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Začalo to dvoustovkou a skutečnou výplatou. Za práci z domova přes Telegram pak Simona poslala téměř 11 000 korun

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Dennívýzva
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Zpráva na Telegramu nabízela práci z domova na pár hodin denně a první odměny za úkoly na účet opravdu dorazily. Odesílatel se podepsal jako Dominik, o sobě ale psal v ženském rodě. Za podobnými nabídkami stojí podle policie a bezpečnostních firem organizované skupiny s rozdělenými rolemi.
Začalo to dvoustovkou a skutečnou výplatou. Za práci z domova přes Telegram pak Simona poslala téměř 11 000 korun

Začalo to dvoustovkou a skutečnou výplatou. Za práci z domova přes Telegram pak Simona poslala téměř 11 000 korun

Zdroj: Foto: Ser Amantio di Nicolao - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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