Starou orchidej nevyhazujte, stačí jeden radikální střih. Za dva až tři týdny z ní vyrazí mladé rostlinky

Phalaenopsis, Vanda a Dendrobium, tedy orchideje, které v našich bytech potkáte nejčastěji, patří mezi epifyty. V přírodě rostou na větvích stromů, živiny berou ze svého okolí a vodu z deště a rosy. Doma proto nepotřebují nijak zvláštní podmínky. Mají jedinou vadu: poměrně rychle stárnou.
Proč se nůžky před zásahem vyplatí polít domácí slivovicí
Stárnoucí rostlina si náhradu často vytvoří sama. Mnoho orchidejí časem vyžene dceřiné rostliny, které jde pěstovat dál, a proto část pěstitelů nabádá staré kusy si nechat. Rada poslat takovou orchidej do koše je unáhlená, když ji může nahradit vlastní potomek. Postup popsaný níže celý proces jen výrazně urychlí.
Výbava je skromná: nůžky, dezinfekce a postřikovač. Nejvíc péče vyžadují nůžky. Polijte je vysokoprocentním alkoholem, klidně domácí slivovicí, nebo je ponořte do horké vody a pak je důkladně osušte.
Pečlivost má důvod. Zásah, který orchidej čeká, je velmi radikální a přenesené patogeny by mohly jeho úspěch zmařit. Skořice ani dřevěné uhlí, kterými se rána potom zasypává, si s nimi leckdy úplně neporadí.
Místo, kde střihnout, vám ukážou zelené kořeny
Než sáhnete po nůžkách, prohlédněte si rostlinu zblízka. Hledáte místo, kde končí listy a kde jsou zároveň kořeny ještě zelené a svěží. Právě tam listy odstřihněte. Řez veďte opatrně, a pokud chcete, poslouží k němu stejně dobře i vydezinfikovaný nůž.
Rány zasypte jemně mletou skořicí nebo dřevěným uhlím. Po 12 hodinách rostlinu poprvé orosíte postřikovačem a v rosení pokračujete následující dva až tři týdny. Zhruba v té době by se po stranách měly začít objevovat mladé rostlinky.
Konec této fáze je v návodu popsaný nejslaběji. Mladé rostlinky se mají oddělit a přesadit, jakmile dorostou do dostatečné velikosti. Jak velké to je, postup neuvádí, a mlčí i o tom, jak často během těch týdnů rosit.
Kapka vody v prohlubni listu může mladou orchidej ohrozit hnilobou
Oddělené rostlinky potřebují vlastní substrát. Sestavíte ho z borové kůry, perlitu, mechu, kokosových vláken, rašeliníku, korku nebo hrubého štěrku. Žádná z těch složek není zemina, což sedí k rostlině, která v přírodě roste na větvích.
Květináč postavte na světlé místo, kde se teplota drží kolem 20 °C. Zalévá se jednou týdně, vždy odstátou vodou.
Při zálivce hlídejte prohlubeň listů, kam se voda nesmí dostat. Když tam přece jen steče, vysajte ji hned vatovým tamponem a nečekejte, až sama vyschne. Voda ponechaná v prohlubni vystavuje rostlinu riziku hniloby.
Kdy přidat hnojivo a proč vás první květy možná zklamou
S hnojením počkejte, až od přesazení uplynou čtyři týdny. Pak používejte tekutá hnojiva a dávku opakujte zhruba jednou za tři až čtyři týdny. Orchidej díky tomu na novém místě rychle zakoření a začne pouštět nové listy.
Květy přijdou brzy, napoprvé jich ale bude méně a budou spíš menší, než na jaké jste zvyklí. Kvetení se zlepšuje postupně, jak rostlinka sílí. Kdo čeká, že zmlazená orchidej hned pokvete jako v den nákupu, bude zklamaný, a za jak dlouho se k té podobě dostane, návod nevyčísluje.
Nejlepších výsledků dosáhnete, když rostlinu každé dva roky přesadíte do nového substrátu.