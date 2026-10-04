Hláška o plném iPhonu má rychlé řešení. Gigabajty často drží staré přílohy ve Zprávách, úklid zabere pár minut

Přehled najdete v Nastavení > Obecné > Úložiště iPhone. Barevný pruh nahoře rozdělí obsazené místo do kategorií. Vedle fotek a her v něm iOS počítá i mezipaměť prohlížeče, soubory z iCloud Drivu stažené do telefonu, index vyhledávání Spotlight nebo databáze CloudKitu. Patří sem také kategorie „Jiné“, kterou Apple sám označuje za neodstranitelnou.
Kolik místa zaberou přílohy ve Zprávách po letech psaní
Každá fotka, video nebo GIF poslané přes iMessage zůstává uložené přímo v telefonu. Po letech konverzací se tak ve Zprávách snadno nasbírá několik gigabajtů. Podobně nenápadně a vytrvale roste Safari, které si průběžně ukládá historii, cookies a data navštívených stránek.
U aplikací klame údaj z App Store. Velikost, kterou obchod uvádí, neodpovídá tomu, kolik aplikace v telefonu skutečně zabírá. Spotify si drží mezipaměť a k ní playlisty stažené pro poslech offline, Snapchat ukládá dočasné soubory, aby běžel rychleji. Spolehlivým vodítkem při rozhodování, co smazat, je proto jen přehled v Úložišti iPhone.
Rychlou úsporu mohou nabídnout i Fotky. Pokud v nich najdete album Duplicitní položky, obsahuje snímky, které jdou sloučit jedním klepnutím. Nejméně se dá dělat s kategorií „Jiné“, kam patří hlasy Siri, písma, slovníky, protokoly i Klíčenka. Část z toho systém průběžně maže sám, zbytek odstranit nejde.
Safari, Zprávy a odložené aplikace uvolní místo nejrychleji
Začít se dá v Safari. V Nastavení > Aplikace > Safari stačí klepnout na Smazat historii a data stránek. Počítejte s tím, že vás to odhlásí z webů. Automatické vyplňování zůstane.
Potom přijdou na řadu Zprávy. V konverzaci klepněte nahoře na jméno kontaktu, projděte části Fotky, Videa a Přílohy a smažte, co nepotřebujete. Kdo nechce procházet vlákno po vláknu, může v Nastavení > Aplikace > Zprávy zapnout automatické mazání zpráv starších než rok. Smazané položky ještě 30 dní zůstávají ve složce Nedávno smazané. Pokud máte zapnuté Zprávy na iCloudu, smazání se projeví na všech vašich zařízeních Apple. Tohle stojí za to vědět dřív, než začnete mazat.
Nakonec v Nastavení > Obecné > Úložiště iPhone zapněte volbu Odložit nepoužívané aplikace. Systém z telefonu odstraní samotný program aplikace a její dokumenty a data nechá na místě. Když ji budete znovu potřebovat, stáhne se zpátky.
Jediný krok z celého úklidu, po kterém data nevrátíte
Odložení aplikace je bezpečné, protože dokumenty a data zůstávají v telefonu. Stejně klidně můžete vyčistit mezipaměť Snapchatu. Podle samotného Snapchatu tím nepřijdete o Memories, Snaps ani Chats.
Smazání aplikace je definitivní. S programem zmizí i data, která měla uložená v telefonu.
Mezipaměť se navíc začne znovu plnit hned při dalším používání. Úklid Safari nebo Snapchatu proto vydrží jen nějakou dobu a má smysl ho opakovat jako pravidelnou údržbu.
Příplatek za 512GB iPhone pokryje přes šest let iCloudu
Nejvíc cloud pomůže u fotek. Se zapnutými Fotkami na iCloudu a volbou Optimalizace úložiště drží iPhone v plném rozlišení jen nedávné snímky a starší nahradí úspornými náhledy. Hry hrané offline, stažená hudba nebo pracovní soubory v aplikacích ale potřebují fyzické místo v telefonu a předplatné jim ho nepřidá.
Nejlevnější tarif iCloud+ nabízí 50 GB za 25 Kč měsíčně. O stupeň výš je 200 GB za 79 Kč. Nejvyšší tarif se 2 TB stojí 249 Kč měsíčně.
iPhone 17 Pro s 256 GB stojí 32 990 Kč. Verze s 512 GB vyjde na 38 990 Kč. Příplatek 6 000 Kč za dvojnásobnou kapacitu odpovídá zhruba 76 měsícům tarifu s 200 GB, tedy přes šest let předplatného. Pokud místo v telefonu berou hlavně fotky, je větší kapacita drahá cesta k výsledku, který zvládne Optimalizace úložiště. Tarif se 2 TB by za stejnou částku běžel zhruba 24 měsíců.