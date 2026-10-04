Začalo to dvoustovkou a skutečnou výplatou. Za práci z domova přes Telegram pak Simona poslala téměř 11 000 korun

Simona svůj příběh popsala redakci Mobify. Na nabídku stačilo odpovědět jediným slovem „Ano“ a přátelská odpověď přišla okamžitě. Práce měla spočívat v několika kliknutích denně a slibovala výdělek v řádu tisíců korun. Na začátku se jen musel ověřit účet. Ověření stálo 200 korun, tedy částku, o kterou se dalo přijít bez velké škody. Simona ji poslala, splnila pár úkolů a vrátilo se jí víc, než zaplatila.
Po dvou výplatách přišel výběr, který už nešel provést
Další úkoly přinášely vyšší výdělky a zároveň vyžadovaly vyšší vklady. Simona pokračovala a peníze dostala podruhé. Když si je chtěla vybrat potřetí, výplata nepřišla. Na účet podvodníkovi v tu chvíli odeslala téměř 11 000 korun.
Peníze zmizely a místo nich přicházely výmluvy. „Dominik“ naléhal, ať pošle ještě další částku, aby si mohla výběr odblokovat. Teprve v tu chvíli Simoně došlo, že o žádnou práci nejde.
Její případ nebyl ojedinělý. Policie ČR v červnu 2024 popsala šest téměř shodných případů jen z Moravskoslezského kraje. Poškození v nich dohromady přišli o víc než 600 tisíc korun, a to během několika dnů. Na jeden případ tak v průměru připadá přes 100 tisíc korun, Simonina ztráta odpovídá zhruba desetině tohoto průměru.
Ověření, upgrade nebo odblokování znamenají pokaždé další platbu
Bezpečnostní odborníci tomuto schématu říkají task scam, tedy falešná brigáda složená z drobných úkolů. Americká Federální obchodní komise (FTC) ho v prosinci 2024 zařadila mezi nejrychleji rostoucí typy online podvodů. Začíná nevyžádanou zprávou přes Telegram, WhatsApp nebo SMS s nabídkou lajkovat videa či hodnotit produkty. První úkol zabere pár minut a odměna, obvykle desítky až stovky korun, na účet skutečně dorazí.
Potom přijde požadavek na „ověření“ nebo „upgrade“. Oběť musí zaplatit z vlastního, nejdřív stovky, později tisíce. V aplikaci nebo na webu mezitím vidí, jak jí roste zůstatek, jenže vybrat si ho nemůže, protože každý výběr je podmíněný dalším vkladem. Simona prošla celým tímto sledem krok za krokem. První výplata v něm není chybou podvodníka, je to jeho nejúčinnější nástroj: malá částka, která oběť přesvědčí, že systém funguje.
Kdo vložil tři tisíce a na přehledu vidí zůstatek osm tisíc, má pocit, že by odchodem přišel o peníze, které už „vydělal“. FTC výslovně uvádí, že aplikace a weby těchto podvodníků jsou navržené tak, aby se ztráta špatně ukončovala. Často k tomu přibude skupinový chat plný „kolegů“, kteří sdílejí snímky svých výplat. Jde přitom buď o falešné účty, nebo o další oběti ve stejné fázi. Kdo pak pošle další peníze, aby zachránil ty předchozí, platí za zůstatek, který existuje jen na obrazovce.
Kdo se skrývá za „Dominikem“ a proč psal v ženském rodě
Dominik s největší pravděpodobností neexistuje. Policie ČR u podobných případů popisuje „konzultanty“ a „mentory“ pod různými jmény, za kterými stojí účty obsluhované podvodnými skupinami. Výzkumníci firmy ESET zdokumentovali telegramový nástroj Telekopye, který funguje jako řízená platforma s pevnou hierarchií. Jedni v ní připravují šablony, další oslovují oběti a třetí vybírají peníze.
INTERPOL v roce 2025 varoval před rostoucím počtem nadnárodních podvodných center, kde desítky operátorů vedou stovky konverzací zároveň.
Ženský rod ve zprávách od „Dominika“ má podle všeho prozaický původ. Policie ČR opakovaně upozorňuje, že jazykové chyby a nesrovnalosti v podvodných zprávách vznikají strojovým překladem nebo šablonami převzatými z jiného jazyka. V češtině se rod projeví už ve slovesu v minulém čase, takže přeložená šablona se v ní snadno prozradí.
Když peníze odejdou, rozhodují minuty: nejdřív banka, pak linka 158
Task scam se dá poznat podle znaků, které se opakují téměř pokaždé. Nabídka práce přijde nevyžádaně do chatu nebo SMS, bez konkrétní firmy a bez výběrového řízení, a slibuje snadné peníze za lajky, kliky nebo „optimalizaci“ obsahu. Odesílatel chce odpověď jediným slovem, třeba „Ano“ nebo „Mám zájem“. Ve zprávách bývají jazykové nesrovnalosti, od špatného rodu po strojově znějící fráze, a s nimi tlak na rychlost a přidávání do skupinových chatů. Nejjasnějším varováním zůstává požadavek poslat vlastní peníze kvůli „ověření“, „aktivaci“ nebo „výběru“. Simonin příběh ukazuje, že všechny tyhle názvy vedou ke stejnému výsledku.
Na takovou zprávu je nejlepší nereagovat, na nic neklikat, odesílatele zablokovat a účet nahlásit přímo v Telegramu přes funkci Report. Pokud už peníze odešly, Policie ČR doporučuje okamžitě kontaktovat banku, která v některých případech dokáže platbu zadržet nebo reklamovat. Hned potom je potřeba podat oznámení na lince 158 nebo na nejbližší služebně a přiložit snímky komunikace, čísla účtů a telefonní čísla. Čím rychleji člověk zareaguje, tím vyšší má šanci.
Policie ČR eviduje desítky internetových podvodů denně a škody v řádu miliard korun ročně. Podle analýzy ESETu za první čtvrtletí 2025 tvořily falešné zprávy v chatovacích aplikacích a SMS víc než čtvrtinu všech phishingových útoků mířených na Česko.