Voňavý jablečný dezert, který zvládnete i ve chvíli, když na dlouhé pečení není čas

Musím se u tohohle receptu vytasit s jednou domácí historkou. Dělala jsem ho v zimě a šoupla ho na balkon, aby rychleji vychladl. Jenže náš pes tam občas chodíval na chvíli ven, někdo mu otevřel dveře a zbytek si asi domyslíte. Nebo vlastně uvidíte na jedné z fotek u receptu. Každopádně, chutnal. Nepečený jablečný dezert je jednoduchý, nestojí moc peněz a pořád vyjde levněji než většina zákusků z cukrárny. Rozvařená jablka s vanilkovým pudinkem mu dají lehkost, kterou u hutných krémových moučníků člověk často hledá marně. Nejčastěji ho dělám večer. Přes noc v lednici pěkně zatuhne a ráno se krájí bez vztekání.
Na tomhle moučníku mám ráda i to, že se nemusí držet úplně při zdi. Dá se
přizpůsobit tomu, co zrovna leží doma v míse s ovocem nebo ve spíži. Někdy přihodím skořici a trochu citronu, jindy nechám jen , vanilku a hotovo. Důležité je spíš trefit poměr ovoce a pudinku. Když sedne, náplň drží, jablka nerozjíždí se a při krájení neutíká po talíři.
Můj tip: Pokud máte kyselejší jablka, cukr nepřisypávejte automaticky celý najednou. Ochutnejte směs při vaření a dolaďte ji až podle potřeby. U hodně sladkých odrůd může být 20 dkg cukru zbytečně moc a dezert pak ztratí tu příjemnou svěžest. Jablka a piškoty spolu překvapivě dobře drží krok
jablečné dezerty mají u nás doma trochu Nepečené retro nádech. Připomínají moučníky, které se dělaly z obyčejných věcí ze spíže, ale klidně se daly dát i na stůl návštěvě. Ve starších receptech se opakuje pořád podobná sestava: jablka, voda, cukr, pudink a piškoty. Někdo přidává skořici, někdo hřebíček, někde přijde na řadu citronová šťáva. Základ se ale moc nemění. Recept na lehký jablečný dezert s piškoty
Doba přípravy: 25 minut Doba chlazení: nejméně 8 hodin Počet porcí: 8 až 10 kousků Ingredience k přípravě 600 g oloupaných jablek 200 g cukru, klidně i třtinového 250 ml vody na rozvaření jablek 250 ml studené vody 2 balíčky vanilkového pudinku 1 balíček dětských piškotů 1 lžička mleté skořice, pokud ji máte rádi 1 až 2 lžičky citronové šťávy, podle chuti Postup přípravy nepečeného jablečného dezertu s piškoty
1. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na menší kousky. Nemusí být všechny stejné. Když pár kousků necháte větších, v hotovém řezu to pak bude příjemnější.
2. Dejte jablka do hrnce, přisypte cukr a zalijte je 250 ml vody. Pokud chcete voňavější verzi, přidejte skořici a podle chuti také trochu citronové šťávy.
3. Přiveďte směs k varu a vařte asi 8 až 10 minut, dokud jablka nezměknou. Úplně rozvařená být nemusí. Nakonec je můžete trochu pomačkat vařečkou nebo šťouchadlem, podle toho, jak jemnou náplň chcete.
4. V misce rozmíchejte 2 vanilkové pudinky ve 250 ml studené vody. Tady se vyplatí nespěchat, hrudky by se v horké směsi už doháněly špatně.
5. Pudinkovou směs vlijte k horkým jablkům a průběžně míchejte. Krátce povařte. Během 1 až 2 minut hmota zhoustne a začne se lehce lesknout.
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6. Připravte si dortovou formu nebo menší zapékací mísu. Na dno rozložte vrstvu piškotů, ideálně co nejvíc natěsno, aby zůstalo jen minimum volných míst.
7. Na piškoty rozetřete část horké jablečné směsi. Pak pokračujte ve vrstvách: piškoty, jablka, piškoty, jablka. Nahoře by měla zůstat jablečná vrstva.
8. Povrch uhlaďte stěrkou nebo obyčejnou lžící. Dezert nechte nejdřív chvíli stát při pokojové teplotě, aby trochu zchladl, potom ho zakryjte a dejte do lednice.
9. Chlaďte minimálně 8 hodin, nejlépe přes noc. Druhý den už se dezert dobře krájí a piškoty jsou nasáklé tak akorát.
10. Podávejte vychlazené, samotné nebo s trochou ušlehané smetany. V lednici vydrží bez potíží do dalšího dne, i když u nás se k tomu většinou ani nedostane. Foto: Cooky.cz, Nepečený jablečný dezert Ještě pár rad na závěr k jablečnému dezertu s piškoty Pro výraznější chuť přidejte k jablkům špetku skořice nebo jeden hřebíček. Hřebíček po vaření nezapomeňte vyndat, v hotovém dezertu by překážel. Do formy dávejte jablečnou směs ještě teplou. Piškoty díky tomu rychleji změknou a vrstvy se lépe spojí. Krájejte až dobře vychlazený dezert. Hned po sestavení je měkčí a porce obvykle nevypadají tak čistě. Když má moučník působit slavnostněji, dávám navrch tenkou vrstvu šlehačky a trochu skořice. Pokud zbyde pár malin nebo rybízu, hodí se také. S jablky ladí dobře a celý dezert vypadá upraveněji, aniž by s tím byla velká práce navíc.
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