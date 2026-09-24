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Voňavý jablečný dezert, který zvládnete i ve chvíli, když na dlouhé pečení není čas

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Když nás doma honí mlsná a nechci hned vytahovat troubu, sahám po tomhle jablečném dezertu s piškoty. Je příjemně lehký, voňavý po jablkách a skořici a díky vanilkovému pudinku krásně drží tvar. Nejlepší je po noci v lednici, kdy se piškoty zvláční a celý dezert se hezky propojí.
Obrázek k receptu na Jablečný dezert s piškoty ke kávě: Jemný, voňavý a překvapivě snadný na přípravu

Obrázek k receptu na Jablečný dezert s piškoty ke kávě: Jemný, voňavý a překvapivě snadný na přípravu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Jablečný dezert s piškoty ke kávě: Jemný, voňavý a překvapivě snadný na přípravu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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