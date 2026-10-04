Dracéna se vám doma vytáhla moc vysoko? Jeden řez 15 cm pod korunkou ji zkrátí a z vršku vypěstujete novou rostlinu

Dracéna, česky dračinec, patří do čeledi chřestovitých a pochází z tropických oblastí Afriky a Asie, kde dorůstá až tří metrů. V bytě se zastaví nejvýše na jednom a půl metru. I to je na rostlinu v květináči hodně, a tak ji řada pěstitelů dříve či později zkracuje. Postup má jen několik kroků a odříznutá část se nevyhazuje.
Šest pomůcek, z nichž jednu návod vůbec nepoužije
Základem je nůž, který musí být pečlivě vyčištěný a dobře naostřený, protože řez má být rychlý a rovný. K němu patří trocha tvrdého alkoholu na dezinfekci čepele, a na to stačí obyčejná vodka. Do kuchyně sáhnete ještě pro špetku skořice, kterou se zasypává čerstvá rána.
Další dvě položky se uplatní až při zakořeňování. Aktivní uhlí můžete použít ve formě tablet i prášku a spolu s kyselinou jantarovou se přidává do vody, ve které odříznutý vršek pouští kořeny.
Poslední položkou na seznamu je svíčka bez jakýchkoli aromatických přísad. Původní návod ji mezi pomůcky zařazuje, k čemu slouží ale nevysvětluje. V žádném z dalších kroků se svíčka už neobjeví.
Kde přesně vést řez a čím pak ránu zasypat
Nejdřív nůž otřete hadříkem navlhčeným v alkoholu. Teprve pak řežte, a to 15 centimetrů pod korunkou, tedy pod olistěným vrcholem rostliny. Řez má být jedním rychlým a rovným tahem.
Ránu na kmínku hned zasypte trochou skořice. Podle návodu se tím rána zacelí a do rostliny se nedostanou houbové patogeny. Jak se pak mateřská rostlina dál vyvíjí a kdy ji případně zkracovat znovu, návod neuvádí.
Odříznutý vršek potřebuje ve vodě nejméně tři týdny
Korunku s 15centimetrovým kusem kmínku postavte do sklenice s odstátou vodou. Do ní přidejte jednu tabletu kyseliny jantarové a aktivní uhlí, které podle návodu podporují zakořeňování. Ve vodě nechte řízek tři až čtyři týdny, což by mělo stačit na velký a zdravý kořenový systém. U kyseliny jantarové máte přesnou dávku, kdežto u uhlí návod množství neuvádí, takže tady záleží na odhadu.
Zakořeněnou rostlinku přesaďte do květináče. Poroste i v univerzálním substrátu pro pokojové rostliny, nejlépe jí ale bude ve směsi drnovky a listovky v poměru 2:1. Do směsi přimíchejte menší množství písku a uleželého hnoje, ať už domácího, nebo kupovaného v granulích.
Po zasazení rostlinu důkladně zalijte a postavte ji na místo s rozptýleným světlem. Popis přesazení je nejpodrobnější část celého postupu, a kdo si podle něj namíchá vlastní substrát, nemusí nic odhadovat.
Proč skončit u vršku: kmínek se dá nařezat na desetcentimetrové kusy
Kdo chce mít dracén víc, může řízkovat i z kmínku mateřské rostliny. Čistým nožem z něj nařežte špalíčky dlouhé asi deset centimetrů.
Špalíčky vložte do průhledné nádoby s vodou, kyselinou jantarovou a aktivním uhlím, tedy do stejného roztoku jako vršek. Jak dlouho jim trvá, než pustí kořeny, návod neuvádí. Jakmile kořeny vytvoří, zasaďte je do substrátu.