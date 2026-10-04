Orchidejím stačí tři kapky citronu. Zálivka jednou za měsíc má chránit listy před svinováním a nekrózami

Citron je zásobárna látek, které známe z jídelníčku: kyseliny citronové, bioflavonoidů, pektinů, provitaminu A, vitaminů skupiny B a vitaminu C. Člověku pomáhají s metabolismem bílkovin, s růstem buněk i s posílením tepen. Pro orchideje je z celého složení nejdůležitější draslík, kterého mají citrusy hodně a který se dá rostlině dodat obyčejnou konvičkou.
Co se stane s listem, kterému chybí draslík
Draslík se v orchideji podílí na transportu vody rostlinnými pletivy. Řídí také otevírání a zavírání průduchů a ovlivňuje, jak rostlina hospodaří se sacharidy. Proto je pro správný růst a vývoj orchidejí tak důležitý.
Když ho rostlina nemá dost, ukáže se to hlavně na listech. Deformují se a svinují a na okrajích se objevují nekrózy, tedy odumřelá místa. Oslabená orchidej je navíc náchylnější k napadení houbovými patogeny. Ochrana před houbami, kterou citronová zálivka slibuje, tedy vede přes draslík. O tom, že by citronová šťáva houby přímo hubila, žádný údaj k dispozici není.
Kolik citronu snese 200 mililitrů vody při zalévání
Nejdřív si připravte 200 mililitrů odstáté nebo dešťové vody. Potom do ní kápněte tři kapky šťávy z vymačkaného citronu a důkladně promíchejte. Hotový roztok přelijte do konvičky nebo jiné nádoby na zalévání a orchidej zalijte.
Celá dávka je velmi slabá a nikde není uvedeno, kolik draslíku v ní rostlina skutečně dostane. Jak velký nedostatek tři kapky dorovnají, se z návodu odhadnout nedá. Postup se opakuje přibližně po měsíci.
Na čištění listů potřebujete víc než trojnásobnou dávku
Orchideje mají velké listy, na kterých se snadno usazuje prach, a je potřeba je pravidelně čistit. Na čištění se do stejného množství odstáté nebo dešťové vody, tedy do 200 mililitrů, přidává deset kapek citronové šťávy. Roztok můžete na listy nanášet rozprašovačem, nebo jimi přejíždět vatovým tamponem. Olistění po něm navíc získá lesk.
Poměr deseti kapek proti třem znamená, že roztok na listy je více než třikrát silnější než zálivka. Recepty se proto nevyplatí plést. Kdo by čisticí směs použil k zalévání, nalije ke kořenům víc než trojnásobek citronu, se kterým zálivka počítá.
Ani silnější roztok ale nesmí obsahovat neředěnou šťávu. Citron musí být vždy pořádně naředěný, jinak hrozí, že listy popálí.
Proč při otírání nevynechat spodní stranu listu
Při čištění se snadno zapomene na rub listů, a právě tam může orchidej napadnout moučnatka. Je to houbový patogen, který na rostlinných orgánech vytváří moučnatý povlak, podle něhož dostal jméno. Pravidelné otírání citronovým roztokem tak znamená i pravidelnou prohlídku míst, kam se jinak nedíváme.
Pro orchideje může být moučnatka smrtelná, nejvíc pro rostliny oslabené po zimě. Jakmile se na listech objeví první příznaky, je potřeba jednat okamžitě.