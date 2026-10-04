Slané muffiny ze staršího pečiva se zeleninou, hermelínem a uzeninou: Chytrá večeře beze zbytků

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pár oschlých rohlíků, v lednici kousek načatého , půlka papriky a zbytek uzeniny z obložené mísy, na kterou už nikdo nemá chuť. Vyhodit takové dobroty by byl obrovský hřích, a právě proto jsem si neskutečně oblíbila tyto hermelínu slané . Je to fantastický způsob, jak vykouzlit luxusní teplou večeři nebo studenou muffiny svačinu do práce i na cesty doslova z toho, co dům dal. Děti je milují, dospělí se po nich můžou utlouct a v kuchyni díky nim nezůstane ani drobeček nazmar.
Základem celého zázraku je rozmočené v mléce s vajíčky a kořením, které rozmačkám nebo rozmixuju do pečivo hladkého těstíčka. Do něj pak stačí přisypat cokoliv, čeho se zrovna potřebujete zbavit… od barevné zeleniny přes voňavou uzeninu až po různé druhy sýrů.
Můj tip zní: Pečicí papír si nastříhejte na větší čtverce a vmáčkněte je do muffinové formy namísto klasických papírových košíčků, protože z nich rozpuštěný sýr neproteče a po upečení vzniknou nádherné rustikální kalíšky, které vypadají absolutně skvěle na pohled. Recept na pečené slané košíčky ze staršího pečiva a zeleniny
Celkový čas přípravy: 50 minut Ingredience potřebné k přípravě 4 starší rohlíky nebo tmavé bagety 250 ml plnotučného mléka 3 vejce 100 g anglické slaniny nebo uzeniny 100 g hermelínu 1 červená sladká paprika 50 g sušených rajčat v oleji 1 hrst nastrouhaného tvrdého sýra 1 lžička soli 1 špetka mletého černého pepře 1 lžička provensálských bylinek Foto: Cooky.cz, zero-waste recept Postup při přípravě slaných muffinů
1. Předehřejte troubu na
180 stupňů a připravte si formu na muffiny, do které vložte nastříhané čtverce pečicího papíru.
2. Starší rohlíky nebo bagety nakrájejte na drobné kostičky a nasypte je do hlubší mísy.
3. Pečivo v míse zalijte vlažným mlékem, přidejte rozšlehaná vejce, osolte, opepřete, dochuťte provensálskými bylinkami a nechte
5 minut nasáknout.
4. Pomocí vidličky nebo ponorného mixéru směs důkladně rozmačkejte či rozmixujte tak, aby vám vzniklo
hladké těsto bez větších kousků pečiva.
5. Červenou papriku, uzeninu, sušená rajčata v oleji i hermelín nakrájejte na malé kostičky.
6. Všechnu nakrájenou zeleninu, uzeninu i sýr přisypejte do připraveného hladkého těsta a vařečkou
důkladně promíchejte.
7. Pomocí lžíce rovnoměrně rozdělte hmotu do všech
12 papírem vyložených důlků muffinové formy. Foto: Cooky.cz, ze starého pečiva nová a chutná večeře
8. Povrch každého muffinu ještě posypejte troškou nastrouhaného tvrdého sýra pro extra křupavou kůrku.
9. Formu vložte do vyhřáté trouby a pečte přibližně
30 minut, dokud povrch nezezlátne a těsto nezpevní.
10. Upečené slané muffiny vyjměte z trouby, nechte je
5 minut odstát ve formě a podávejte teplé nebo zcela vychladlé. Tipy redakce: Využití jakýchkoliv zásob: Do základního těsta můžete přidat téměř jakékoliv ingredience z lednice, jako je nasekaný pórek, jarní cibulka, drcené ovesné vločky, slunečnicová semínka nebo různé zbytky oblíbeného sýra. Příprava vlastních košíčků: Místo běžných papírových košíčků použijte čtverce pečicího papíru o velikosti patnáct krát patnáct centimetrů, které vmáčknete do formy na muffiny, čímž získáte elegantní rustikální vzhled. Hladká konzistence těsta: Pečivo nenechávejte v celých kusech jako při přípravě velikonoční nádivky, ale opravdu ho důkladně rozmixujte s mlékem a vejci na hladkou kaši, díky čemuž budou muffiny dokonale nadýchané. Teplota při pečení: Troubu držte vyhřátou přesně na sto osmdesát stupňů po dobu třiceti minut, aby se muffiny propekly i uvnitř a sýr na povrchu se nepřipálil.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková