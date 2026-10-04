Sparta v přestřelce s Pardubicemi padla 4:6

Dva góly vítězů před 10 022 diváky vstřelil bývalý sparťan David Tomášek, jenž si připsal navrch asistenci. Tři body za branku a dvě nahrávky zaznamenal Roman Červenka. V dresu Pražanů se dvakrát prosadil Devin Shore.
Pardubice se potkaly se Spartou poprvé od dubnové série semifinále play off, z níž postoupili až po sedmi zápasech. Lépe do utkání vstoupili Východočeši, kteří již ve čtvrté minutě využili první přesilovku, když Tomášek střelou překonal gólmana Kováře. Jenže zanedlouho uspěla v početní výhodě i Sparta. Za pouhé tři sekundy po vyhraném buly skončila v brance střela obránce Knota.
Další velkou šanci hostů měl Chlapík, který však v úniku nevyzrál na brankáře Willa, jenž puk vyrazil. Po první třetině nakonec vedli Pardubičtí, protože ve 14. minutě se další střelou z prostoru kruhu prosadil Červenka.
Poprvé o dva góly vedlo Dynamo ve 24. minutě, kdy Sedlák usměrnil do sítě střelu Čerešňáka, Rozhodčí si u videa potvrdili, že nešlo o zásah vysokou holí, a třetí gól Pardubic tak platil. Sparta pak nevyužila přesilovou hru, zanedlouho po individuální akci neuspěl ani expardubický Blümel.
Ve 35. minutě Kovář pohotově zasáhl proti Stránskému, jenže vzápětí se puku ujal Gazda a jeho dělovka skončila v brance Pražanů. Ani ne o minutu později mohli hosté snížit po nečekaném odrazu puku od mantinelu. Domácí tým si vzal úspěšnou trenérskou výzvu, puk totiž zasáhl ochranné plexisklo, trefa Sparty nebyla uznána.
Atraktivní část hry pak ještě zpestřila bitka Smejkala proti Chlapíkovi, v níž měl navrch pardubický útočník. Ve 39. minutě se hosté prosadili v závěru přesilovky, když souhru zakončil přesnou střelou Shore.
Ve 45. minutě jel Kelemen sám na sparťanského brankáře, jenže neuspěl. Vzápětí zblízka nezakončil ani Gazda. Na druhé straně naopak udeřila Sparta, když z prostoru kruhu mířil Shore přesně.
Další góly ovšem přidávali i Východočeši. Ve 49. minutě nejprve Kondelík zakončil po přihrávce Noska zblízka do odkryté branky. Za dalších 64 vteřin pak předvedl perfektní sólo Tomášek, který projel s pukem z vlastního obranného pásma až před Kováře a zvýšil na 6:3 pro Dynamo.
Sparta pak nevyužila přesilovku a snížila až 132 sekund před koncem třetí třetiny po trefě Kryštofa Hrabíka. Hosté ještě odvolali brankáře, ale Východočeši dvoubrankový náskok proti šesti hráčům Sparty uhájili.
Hlasy trenérů po utkání:
Karel Mlejnek (Pardubice): "Na prvním místě jsme samozřejmě rádi, že jsme porazili extrémně silného, organizovaného a kvalitního soupeře. To je jednoznačné a jsme za to rádi. Byli jsme dobří v předbrankovém prostoru v ofenzivním pásmu, na druhou stranu si myslím, že nás trápily brejkové situace soupeře. Mají tam hodně brejkových hráčů a trápil nás přechod hostů přes střední pásmo, který byl velmi rychlý. Stále je na čem pracovat."
Patrik Augusta (Sparta): "Myslím, že utkání rozhodly osobní souboje a agresivita soupeře v předbrankových prostorech a kolem mantinelu. My jsme ty souboje neuhrávali, soupeř v nich byl jednoznačně lepší a za mě to byl klíč k tomu, že nás porazil."
HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 6:4 (2:1, 2:1, 2:2)
Branky a nahrávky: 4. Tomášek (Červenka, Košťálek), 14. Červenka (L. Sedlák, Mikliš), 24. L. Sedlák (Čerešňák, Červenka), 35. Gazda (Tomášek, M. Stránský), 49. Kondelík (T. Nosek, Kelemen), 52. Tomášek - 7. Knot (Chapík, M. Špaček), 39. Shore (M. Špaček, Krejčík), 47. Shore (Knot, Mašín), 58. K. Hrabík (Hyka). Rozhodčí: Květoň, Pražák - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 6:3, navíc Smejkal - Chlapík oba 5 min. Využití: 1:2. Diváci: 10 022.
Pardubice: Will - Košťálek, M. Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Kondelík, T. Nosek, Kelemen - Vondráček, Sobotka, Poulíček - Lauko. Trenér: Pešán.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, M. Seppälä, Sirota, Mašín, Knot, M. Michálek - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Řepík - Hyka, Vesalainen, K. Hrabík - J. Pospíšil, O. Najman, Daníček. Trenér: P. Augusta.