nemoc je zachycena později a pacient přijde o varle, ve většině případů podle onkologa probíhá léčba úspěšně. Prvním příznakem rakoviny varlat je obvykle
nebolestivá bulka, kterou lze odhalit samovyšetřením. „V případě, že při kontrole varlat zjistíte jakékoli změny, bulky či jen máte pochyby, měli byste navštívit urologa,“ řekl primář UroKliniky Josef Stolz webu iDnes. Ročně toto zákeřné onemocnění postihne asi 500 Čechů.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník