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Sparta v přestřelce s Pardubicemi padla 4:6

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Hokejisté Pardubic porazili v utkání 8. kola extraligy v bitvě dvou největších favoritů soutěže Spartu 6:4. Dynamo bodovalo naplno popáté v řadě a je tři body za vedoucím Třincem, odehrálo ale o zápas více.
Sparta v přestřelce s Pardubicemi padla 4:6

Sparta v přestřelce s Pardubicemi padla 4:6

Zdroj: HC Dynamo Pardubice
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 21:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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