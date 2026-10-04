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Muž si z dlouhé chvíle udělal těhotenský test a vyšel pozitivní. Diskutující na Redditu ho vyděsili tak, že běžel k lékaři

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Přestože se zpočátku muž zřejmě domníval, že svým příspěvkem pobaví lidi na sociálních sítích, nakonec ho diskutující vystrašili do té míry, že raději spěchal k lékaři.
Pozitivní těhotenský test

Pozitivní těhotenský test

Zdroj: Piqsels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 20:11

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