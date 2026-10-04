Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jihočeská litina z bramborového těsta: Slaná kynutá buchta s vůní česneku a majoránky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vzpomínám si na plech litiny, který se u nás krájel ještě horký, protože čekat do vychladnutí zkrátka nešlo. Tahle jihočeská kynutá bramborová buchta se u nás dědí od babičky přes maminku až ke mně a dělám ji hlavně ve chvíli, kdy chci poctivé domácí jídlo z obyčejných surovin. Díky syrovým strouhaným bramborám, kvásku a pečení na sádlem vymazaném plechu má vláčný střídku, voňavou česnekovo-majoránkovou chuť a pěkně vypečený povrch.
Obrázek k receptu s názvem Retro poklad z jižních Čech: Kynutá bramborová buchta litina si získá každého, kdo má rád poctivé domácí pečení

Obrázek k receptu s názvem Retro poklad z jižních Čech: Kynutá bramborová buchta litina si získá každého, kdo má rád poctivé domácí pečení

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Retro poklad z jižních Čech: Kynutá bramborová buchta litina si získá každého, kdo má rád poctivé domácí pečení
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 15:43

Reklama
Další články z Cooky.cz
Slané muffiny ze staršího pečiva se zeleninou, hermelínem a uzeninou: Chytrá večeře beze zbytků
Slané muffiny ze staršího pečiva se zeleninou, hermelínem a uzeninou: Chytrá večeře beze zbytků
Tajemství křehkých rakviček se šlehačkou ze staré cukrárny: Vyzkoušejte náš osvědčený recept
Tajemství křehkých rakviček se šlehačkou ze staré cukrárny: Vyzkoušejte náš osvědčený recept

Když se u nás doma peče něco ke kávě pro návštěvu, rakvičky se šlehačkou mají pořád zvláštní kouzlo. Jsou...

Domácí Míša dortíky se šlehačkou a ovocem: Jak je připravit beze spěchu s postupem krok za krokem
Domácí Míša dortíky se šlehačkou a ovocem: Jak je připravit beze spěchu s postupem krok za krokem

Vypadají trochu slavnostněji než obyčejné řezy, ale uvnitř je to pořád ten známý Míša princip, který u nás...

Bratislavské plecko s jemnou kyselou omáčkou a houskovým knedlíkem: Pěkně postaru bez moderních úprav
Bratislavské plecko s jemnou kyselou omáčkou a houskovým knedlíkem: Pěkně postaru bez moderních úprav

Bratislavské plecko je přesně ten typ jídla, který vypadá starosvětsky, ale na talíři dává dokonalý smysl....

Švestkový koláč s křehkým těstem a šťavnatou náplní zmizí z plechu rychleji, než čekáte
Švestkový koláč s křehkým těstem a šťavnatou náplní zmizí z plechu rychleji, než čekáte

Švestkový koláč je přesně ten typ pečení, který zachrání odpoledne, když máte doma ovoce na hraně zralosti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.