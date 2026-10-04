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Ruské bláto mezi propletenými koly přes noc zmrzlo na kámen. Ráno museli tankisté pod kolosem rozdělávat ohně, jinak při rozjezdu roztrhali převodovku

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Německý těžký tank Panzerkampfwagen VI Tiger představoval v době svého zavedení v roce 1942 taktický šok, který svým kanonem ráže 88 mm a čelním pancířem ovládl dálkové souboje na východní frontě i v Normandii. Za mýtem nezranitelného kolosu se však skrývala noční můra německé logistiky. Důmyslný systém propletených pojezdových kol Schachtellaufwerk v ruských mrazech zamrzal na kámen a přetížené převodovky ničily víc vlastních strojů než nepřátelská palba.
Německý těžký tank Tiger I s kanonem ráže 88 mm a propleteným podvozkem Schachtellaufwerk

Německý těžký tank Tiger I s kanonem ráže 88 mm a propleteným podvozkem Schachtellaufwerk

Zdroj: Morio / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.10.2026 20:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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