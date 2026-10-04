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Češi mají nebezpečný zlozvyk tlačit obří šatní skříně nadoraz k venkovní zdi. Ušetřené centimetry vytvoří ideální inkubátor pro toxickou plíseň

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Cítíte po začátku topné sezóny v ložnici nebo obývacím pokoji zatuchlinu, ačkoliv nikde není nic vidět? Stačí odsunout šatní skříň od venkovní zdi a na omítce i sololitu objevíte rozsáhlé černé mapy nebezpečné plísně.
Šatní skříň v ložnici postavená u obvodové stěny bytu

Šatní skříň v ložnici postavená u obvodové stěny bytu

Zdroj: Siobhan Leachman / Wikimedia Commons / CC0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 04.10.2026 20:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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