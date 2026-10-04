Jihočeská litina z bramborového těsta: Slaná kynutá buchta s vůní česneku a majoránky

Dodnes mám před očima plech litiny, ze kterého se krájelo ještě za horka. Čekat, až vychladne, u nás doma nikdo moc nevydržel. Tahle jihočeská kynutá bramborová buchta se v rodině drží už od babičky, přes maminku až ke mně, a vracím se k ní hlavně tehdy, když má být na stole poctivé domácí jídlo z věcí, které bývají běžně ve spíži. Syrové strouhané brambory, kvásek a plech vymazaný sádlem jí dávají vláčný střed, česnekovo-majoránkovou vůni a povrch, který se musí nechat pořádně vypéct.
Na litině je mi sympatické, že nevypadá nijak okázale, ale u stolu obstojí vždycky. Dá se přikusovat k
, k zelňačce, polévce česnečce i ke guláši. A když kus zůstane, člověk si ho klidně vezme jen tak do ruky, třeba studený. Doma se pekla na velký plech, menší by neměl smysl, protože mizela rychle. Povrch se nechával pěkně zezlátnout, žádné bledé těsto. Ta kůrka je na celé buchtě možná to nejlepší.
Můj malý trik: Brambory strouhám nahrubo a po slití vody je nenechávám dlouho čekat. Když se těsto zadělá hned, drží lepší strukturu a zbytečně neřídne. Bramborová buchta má víc jmen, ale stejný domácí základ
V jižních Čechách se jí říká běžně
litina, jinde se objeví název Bác a v Plzni se podobné slané bramborové buchtě říká Hluchec. V jádru jde pořád o podobnou věc: syrové nastrouhané brambory, mouka, droždí, česnek a majoránka. Někde přijde do těsta víc sádla, někde slanina nebo škvarky. Staré krajové recepty takhle žijí; doma se prostě vždycky trochu upraví podle zvyku i podle toho, co zrovna je. Recept na domácí jihočeskou litinu
Počet porcí: asi 12-16 kusů Ingredience pro přípravu 1,5 kg syrových brambor 400 g hrubé mouky 400 g polohrubé mouky 3 ks vejce 1 ks žloutek 42 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 250 ml vlažného mléka, případně trochu navíc podle hustoty 1 menší hlava česneku 3 lžíce soli 1 lžička mletého pepře 1/2 sáčku sušené majoránky 100 ml rozpuštěného sádla 1 lžíce sádla na vymazání plechu 2 lžíce máku na vysypání plechu Postup přípravy poctivé jihočeské buchty
1. Nejdřív si připravte
kvásek. Do menší misky rozdrobte droždí, přisypte cukr, zalijte asi 100 ml vlažného mléka a krátce promíchejte. Misku nechte stát v teple zhruba 10-15 minut, dokud kvásek nezačne pěnit a zvedat se.
2. Oloupejte
brambory a nastrouhejte je nahrubo. Pustí dost vody, takže je nechte chvilku stát a přebytečnou tekutinu slijte. Úplně do sucha je ale nemačkejte, trochu vlhkosti těsto potřebuje.
3. Do velké mísy dejte nastrouhané
brambory, přidejte vejce, žloutek, prolisovaný česnek, sůl, pepř a v dlaních promnutou majoránku. Přilijte vzešlý kvásek a zbytek mléka.
4. Přisypte
hrubou mouku i polohrubou mouku a všechno promíchejte v hustší těsto, které ale půjde roztírat. Nakonec vmíchejte rozpuštěné sádlo. Pokud směs působí moc hutně, přidejte trochu mléka. Když naopak řídne, pomůže pár lžic mouky. Foto: Cooky.cz, Připravte si hustší těsto, které nechte vykynout.
5. Mísu přikryjte čistou utěrkou a dejte těsto kynout do tepla asi na
30-45 minut. Nemusí vyskočit jako sladké buchty, ale mělo by být viditelně lehčí a trochu nadýchanější.
6. Plech nebo větší zapékací mísu pořádně vymažte
sádlem a vysypte mákem. Mák na dně je starý domácí fígl. Spodek se díky němu méně chytá a dostane jemnou, lehce oříškovou chuť.
7. Vykynuté těsto přesuňte na připravený plech a stěrkou ho rozprostřete do rovnoměrné vrstvy. Nemělo by být úplně tenké. Na plechu nechte litinu ještě asi
20 minut dojít při 30 °C v troubě nebo někde v teple. Pečení
8. Pak zvyšte teplotu trouby na
200 °C a pečte dozlatova přibližně 35-45 minut. Hotová litina má vypečený povrch a okraje se začnou lehce odtahovat od plechu. Foto: Cooky.cz, Buchtu upečte dozlatova na plechu. Foto: Cooky.cz, Lze upéct v oválné formě na pečení.
9. Upečenou
litinu nechte pár minut stát, teprve potom ji krájejte na čtverce nebo obdélníky. Podávejte teplou k polévce, k zelí nebo ke guláši. Co zůstane, dejte do chladu; druhý den stačí kousky krátce ohřát v troubě nebo nasucho na pánvi. Foto: Cookycz, Buchta se hodí jak teplá tak studená. Rady hospodyněk z domácí kuchyně Pokud chcete výraznější chuť, přidejte do těsta hrst škvarků nebo nadrobno nakrájenou slaninu. K téhle bramborové buchtě se to hodí výborně. Hustotu těsta je dobré hlídat podle brambor. Jednou pustí vody víc, podruhé méně, a u takových receptů se to prostě ladí rukou a okem. Pro křupavější povrch můžete horní část těsta před pečením zlehka potřít sádlem. Stačí opravdu málo. Když má být litina samostatným jídlem, dejte k ní misku kysaného zelí nebo hrnek podmáslí. Je to obyčejné, levné a pořád dobré.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková